Сеть цифрового ТВ - на контроле полпреда

По данным аппарата полпреда президента Виктора ИШАЕВА, в Приморском крае до конца 2012 года запланировано строительство 180 объектов вещания с антенно-мачтовыми сооружениями.

Это обеспечит охват цифровым телевидением не менее 98,8% населения края. В 2011 году будет построено 146 первоочередных объектов. В настоящее время технологическое оборудование для них поставлено в полном объеме. На 89 объектах строительно-монтажные работы завершены.