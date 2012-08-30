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«Приморье» хотят списать с Сингапура

30 Августа 2012, 01:33 | Приморье

Как сообщили в управлении по развитию туристско-рекреационной особой экономической и игорной зон края, остался месяц до окончания срока подачи концепций развития интегрированной развлекательной зоны «Приморье».

Интерес к возможности поучаствовать в проекте проявили несколько крупных международных операторов интегрированных курортов. Все заинтересованные компании представляют Азиатско-Тихоокеанский регион. Это компании из Гонконга, Сингапура, Южной Кореи, Малайзии и Камбоджи.

Пока думаем над проектами...

Как сообщили в пресс-службе администрации Приморского края, делегация Приморского края во главе с губернатором Приморского края Владимиром Миклушевским уже посещала Сингапур для ознакомления с опытом создания интегрированного курорта Resorts World Sentosa. Так как именно Сингапур в последние годы стал одним из центров мирового игорного бизнеса, наряду с Лас-Вегасом и Макао. Планируется, что успешный опыт во многом будет смоделирован по примеру Сингапура.

Напомним, что интегрированная развлекательная зона «Приморье» создается на базе игорной зоны «Приморье» в районе мыса Черепахи бухты Муравьиной. Общая площадь территории – 620 га, первая очередь освоения – 263 га. На территории планируется строительство объектов туристско-рекреационного комплекса, гостиниц с игорными заведениями, аквапарка, благоустройство пляжа. Срок реализации проекта – до 2025 года.

Между тем запрет игорного бизнеса на всей территории России, кроме четырех игорных зон, сыграл на руку экономике ближнего зарубежья – один за другим наши ближайшие соседи запускают проекты строительства казино, ориентированные на русских туристов, сообщает интернет-издание «Слон.Ru». Причем высока вероятность, что эти проекты будут более востребованы, чем игорные зоны России, которые большинством экспертов были признаны заведомо провальными из-за отсутствия инфраструктуры. Зарубежным коллегам в этом плане проще – во многих странах новые заведения можно строить без ограничений. Slon решил пройтись по основным новым иностранным проектам и нарисовать карту будущих игорных зон для русских туристов.

…россияне оставляют миллиарды за границей

zrpress.ru, золотой рог, владивостокИгроков из европейской части России должна была, по замыслу правительства, привлечь игорная зона «Янтарная» в Калининградской области. Однако конкурентов у нее оказалось больше всех. Например, стало известно о том, что новое игорное заведение будет построено в Восточной Финляндии в одном из трех городов, наиболее часто посещаемых русскими: Лаппеенранта, Иматра или Котка, куда можно добраться из Петербурга за несколько часов.

Другие конкуренты «Янтарной» – Прибалтика и Белоруссия. В Эстонии реализуется один из самых красивых проектов игорного бизнеса за последнее время – строительство в Таллинне трех искусственных островов-казино. Объем инвестиций – около 90 млн евро, часть которых правительство Эстонии собирается занять у европейских соседей. Правда, немного затягивает реализацию проекта необходимость экологической экспертизы, поэтому сроки запуска крайне размыты.

Что касается проектов в Белоруссии, то Минск и так можно считать почти Лас-Вегасом постсоветского пространства – в нем около 30 крупных казино, работает несколько международных компаний. А после запрета игорного бизнеса в России и увеличения разрешенной суммы ввоза денег без декларирования до $10 000 проекты и вовсе стали расти как грибы. Одним из последних стало заявление о строительстве в центре Минска 16-этажного отеля с казино Aras Palace одноименной турецкой компании. Запуск запланирован на 2014 год.

Теперь переходим к конкурентам игорной зоны «Азов-сити» в Краснодарском крае. Здесь все обстоит, конечно, лучше, чем в сибирской и дальневосточной зонах, – все-таки «Азов-сити» находится в курортном районе. Основные его конкуренты среди кавказских республик – Армения и Грузия. Там также появляются новые проекты. Недавно стало известно, что специально для русских туристов недалеко от российско-грузинской границы и в 100 км от Тбилиси будет построена целая игровая зона.

Привлекательная Азия

Ну, и, конечно, не остаются в стороне и страны Азии. До недавнего времени неплохие возможности поиграть были в Казахстане, однако там решили не отставать от России и тоже запустили проект запрета игорного бизнеса и создания особых зон. Но есть более лояльные соседи – так, в Киргизии планируется создание масштабной игорной зоны вокруг знаменитого озера Иссык-Куль. Причем планируется, что местным жителям играть там будет запрещено, проект рассчитан на туристов, без сомнений, преимущественно русских.

Гораздо интереснее обстоит ситуация в Китае. Российское правительство, практически, само поощрило создание конкурента, подписав с Китаем соглашение о безвизовом режиме для россиян, посещающих игровой район Поднебесной Макао. Стоит ли сомневаться, что российские игроки (которых там и так, несмотря на удаленность от наших границ, немало) предпочтут уже развитую и раскрученную игровую зону, что будет также способствовать там запуску новых проектов.

«Золотой Рог».

Автор: По материалам информагентств
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