В Приморье судоремонту не хватает капитала

Акционеры ОАО «Славянский судоремонтный завод» на внеочередном собрании приняли решение о проведении повторной допэмиссии акций объемом 40 млн рублей.

Уставный капитал планируется увеличить на 40 млн рублей за счет размещения путем открытой подписки 1,6 млрд обыкновенных акций номинальной стоимостью 25 копеек.

До проведения допэмиссии уставный капитал СРЗ составлял 236 тыс. 164,9 рубля. Он разделен на 9 млн 446 тыс. 596 обыкновенных акций номиналом 25 копеек. Таким образом, в случае полного размещения допэмиссии уставный капитал может увеличиться в 170 раз.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.