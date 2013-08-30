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Инвестиционные проекты в Приморье будут обеспечены кадрами
25 учреждений профессионального образования будут осуществлять подготовку рабочих кадров для инвестиционных проектов. В подготовке специалистов также будут участвовать 16 учреждений среднего звена и 7 вузов.
Соответствующее соглашение о подготовке рабочих кадров и специалистов среднего звена в соответствии с потребностями инвесторов заключено с департаментом образования и науки Приморского края. Это один из этапов реализации дорожных карт по внедрению инвестиционных стандартов в крае.
Губернатор Приморья Владимир Миклушевский неоднократно заявлял, что наличие квалифицированных кадров – важнейшая составляющая инвестиционной привлекательности региона.
«В крае необходимо создавать ресурсные центры для подготовки кадров, чтобы обеспечить специалистами каждый инвестиционный проект. Инвестору нужно иметь полную информацию о том, где найти кадры различной квалификации. Мы должны снабдить его нужными сведениями», - заявил Губернатор.
Также по поручению главы региона на инвестиционном портале Приморского края (http://invest.primorsky.ru/invest/) создан специальный раздел, посвященный теме профессионального образования.
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