Инвестиционные проекты в Приморье будут обеспечены кадрами

25 учреждений профессионального образования будут осуществлять подготовку рабочих кадров для инвестиционных проектов. В подготовке специалистов также будут участвовать 16 учреждений среднего звена и 7 вузов.

Соответствующее соглашение о подготовке рабочих кадров и специалистов среднего звена в соответствии с потребностями инвесторов заключено с департаментом образования и науки Приморского края. Это один из этапов реализации дорожных карт по внедрению инвестиционных стандартов в крае.

Губернатор Приморья Владимир Миклушевский неоднократно заявлял, что наличие квалифицированных кадров – важнейшая составляющая инвестиционной привлекательности региона.

«В крае необходимо создавать ресурсные центры для подготовки кадров, чтобы обеспечить специалистами каждый инвестиционный проект. Инвестору нужно иметь полную информацию о том, где найти кадры различной квалификации. Мы должны снабдить его нужными сведениями», - заявил Губернатор.

Также по поручению главы региона на инвестиционном портале Приморского края (http://invest.primorsky.ru/invest/) создан специальный раздел, посвященный теме профессионального образования.

ZRPRESS.RU, Владивосток.