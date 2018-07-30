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Владивосток вновь встречает "Бриллиантовую принцессу"
Приморскую столицу спустя три года вновь посетит одно из крупнейших круизных судов мира – трансокеанский лайнер Diamond Princess. Завтра, 31 июля, «Бриллиантовая принцесса» прибывает во Владивосток из японского порта Хакодатэ, далее следует в Аомори.
На борту судна будут около 3 тысяч пассажиров из Японии, а также порядка тысячи членов экипажа. Увидеть, как швартуется к причалу морского вокзала гигантский белоснежный лайнер, можно будет в 5.00 по местному времени, сообщает пресс-служба Владивостокского морского терминала.
В 7.00 утра на видовой площадке морвокзала состоится церемония приветствия пассажиров и экипажа лайнера, организованная при поддержке молодежного центра Дальневосточного государственного технического рыбохозяйственного университета. Жителей и гостей города ждут выступления церемониального отряда барабанщиц, танцевальных и вокальных коллективов.
Рядом с выходом туристов с причала будет расположена стойка Туристско-информационного центра Приморского края, который обеспечит путешественникам выдачу карт с пешеходными маршрутами и достопримечательностями. В течение дня для туристов и жителей Владивостока будет работать фотозона – здесь все желающие смогут сфотографироваться на память. На территории Морского вокзала будет размещена стойка с информацией о стоимости и маршрутах океанских круизов. Колорита мероприятию добавят девушки в сарафанах и народных костюмах, которые будут приветствовать гостей города.
Diamond Princess отойдет от причала Морского вокзала в тот же день, 31 июля, 19.00 по местному времени, в ее честь прозвучит марш «Прощание Славянки».
В предыдущий раз судно посещало Владивосток в 2015 году. За три года лайнер прошел реновацию, на носу появилась новая ливрея компании в виде морской девы.
Досье "Золотого Рога": Diamond Princess – один из наиболее крупных и современных лайнеров мира, он спущен на воду в 2004 году. Длина теплохода – 290 м, ширина – 36 м. Водоизмещение – 116 000 тонн. Крейсерская скорость – 22 узла (40 километров в час). Diamond Princess обладает всеми параметрами современного круизного корабля Premium класса: на его 17 палубах, оснащенных 14 лифтами, расположены восемь ресторанов, бары, пиццерии, четыре бассейна (в том числе, с искусственной волной и раздвижным куполом), девять больших джакузи, SPA-центр, салон красоты, сауны, фитнес-центр, волейбольная и баскетбольная площадки, теннисный корт и мини-поле для гольфа, часовня, библиотека, ночной клуб и дискотека, казино (самое большое среди всех круизных судов мира), два театра, детский игровой клуб, многочисленные бутики и многое другое.
Отметим, Владивосток также входит в Топ-5 лучших туристических городов России по данным аналитического агентства «ТурСтат». По словам приезжих, столица Приморья считается один из самых красивых и гостеприимных городов России. Об этом говорит и статистика – в 2017 году краевой центр посетили более 3 миллионов иностранных туристов и путешественников из других городов нашей страны.
Миссия Владивостока – стать центром международного экономического и культурного сотрудничества России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом глава города заявил на одном из консульских приемов.
«Владивосток – ключевой город на Тихоокеанском побережье. В приморской столице работают семь генеральных консульств иностранных государств: дипломатические представительства КНР, Японии, Республики Корея, КНДР, США, Индии и Вьетнама, канцелярия посольства Киргизии в России, а также 16 почетных консулов других государств, в том числе и европейских. Ни один другой город России, кроме столиц, не может похвастаться таким вниманием других стран мира, – сказал Виталий Веркеенко. – Недаром название города означает "владеющий Востоком". Именно здесь формируются евразийские связи, дающие импульс к развитию международных отношений и экономической активности России со странами АТР, и мы должны по максимуму использовать это преимущество».
Фото: newsvl.ru
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