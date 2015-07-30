К новому отопительному сезону "Примтеплоэнерго" подходит с тяжелым багажом

В разгар лета приморские депутаты оценили ход подготовки к зиме крупнейшего теплоснабжающего предприятия региона - КГУП «Примтеплоэнерго». Выяснилось, что к новому отопительному сезону, который на отдельных территориях края начнется уже через пару месяцев, «Примтеплоэнерго» подходит с тяжелым багажом - как финансовым, так и техническим, пишет деловая газета "Золотой Рог".

Так, из 486 эксплуатируемых предприятием котельных 49 находятся в аварийном состоянии, а 30% эксплуатируемых сетей являются ветхими или не имеют изоляции. 12% котлов и 5% тепловых сетей не прошли гидравлические испытания. Полностью готовы к отопительному сезону сейчас только 124 котельные, то есть около четверти всех объектов, хотя генеральный директор КГУП «Примтеплоэнерго» Алена ГРИГОРЬЕВА на минувшей неделе в очередной раз заверила депутатов Законодательного Собрания в том, что все работы завершатся в срок.

Среди прочего к началу отопительного сезона 2015/2016 КГУПу предстоит создать запас топлива в соответствии с нормативами. Как следует из материалов, представленных КГУП к заседанию, к 14 июля из «плановых» 45,7 тыс. тонн мазута запасено 6,7 тыс. тонн, из 101,8 тыс. тонн угля - 19,8 тыс. тонн, из 589 тонн дизтоплива - 143 тонны.

- На сегодняшний день мы находимся в стадии переговоров с «Газпромнефтью» и СУЭКом по вопросам реструктуризации старой задолженности и осуществлению поставок на последующие периоды, - рассказала краевым парламентариям Алена Григорьева. По ее словам, конкурсная документация для закупок топлива будет готова «ориентировочно к концу июля».

Несмотря на снижение на 419 млн руб., значительной продолжает оставаться дебиторская задолженность компании - около 3 млрд руб. Причем 1,8 млрд руб. из этой суммы директор КГУП назвала «мертвыми»: физлица, накопившие такие долги, явно неспособны их оплачивать. Что касается долгов муниципальных образований, то большинство из них заключили соглашения о рассрочке платежей, а значит, эти деньги поступят в кассу КГУП не одномоментно.

- Мы вынуждены закупать топливо с отсрочкой платежа, что приводит к его удорожанию, - отметила Алена Григорьева.

Напомним, что весной новое руководство КГУП хвалилось тем, что стоимость поставляемого топлива удалось значительно снизить. Правда, как выяснил краевой депутат Артем САМСОНОВ, цена тонны топлива для «Примтеплоэнерго» (читай: для бюджета Приморья) снизилась гораздо меньше, чем мировые цены на энергоносители, а проведенные в начале 2015 года конкурсы на поставку мазута чаще всего выигрывала одна и та же компания. Впрочем, «Примтеплоэнерго» еще не рассчиталось за поставки мазута в прошлую зиму: как сообщал «Золотой Рог», еще в марте работники приморской нефтеснабжающей компании ООО «НК «Союз Петролеум» направили письмо на имя губернатора Владимира МИКЛУШЕВСКОГО и председателя ЗС ПК Виктора ГОРЧАКОВА с просьбой принудить КГУП «Примтеплоэнерго» к выплате долга в 318 млн руб. за ранее поставленное топливо. Позднее поставщик выиграл все пять исков о взыскании долга в суде первой инстанции, однако «Примтеплоэнерго» по-прежнему отказывается платить по прошлогодним счетам, зато тратит деньги потребителей на судебную апелляцию. Так не станут ли солидные компании, видя пример «Союза Петролеума», «закладывать» риски невыплаты денег КГУПом в цену поставляемого на приморские котельные топлива?

Добавим, что, пока КГУП ведет судебные тяжбы с поставщиками, у «Примтепла» продолжает расти количество неисполненных предписаний Ростехнадзора. Сейчас оно достигло 295, в том числе 62 предписания получены уже в 2015 году. На исполнение всех предписаний необходимо 136 млн руб., но «Примтеплоэнерго» может вложить только 78 млн руб.: ремонтировать за свой счет КГУП имеет право только 69 котельных, находящихся у него в хозведении. Остальные 400 с лишним котельных, арендуемых компанией, должны ремонтировать арендодатели, коими являются муниципальные образования Приморья. У них средства на проведение необходимых мероприятий есть не всегда, поэтому, вероятнее всего, часть затрат покроет краевой бюджет. Кроме того, не во всех муниципалитетах обслуживающие организации своевременно подготовили жилой фонд: как следует из доклада гендиректора КГУП «Примтеплоэнерго», к следующей зиме сейчас к приему ГВС готов лишь 1% многоквартирных домов, снабжаемых теплом краевой компанией.

- Мы обратили на эту проблему внимание глав муниципалитетов, ситуацию отслеживаем. Думаю, что к октябрю показатели будут лучше, - попытался сгладить ситуацию директор краевого департамента по ЖКХ и топливным ресурсам Александр ТАРАСОВ.

По словам Алены Григорьевой, потребность в затратах на ремонт инфраструктуры сегодня в пять раз превышает фактические затраты на эти цели. Трубной продукции сейчас требуется вдвое больше, чем составляет годовая ремонтная программа КГУП.

- Я услышал статистику о том, в какой ситуации находится «Примтеплоэнерго», но не услышал, какие шаги предпринимаются для выхода из ситуации, - отметил депутат Петр ЖУРАВЛЕВ.

- Главным экзаменатором, конечно, является зима. Планы, о которых мы сегодня говорили, будут оценены жителями по итогам осенне-зимнего периода, - подчеркнул председатель комитета по экономической политике ЗС ПК Александр КОСТЕНКО.

Андрей СЕРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.