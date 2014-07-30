"Ящур не остановит развитие свиноводства в Приморье" - ООО "Мерси Трейд"

Предприятие потеряло поголовье, но не уверенность в развитии отрасли

Цена на приморскую свинину должна быть значительно ниже существующего уровня. Такого мнения придерживается руководитель инвестиционной группы «МИГ», которая построила крупнейший свинокомплекс в Приморье «Мерси Трейд», Станислав Ермоленко.

Эксперт уверен: перспективы у сельскохозяйственной отрасли есть даже сейчас, когда уничтожено более 25% всего свиного поголовья края. На чем основываются столь оптимистичные прогнозы специалиста, выяснил «Золотой Рог».

- К подобной ситуации можно относиться по-разному, но почему нельзя заранее совместно оценить риски в области ветеринарной безопасности и ввести, например, систему контроля качества или проверок?

- Мы не первый год занимаемся подобными вопросами, и движение есть, хоть и не такое интенсивное, как бы нам того хотелось. Из-за ситуации с ящуром эти усилия удвоились. К сожалению, далеко не все законы нашей страны соблюдаются безукоризненно. Нередко животные содержатся просто в неприемлемых условиях. Порой доступ к животным ограничен, и попасть к ним можно только по приглашению владельца предприятия. Если очаг заражения действительно находился на одном из хозяйств в Спасском районе, не исключено, что на плановых осмотрах врачам просто предоставляли здоровых животных, а больных прятали. А если от ветеринаров скрывают признаки заболевания, что они могут сделать? Пока удалось разобраться, лечить уже было некого.

- Все-таки причина эпидемии в неорганизованности властей, халатности бизнесменов или это - просто стечение обстоятельств?

- Это параллельный процесс: бизнес должен заниматься производством, а государство - следить за соблюдением законов, норм и правил. Но я думаю, что ситуация изменится уже в ближайшие годы, старые предприятия модернизируют, может, построят новые. То, что произошло, должно дать толчок, потому что сейчас спокойно смотреть на то, в каких условиях содержатся животные на некоторых фермах, просто нельзя.

- Уничтожена четвертая часть приморского поголовья свиней. Как эту ситуацию восприняли представители власти, ваши партнеры и другие участники рынка? Не возникало ли желания все бросить?

- Мы слишком много сделали за эти годы, чтобы сейчас просто опустить руки и все бросить. Да, у нас есть обязательства перед кредиторами, но банки пошли нам на встречу и реструктуризировали некоторые кредитные договоры, а поставщики сделали более гибкие условия при покупке нового поголовья. Ситуация частично стабилизировалась. Конечно, и краевые власти заинтересованы в скорейшем выходе из кризиса. Все заинтересованные стороны оказались в одной лодке. Да, нам было тяжело первые две недели, но теперь я уверен, что все наладится, производство восстановится и мы будем поставлять в Приморье качественное мясо.

- Случившаяся ситуация «откинула» ваш бизнес на год назад. Тяжело ли восстанавливаться? Как коллектив компании реагирует на ситуацию?

- К счастью, обошлись без массовых сокращений. Увольнения у нас были, но связанные не с ящуром, а больше с ротацией кадров. Мы хотим сохранить коллектив, который собирали по крупицам. Животноводческий блок, действительно, технически отброшен более чем на год назад, но растениеводческий продолжает развиваться по плану. Достраивается вторая очередь элеватора. Мы слишком много сделали, чтобы уйти из отрасли. Сейчас в агрохолдинге занято около 300 человек, и цифра постоянно растет. Раньше этих рабочих мест не было. Они появились благодаря тому, что мы все строили с нуля. Ведь, при покупке существующего предприятия, актив просто переходит от одного собственника к другому, фактически не создается ничего нового. Благодаря поддержке партнеров, мы скорректировали свой бизнес-план и не намерены от него отступать.

- Часто слышны призывы к тому, чтобы пришли иностранцы или крупные московские компании, которые вложат деньги в развитие экономики края. Причем за 15-20 лет пустых разговоров так и не просматривается результат. Откуда у власти это «чудо веры» в доброго капиталиста?

- Желание создавать соответствующую среду, в которую какой-то капитал должен пойти сам собой, понятно. Предполагается, что это будут иностранные инвестиции, но иностранцы придут в Россию минимум за двойной прибылью по отношению к своим странам. Я много общаюсь с представителями азиатского бизнеса и знаю, что они готовы участвовать только в тех проектах, доходность которых более чем в 2-3 раза превысит доходность от такого же бизнеса в их странах. И то при наличии политических гарантий.

- Насколько это нужно российской экономике?

- Как правило, иностранный бизнес не думает о развитии региона, а у российского предпринимателя есть четкая национальная ориентация. Мы живем в этой стране, и наша задача - ее развивать. У иностранцев же задача - получить прибыль, и все. Поэтому и есть риски того, что усилия по созданию среды для иностранных инвесторов очень нескоро принесут свои плоды. Да, ответственные министерства утверждают, что азиатские инвесторы готовы вкладывать в российский бизнес десятки миллиардов долларов, но пока это только намерения. И надо понимать, что в Азии от намерений до действий проходят десятилетия. Кроме того, для всех должны быть одинаковые правила игры, а некоторые иностранные коллеги позволяют себе игнорировать российские законы, при этом расширяясь на нашей территории. Например, нужно обратить внимание на то, что нашу землю скупают иностранцы, которые на ней не работают, нарушая закон в части использования земли сельскохозяйственного назначения. В итоге Приморье, обладая такими ресурсами, вынуждено завозить от 65 до 90% всего продовольствия. И это при том, что у нас пахотной земли достаточно, чтобы обеспечить не только жителей Приморского края, но мы все привозим в лучшем случае из Амурской области, или же из США, Канады, Бразилии и т.д. И нередко мясо такого качества, что ни кушать, ни смотреть нельзя. Я не против иностранцев в российском бизнесе, но считаю, что если ты приходишь в чужую страну работать, то должен быть даже более аккуратен, чем местный бизнес. Что касается Приморья, то здесь нужно создавать условия в первую очередь для местных производителей. А вот если уже мы не справимся, тогда приглашать иностранцев или крупных российских игроков.

- А вы справляетесь?

- Мы не можем быть единственной компанией, которая работает в агропроме. Но я объективно считаю, что в течение 5 лет по свинине закроем не только свои потребности, но потребности всего Дальнего Востока. Предприятия наши еще развиваются. Мы за 4 года работы вложили более чем 2 млрд рублей в приморский агропром. Строили свинокомплексы, элеваторы, купили технику, создали базу техобслуживания. За последние 20 лет никто не делал таких инвестиций в агропром Дальнего Востока.

- Можно ли говорить о том, что вера в этот рынок есть не только у вас, но и у краевых властей?

- Есть все основания полагать, что администрация Приморского края считает эту отрасль стратегической. Года три назад господдержка была раза в три меньше, а ведь бюджет края остался почти на прежнем же уровне. Мы видим и знаем, сколько внимания уделяется отрасли губернатором Приморья Владимиром МИКЛУШЕВСКИМ и вице-губернатором Сергеем СИДОРЕНКО. Это позволило нам разработать стратегию, по которой мы развиваем животноводство здесь. Государство смело может делать на это ставку, и потому идет навстречу. Не забывайте, что кредит в банке - это личное поручительство, которое подписываем и я, и наши директора. Если бы мы не были уверены в поддержке государства, руководства края, я брал бы на себя такие обязательства? Как бизнесмен, я знаю минимум 10 направлений, куда бы я мог вложить 2 млрд с меньшим риском. Например, построить гостиницы, в которых есть нехватка. Согласитесь, сельское хозяйство - сложный технологический бизнес, который вообще невозможен без господдержки, потому что их срок окупаемости - более 10 лет. В России проекты с таким сроком окупаемости делать невозможно, начиная с того, что банки просто не дадут деньги, и заканчивая инфляцией, которая приближается к 10%.

- А какие перспективы развития приморского сельского хозяйства вы видите? В этом году к животноводам будет внимание?

- Весь край отбросило в развитии животноводства назад, и это не только нас коснулось. Мясо - это вершина в сельскохозяйственной производственной цепочке. По сути, это зерно, переработанное в конечный продукт. То есть, чтобы развивалось животноводство, должно развиваться и растениеводство. Мы не можем развивать только животноводство без развития кормовой базы. Не можем и уходить только в растениеводство, потому что тогда мы опустимся вниз этой цепочки и сможем только производить и продавать зерно.

Мы готовы дать результат, несмотря на забой стада. В первую очередь необходимо увеличивать объемы производства, что позволит насытить рынок и снизить цены. К 2017 году мясо, которое стоило до ящура 550 рублей, должно стоить 350. Не должно быть так, что производитель продает мясо по 200 рублей, а оно стоит 700 в магазине. Собираемся выстраивать собственную розницу и работать с розничными сетями, чтобы между нами и потребителем был только один посредник, предлагая продавать магазину упакованное мясо с наценкой в 15%. Но для того, чтобы это сделать, нужно выйти на объем. Сейчас у нас 40 тыс. голов в год производства, а нужно выйти на 500 тыс. И тогда сможем сделать свинину доступным продуктом. Самая дорогая часть - шея - должна стоить 320-350 рублей, и мы себе заложили в бизнес-плане снижение рыночной цены с вводом каждого нового свинокомплекса.

- Из Приморья идет активный экспорт зерновых культур, особенно сои и кукурузы. Какие тенденции на внешних рынках по отношению к местной продукции?

- Мы открыли приморскую кукурузу для азиатского рынка. Почему? Во-первых, мы первые прошли сертификацию и испытания в Японии и Корее. И в отличие от кукурузы из европейской части России наша лучше по качеству, она может использоваться не только как корм, но и в продовольственных целях. Мы планируем делать поставки кукурузы уже как продовольственного товара. Колебания на рынке, конечно, бывают, но спрос стабильный. В том году, к примеру, она стоила $260, а в позапрошлом - $300. Кукуруза, так же как и соя, и пшеница, - товар стратегический, биржевой, поэтому мировая торговля тут упорядочена. И если мы выходим на мировой рынок, то должны соблюдать правила этого рынка.

- В итоге что же нужно нашим компаниям, чтобы развиваться, не дожидаясь инвестирования со стороны?

- Для этого нужно два небольших условия. Во-первых, доступ к кредитным ресурсам: в стране есть деньги в госбанках, но их трудно взять. И второй момент - заниматься целевой господдержкой. У нас в крае больше принята прямая господдержка, к примеру на закупку техники, но мы можем практиковать и целевую, проектную для конкретного предприятия. Есть регионально значимые программы, когда проект, признанный значимым, получает дополнительную поддержку. Сельскохозяйственный бизнес и в России, и в Приморье может быть привлекательным, если создавать условия, как во всем мире. Люди из других отраслей готовы трудиться в сельском хозяйстве, нужно только их привлекать. Нельзя ждать, пока отечественное растениеводство «закроется» и придут «благородные» иностранцы.

В любой развитой стране власть ориентируется на развитие местного бизнеса. Конечно, мы живем в одной стране, и каждый имеет право работать на земле. Но сейчас крупные игроки российского рынка могут просто испугать мелкие местные приморские хозяйства конкурентными преимуществами, которые им обещают при вхождении в регион. Что хорошего в том, что местные хозяйства разорятся? Разве это нужно краю? Вокруг Приморья огромное количество импортеров, что уже приморский бизнес должен продавать мясо за рубеж. В Азии находятся основные страны-импортеры свинины, и здесь у Приморья есть очень неплохие экспортные перспективы и свои конкурентные преимущества, в частности, мы используем экологически чистые корма. Если условно разделить тушу свиньи, то получится, что каждая часть из нее найдет своего потребителя в Азии и каждый из них «потребит» свою часть: мы в Росии больше любим шею, китайцы любят голову и субпродукты, японцы - подреберную часть, корейцы - бекон, и т.д. Мы можем без ущерба для края снабжать их всех. Но первоочередная задача - накормить своих жителей, свою страну. Возить из-за границы нужно что-то эксклюзивное. Но в массовом порядке делать колбасу из 30-летней бразильской свинины недопустимо. Вот к этому мы и должны стремиться.

Юрий МОРОЗОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.