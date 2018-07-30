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Во Владивостоке на Восточный экономический форум ждут около 6000 гостей

30 Июля 2018, 09:31 | Приморье

Основные мероприятия деловой программы пройдут в восьми корпусах ДВФУ на острове Русский

Гостей мероприятия ждут гостиница на воде, гонки парусников и множество других интересных событий. О том, как будет проводиться мероприятие, обсудили накануне в администрации Приморского края. В заседании оргкомитета принял участие глава Владивостока Виталий Веркеенко.

Врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко провел заседание оргштаба по подготовке четвертого Восточного экономического форума. Руководители различных ведомств отчитались о готовности к приему гостей, подготовке деловой и культурной программ форума, – сообщает пресс-служба администрации Приморского края.

Заместитель директора фонда «Росконгресс» Игорь Павлов сообщил, что в этом году увеличивается количество участников мероприятия и число лидеров иностранных государств, которые посетят Приморье. Более того, до 2 тысяч вырастет число представителей российских и иностранных СМИ, которые будут освещать ВЭФ.

«Динамика подтверждения участия со стороны гостей в этом году на 40% выше, чем в прошлом. По плану у нас – 4 тысячи участников, но фактически мы ожидаем более 6 тысяч гостей», – сказал Игорь Павлов.

Основные мероприятия деловой программы пройдут в восьми корпусах ДВФУ на острове Русский, ещё 21 корпус будет использоваться как гостиница, что позволит разместить почти 5 тысяч участников. Ещё одной особенностью четвертого ВЭФ станет круизное судно Costa NeoRomantica, которое пришвартуется у причала Морского вокзала Владивостока, здесь также будут жить гости форума. Судно под флагом Италии прибудет во Владивосток 9 сентября.

Андрей Тарасенко подчеркнул, что территория причалов Морского вокзала в дни пребывания круизного судна должна быть очищена от техники и грузов, которые там периодически складируются в ожидании отправки. Во Владивостоке будет спланирована схема движения транспорта к причалу, в том числе, большим автобусам. На причале №33 в дни Восточного экономического форума будут пришвартованы пять парусных судов класса А – два российских парусника, два японских и один из Республики Корея. Они примут участие в международной регате, приуроченной к форуму. На борту каждого из парусников – команда из 110 курсантов. На берегу разместится «морская деревня», в которой пройдет ряд мероприятий регаты и будет организован пресс-центр.

В плановом режиме готовится к приёму гостей территория Владивостока. Глава города Виталий Веркеенко сообщил, что дорожные работы ведутся на гостевом маршруте и прилегающих к нему улицах. Ремонтируются фасады как муниципальных зданий вдоль гостевого маршрута, так и частных – совместно с их владельцами. С 25 августа по 4 сентября пройдут работы по озеленению территорий, в том числе Университетского проспекта на острове Русский.

Глава Приморья поставил задачу – в дни ВЭФ усилить работу по уборке мусора на городских улицах. Мэр Владивостока рассказал, что работа с управляющими компаниями по вывозу мусора во время мероприятия уже скоординирована.

«Закуплены восемь машин-пылесосов в дополнение к трём уже имеющимся. Они поступят в августе», – добавил Виталий Веркеенко.

Одним из основных вопросов совещания стала подготовка павильона Приморского края, который будет представлен на «Улице Дальнего Востока» на набережной ДВФУ в рамках ВЭФ. Тема оформления павильона в этом году – «Создавая в Приморье».

«На стенде мы должны показать Приморье как активно развивающийся регион, представить приморскую продукцию и рассказать о крупных проектах, которые реализуются в крае. Площадь павильона в этом году будет увеличена, на открытой части расположится зона отдыха и место продажи продукции приморских фермеров», – отметил вице-губернатор Константин Богданенко.

Андрей Тарасенко поставил задачу максимально широко представить продукцию приморских сельхозпроизводителей в павильоне, а юбилей региона отразить и в культурной программе.

«Важно показать традиции нашего края, нашу историю, умения наших приморских мастеров», – обозначил глава региона.

Также в павильоне будет представлена напольная карта Приморского края с нанесенными на нее метками знаковых объектов региона. С помощью технологий виртуальной реальности гости, скачав приложение на свои мобильные устройства, смогут узнать о крае подробнее.

Культурная программа в дни форума будет представлена на набережной ДВФУ, Спортивной набережной Владивостока. Со своей концертной программой в течение пяти дней выступят коллективы всех девяти регионов Дальнего Востока, а лучшие номера покажут на гала-концерте.

Как сообщил директор департамента культуры Владимир Соколов, в дни ВЭФ в Приморской государственной картинной галерее будет организована экспозиция из работ Карла Брюллова, а краевой музей имени Арсеньева представит выставку «Сокровища Кремля».

Помогать гостям и участникам ВЭФ в сентябре будут 576 волонтеров. Большинство ребят них уже прошли обучение и сдали экзамены. На днях к обучению приступят еще 136 будущих волонтеров.

«В этом году на ВЭФ будут работать волонтеры из Москвы, Санкт-Петербурга. Также готовы приехать ребята из Хабаровского края, Сахалинской и Амурской областей. Работать волонтеры начнут уже 15 августа», – сообщил директор департамента по делам молодежи Александр Кайданович.

Кроме того, в этом году на ВЭФ будет работать и молодежная программа, в которой примут участие более 800 ребят.

Напомним, Восточный экономический форум учрежден Указом Президента России Владимира Путина для содействия ускоренному развитию экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в АТР. В этом году ВЭФ пройдет во Владивостоке 11 - 13 сентября.

Фото с сайта primorsky.ru 

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор:
Теги: тарасенко  вэф  Веркеенко 



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