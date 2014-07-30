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Во Владивостоке достраивать "Хаятт" будет Приморкрайстрой
Завершать строительство многофункционального гостиничного комплекса курортного типа уровня «5 звезд» в районе мыса Бурного во Владивостоке будет Казенное предприятие Приморского края «Единая дирекция по строительству объектов на территории Приморского края» - КППК Приморкрайстрой.
В итоге открытого запроса предложений на право заключения договора на выполнение функций технического заказчика по строительству этого объекта, проведенного ОАО «Наш дом - Приморье», поступило единственное предложение - от Приморкрайстроя. Комиссия, подводившая итоги запроса 17 июля, приняла решение заключить соответствующий договор с единственным претендентом.
В настоящее время степень готовности гостиничного комплекса на мысе Бурном оценивается примерно в 80%. Его строительство приостанавливалось в связи с прекращением финансирования. Основной источник финансирования - краевой бюджет. Депутаты Законодательного Собрания Приморского края не раз принимали решения о выделении дополнительных средств для завершения двух владивостокских гостиниц «Хаятт».
Первым, к концу этого года, предполагается завершить строительство комплекса «Хаятт Ридженси - Золотой Рог» в районе ул. Корабельная Набережная. А «Хаятт» на мысе Бурном намечено закончить во втором полугодии следующего года.
Виктор КУДИНОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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