Приморскому бизнесу откроют "одно окно"

Уже начиная с сентября зарегистрировать предприятие можно будет придя по одному адресу

Предприниматели Приморья смогут получить комплекс услуг по регистрации предприятия по принципу «одного окна».

Уже в сентябре весь комплекс услуг по регистрации предприятия можно будет получить в одном месте: от оплаты государственной пошлины и нотариального удостоверения доверенности, подачи заявления на регистрацию до изготовления печати и открытия расчетного счета в банке.

Такое решение было принято на совещании под руководством первого вице-губернатора Приморья Александра КОСТЕНКО. Темой встречи с деловым сообществом стало обсуждение показателя национального рейтинга инвестиционного климата субъектов РФ «Эффективность процедур регистрации предприятий».

Сегодня на федеральном уровне уже принят ряд мер по оптимизации процедуры регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Так, отменено обязательное предоставление информационного письма Росстата для открытия расчетного счета в банке, налажен межведомственный документооборот и сокращен срок взаимодействия федеральной налоговой службы России и государственных внебюджетных фондов, введена возможность регистрации и получения документов в электронной форме.

Однако, по мнению первого вице-губернатора Александра Костенко, этих мер недостаточно для достижения лучшей практики.

«Сегодня лучшая практика процедуры регистрации бизнеса составляет 10 дней. У нас в среднем предприниматель тратит на эту процедуру 22 дня. Нам нужно не только принять решения по улучшению ситуации, но и реализовать их, чтобы предприниматели меньше зависели от различных структур при регистрации нового предприятия», - подчеркнул Александр Костенко.

В ходе совещания приняли участие руководитель представительства Агентства стратегических инициатив в ДФО Ольга КУРИЛОВА, представители Управления Федеральной налоговой службы по Приморскому краю, Отделения Пенсионного фонда РФ по Приморскому краю, Приморского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации, Приморского отделения Сбербанка, предприниматели.

Для упрощения процедуры было решено организовать получение комплекса услуг регистрации предприятия по принципу «одного окна».

Эффективность такого решения будет проверена «контрольной закупкой», проведенной совместно с Агентством стратегических инициатив в сентябре этого года.

Напомним, в Приморье продолжается работа по оценке и улучшению показателей национального рейтинга инвестиционной привлекательности регионов РФ, проведенного Агентством стратегических инициатив.

«Всего таких показателей 50, мы должны рассмотреть лучшие практики субъектов страны, понять, почему та или иная система у нас работает хуже. До конца года мы должны приблизиться к лучшим российским стандартам», - заявил Александр Костенко.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.