Старый аэровокзал Владивостока будет продан на новых условиях

ОАО «Международный аэропорт Владивосток» (МАВ) предпримет очередную попытку реализовать объекты старого аэропорта.

Предыдущие две оказались «холостыми»: интерес к выставленному на аукцион имуществу проявили лишь две компании - ООО «ТехнохолдингСумотори» Виталия ВЕРКЕЕНКО и ООО «Ремонтно-строительная компания КФК» Владимира КАСПИНА. Но в первом случае претендент оказался в одиночестве, во втором заявителя не допустили к торгам из-за несоответствия заявки требованиям конкурсной документации.

ООО «ТехнохолдингСумотори» (SumotoriMachineryGroupCompany, LTD) зарегистрировано в Артеме. Уставный капитал составляет 8,540 млн рублей. 95% долей принадлежит Виталию Веркеенко, 5% - Галине ВЕРКЕЕНКО. «ТехнохолдингСумотори», в свою очередь, владеет 100% ООО «Приморское кольцо» и 100% ООО «Сумотори-Авто». Чистая прибыль «ТХ Сумотори» в 2012 году составила 14,36 млн рублей. ООО «Ремонтно-строительная компания КФК» зарегистрировано во Владивостоке. Уставный капитал составляет 10 тыс. рублей. 70% долей принадлежит гендиректору Владимиру Каспину, 30% - Александру ШЕРСТЮКУ (данные на начало 2012 года). Чистая прибыль ООО «Ремонтно-строительная компания КФК» в 2013 году составила 14,36 млн рублей 2,88 млн рублей.

Первоначально ОАО «МАВ» уже выставляло объекты старого аэровокзального комплекса (ныне терминал «Б») на аукцион в апреле 2013 года по стартовой цене в 550 млн рублей, но заявок на торги не поступило.

Во второй раз МАВ попытался выручить минимум 300 млн рублей, при этом аукцион был разбит на два лота. В первом лоте на продажу было выставлено здание международного аэровокзала площадью 4,778 кв. м и земельный участок под зданием с начальной ценой в 100 млн рублей. Во втором - здание аэровокзала, земельный участок под ним и привокзальная площадь (без здания международного аэровокзала и земельного участка под зданием) с начальной ценой 200 млн рублей. Каждый лот являлся неделимым, то есть частичная покупка имущества по лоту не допускается.

По сведениям «Золотого Рога», торги по первому лоту были признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок. В рамках аукциона ООО «ТехнохолдингСумотори» оказалось единственным участником по первому лоту. Комиссия признала аукцион несостоявшимся, договор на 200 млн рублей (начальная цена по условиям торгов), как это чаще всего бывает в таких случаях, мог быть заключен с «ТХ Сумотори». Однако МАВ не воспользовался этой опцией. Почему - наверняка знают только оба участника процесса.

«Для коммерческих организаций законом не установлено обязательное проведение конкурсных процедур для продажи недвижимого имущества, как и не установлены правила, по которым аукционы проводятся. Однако руководством общества было принято решение о проведении аукциона с целью установления наиболее выгодной для общества цены. Аукцион по продаже объектов недвижимого имущества по начальной цене 200 млн рублей посредством повышения был признан несостоявшимся в связи с тем, что была подана лишь одна заявка. Заключение договора с единственным участником является правом продавца, которым ОАО «МАВ» не воспользовалось, а с целью создания конкурентной среды было принято решение о проведении аукциона с начальной ценой 250 млн рублей с условием снижения цены, но не ниже 200 млн рублей. Однако на данный аукцион не было подано ни одной заявки», - пояснила «Золотому Рогу» начальник отдела претензионно-исковой работы ОАО «МАВ» Ольга ДИОРДИЯШЕНКО.

Что касается ООО «Ремонтно-строительная компания КФК», то ее ставка «не сыграла» по техническим причинам.

«ООО «Ремонтно-строительная компания КФК» не было допущено к участию в аукционе по лоту №2 (здание международных воздушных линий с земельным участком) по причине несоответствия заявки конкурсной документации, а именно - заявка была представлена на приобретение только здания, без земельного участка, на котором оно расположено, что противоречит действующему законодательству.

Заявок и предложений иных компаний о приобретении объектов в адрес ОАО «МАВ» не поступало», - сказала Ольга Диордияшенко.

По ее словам, в ближайшее время на официальном сайте торгов (torgi.gov.ru) будет размещено предложение делать оферты по приобретению здания внутренних воздушных линий, привокзальной площади и земельных участков под ними.

Объем капитальных вложений в строительство нового аэровокзального комплекса (терминал «А») общей площадью 47,5 тыс. кв. м в аэропорту «Владивосток» составил порядка 7 млрд рублей. Строительство нового терминала началось в августе 2009 года. Главным инвестором выступило ОАО «Международный аэропорт Шереметьево» (МАШ), соинвестором - Внешэкономбанк. МАШ владеет акциями в двух компаниях аэропорта Владивосток - 74,99% акций ЗАО «Терминал Владивосток» и 52,16% акций ОАО «Международный аэропорт Владивосток».

«МАВ мог выручить неплохие деньги за старый аэровокзал, но не получилось. Похоже, что Виталий Веркеенко не захотел торговаться. И не поймешь, кто остался в большем прогаре – аэропорт, который вынужден и дальше содержать старую инфраструктуру, или владелец «Сумотори», который показал свою принципиальность», - говорит один из местных бизнесменов, интересовавшийся выставленными объектами.

Ранее планировалось, что терминал «Б» будет реконструирован под обслуживание будущих пассажиров игорной зоны «Приморье». Однако на данном этапе эти планы нереализуемы. «На современном этапе проект реконструкции терминала «Б» в целях его использования для обслуживания пассажиров игорной зоны не рассматривается в связи с отсутствием детально проработанного проекта и реальных инвесторов», - сообщили «Золотому Рогу» в ОАО «МАВ».

Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток.