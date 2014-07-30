Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Приморскому бизнесу откроют "одно окно"
Уже начиная с сентября зарегистрировать предприятие можно будет придя по одному адресу
Предприниматели Приморья смогут получить комплекс услуг по регистрации предприятия по принципу «одного окна».
Уже в сентябре весь комплекс услуг по регистрации предприятия можно будет получить в одном месте: от оплаты государственной пошлины и нотариального удостоверения доверенности, подачи заявления на регистрацию до изготовления печати и открытия расчетного счета в банке.
Такое решение было принято на совещании под руководством первого вице-губернатора Приморья Александра КОСТЕНКО. Темой встречи с деловым сообществом стало обсуждение показателя национального рейтинга инвестиционного климата субъектов РФ «Эффективность процедур регистрации предприятий».
Сегодня на федеральном уровне уже принят ряд мер по оптимизации процедуры регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Так, отменено обязательное предоставление информационного письма Росстата для открытия расчетного счета в банке, налажен межведомственный документооборот и сокращен срок взаимодействия федеральной налоговой службы России и государственных внебюджетных фондов, введена возможность регистрации и получения документов в электронной форме.
Однако, по мнению первого вице-губернатора Александра Костенко, этих мер недостаточно для достижения лучшей практики.
«Сегодня лучшая практика процедуры регистрации бизнеса составляет 10 дней. У нас в среднем предприниматель тратит на эту процедуру 22 дня. Нам нужно не только принять решения по улучшению ситуации, но и реализовать их, чтобы предприниматели меньше зависели от различных структур при регистрации нового предприятия», - подчеркнул Александр Костенко.
В ходе совещания приняли участие руководитель представительства Агентства стратегических инициатив в ДФО Ольга КУРИЛОВА, представители Управления Федеральной налоговой службы по Приморскому краю, Отделения Пенсионного фонда РФ по Приморскому краю, Приморского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации, Приморского отделения Сбербанка, предприниматели.
Для упрощения процедуры было решено организовать получение комплекса услуг регистрации предприятия по принципу «одного окна».
Эффективность такого решения будет проверена «контрольной закупкой», проведенной совместно с Агентством стратегических инициатив в сентябре этого года.
Напомним, в Приморье продолжается работа по оценке и улучшению показателей национального рейтинга инвестиционной привлекательности регионов РФ, проведенного Агентством стратегических инициатив.
«Всего таких показателей 50, мы должны рассмотреть лучшие практики субъектов страны, понять, почему та или иная система у нас работает хуже. До конца года мы должны приблизиться к лучшим российским стандартам», - заявил Александр Костенко.
Новости тематики
- Посол Франции в России прилетит на ВЭФ во Владивостоке
- Частота приема алкоголя
- "Белуга" хорошо пошла за рубежом
- Деловая газета "Золотой Рог" - официальный партнер Международного дальневосточного морского салона – 2018
- Первый Международный морской салон готовится к открытию
- Китайцы затеяли в Приморье мегапроект
- Бизнесу напомнили о безопасности
- До 15% скидки на технику предлагают "Сименс Финанс" и Минпромторг
- Во Владивостоке в бухте Золотой Рог пройдет презентация гражданских судов
- На ВЭФ во Владивостоке Хабаровский край представит 15 инвестпроектов
Новости раздела
- Посол Франции в России прилетит на ВЭФ во Владивостоке
- Из Владивостока в китайский Цицикар начал летать прямой авиарейс
- Корейский концерн распробовал бизнес в Приморье
- Частота приема алкоголя
- В Приморском крае Росбанк начал работу с биометрическими данными россиян
- "Белуга" хорошо пошла за рубежом
- "ПримКраб" и "Наутик Рус" подписали соглашение на проектирование краболовного судна
- "Добросуп" шагает по стране
- Деловая газета "Золотой Рог" - официальный партнер Международного дальневосточного морского салона – 2018
- Первый Международный морской салон готовится к открытию
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Минфин признал, что курс доллара завышен многократно
- Московские врачи оказались неспособны помочь брату экс-мэра Владивостока
- В оплате услуг ЖКХ готовят революцию
- Приморские депутаты поддержали резкое повышение пенсионного возраста
- Россельхознадзор прокомментировал информацию о запрете выращивать овощи на дачах и огородах
- Суд разъяснил, как решать споры, если вашу квартиру залили
- Китайцы затеяли в Приморье мегапроект
- Во Владивостоке будут выпускать аккумуляторные батареи для электрокаров
- Остров Русский может попасть под международные санкции
- Первого резидента приморского ТОРа выставили оттуда по решению суда