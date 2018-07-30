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Во Владивостоке "Улица Дальнего Востока" будет открыта для всех желающих
11–16 сентября в рамках IV Восточного экономического форума будет открыта выставка «Улица Дальнего Востока».
В мероприятии примут участие субъекты Дальневосточного федерального округа, федеральные органы исполнительной власти – Минприроды России, Минспорта России, Минпромторга России, Минкультуры России, а также специальный гость – Кемеровская область.
Выставка является комплексным проектом, призванным продемонстрировать участникам и гостям Форума особенности регионов Дальнего Востока, их экономический потенциал, культурные традиции и туристские возможности, способствовать укреплению хозяйственных и гуманитарных связей, наращиванию экспорта и привлечению въездного турпотока.
Мероприятия выставки пройдут на острове Русский – на территории набережной бухты Аякс (ландшафтно-парковая зона ДВФУ).
Во время проведения Восточного экономического форума состоится торжественная церемония открытия выставки и праздничный концерт.
На открытой выставочной экспозиции Минпромторг России совместно с холдингом «Вертолеты России» представят проект перспективного многоцелевого вертолета Ка-62.
Планируется проведение молодежного трека с познавательной и образовательной программой, а также спортивных мероприятий при участии Минспорта России, в том числе Международного турнира по го, Международного турнира по мас-рестлингу на Кубок УК «Колмар» и сдачи нормативов ГТО.
На «Улице Дальнего Востока» будет работать рыбный рынок при поддержке Росрыболовства. На нем будет представлена продукция ведущих рыбных хозяйств, рыболовецких и рыбообрабатывающих компаний из регионов ДФО. Гости и участники Форума смогут принять участие в мастер-классах по приготовлению краба и гребешка.
На площадке Минприроды России гости смогут познакомиться с проектами по восстановлению популяций амурского тигра и дальневосточного леопарда, развития экологического туризма на особо охраняемых природных территориях.
На мини-стендах заповедников и национальных парков можно будет забронировать туры, узнать о возможностях для посетителей и инвесторов. Посетители экопарка смогут пройти по экологической тропе – маршруту, повторяющему контуры Дальневосточного федерального округа, и познакомиться с особенностями природы каждого региона.
Будут организованы ежедневные концертные программы субъектов Дальневосточного федерального округа, при поддержке Минкультуры России пройдут показы кассовых российских и зарубежных фильмов на открытой площадке. В специальном павильоне для трансляции фильмов в формате 360° с использованием очков виртуальной реальности посетители смогут побывать в самых красивых и труднодоступных местах, расположенных в заповедниках и национальных парках ДФО.
С 11 по 13 сентября выставка будет открыта для участников и гостей ВЭФ. 14–16 сентября доступ на «Улицу Дальнего Востока» будет открыт для всех желающих. В прошлом году выставку посетили более пятидесяти тысяч человек.
«Дальний Восток вдохновляет. Наш регион сегодня – это территория новых возможностей, перспектив и масштабных проектов. И выставка «Улица Дальнего Востока» знакомит гостей со всем, чем живет наш богатый край. Уверен, каждый откроет здесь для себя что-то свое», – отметил Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Козлов.
Досье "Золотого Рога": Восточный экономический форум проводится ежегодно в целях содействия ускоренному развитию экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе согласно указу Президента России Владимира Путина № 250 от 19 мая 2015 года. Восточный экономический форум 2018 года пройдет 11–13 сентября в городе Владивостоке. Площадка Форума – кампус Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский.
Официальный сайт ВЭФ: www.forumvostok.ru
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