www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 68.22 р. 100 JPY: 61.86 р.
EUR: 77.65 р. 10 CNY: 99.22 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Наука и образование
Распечатать

Инвестиционные проекты в Приморье будут обеспечены кадрами

30 Августа 2013, 16:02 | Приморье

25 учреждений профессионального образования будут осуществлять  подготовку рабочих кадров для инвестиционных проектов. В подготовке специалистов также будут участвовать 16  учреждений среднего звена и 7 вузов.

Соответствующее соглашение о подготовке рабочих кадров и специалистов среднего звена  в соответствии с потребностями инвесторов заключено с департаментом образования и науки Приморского края. Это один из этапов реализации  дорожных карт по внедрению инвестиционных стандартов в крае.

Губернатор Приморья Владимир Миклушевский неоднократно заявлял, что наличие квалифицированных кадров – важнейшая составляющая инвестиционной привлекательности региона.

«В крае необходимо создавать ресурсные центры для подготовки кадров, чтобы обеспечить специалистами каждый инвестиционный проект. Инвестору нужно иметь полную информацию о том, где найти кадры различной квалификации. Мы должны снабдить его нужными сведениями», - заявил Губернатор.

Также по поручению главы региона на инвестиционном портале Приморского края (http://invest.primorsky.ru/invest/) создан специальный раздел, посвященный теме профессионального образования.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: Пресс-служба администрации Приморского края
Теги: образование  миклушевский  кадры  губернатор приморья  инвестиции 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru