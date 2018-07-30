Во Владивостоке усилен контроль за содержанием пляжей

Особое внимание уделяется пресечению деятельности «верёвочников» и незаконной торговле на излюбленных пляжах и местах массового отдыха горожан и гостей Владивостока.

Как сообщили в управлении по взаимодействию с правоохранительными органами, по поручению главы города Виталия Веркеенко усилен контроль со стороны комиссии пляжных территорий. Помимо плановых рейдов проводятся внеочередные проверки совместно с полицией. Проверяющими пресекается деятельность так называемых «верёвочников», которые взимают незаконно плату с отдыхающих за проезд к морю. Также пресекается незаконная торговля и другие правонарушения, сообщили газете "Золотой Рог" в администрации Владивостока.

В рамках оперативно-профилактической операции «Курорт-2018» полиция пресекла в Приморье в этом сезоне уже 156 правонарушений. Помощь в проведении профилактических рейдов, предупреждению и пресечению административных правонарушений, разъяснению гражданам норм действующего законодательства сотрудникам полиции оказывают и члены добровольных народных дружин. 36 административных протоколов было составлено по части 1 статьи 14.1 КоАП РФ (Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или юридического лица), 29 протоколов по ст. 19.1 КоАП РФ (Самоуправство). Как правило, административные протоколы по данной статье сотрудники полиции составляют в отношении «верёвочников», которые самовольно ограждают прибрежные территории и незаконно взимают плату за проезд с граждан.

«Оказывать услуги по парковке автотранспортных средств могут только арендаторы территорий при наличии выделенных зон для стоянки автомашин. К числу муниципальных территорий во Владивостоке, где эти действия законны, относятся мыс Токаревского, станция Чайка (левая сторона), бухта Аякс и ООО «Лотс» в бухте Лазурной», - поясняют специалисты.

Гражданам, сталкивающимся с нелегальными сборами, необходимо обращаться в дежурные части отделов полиции либо звонить по телефонам:

02 (для мобильных 102);

249-04-91 - дежурная часть УМВД России по Приморскому краю;

240-10-00 - телефон доверия УМВД России по Приморскому краю.