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Сеть цифрового ТВ - на контроле полпреда
30 Августа 2011, 13:27 | Приморье
По данным аппарата полпреда президента Виктора ИШАЕВА, в Приморском крае до конца 2012 года запланировано строительство 180 объектов вещания с антенно-мачтовыми сооружениями.
Это обеспечит охват цифровым телевидением не менее 98,8% населения края. В 2011 году будет построено 146 первоочередных объектов. В настоящее время технологическое оборудование для них поставлено в полном объеме. На 89 объектах строительно-монтажные работы завершены.
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