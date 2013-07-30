Наследие Саммита АТЭС: "Москва" - на плаву, "Владивосток" и "Санкт-Петербург" - в отстое

Поставлена точка в судебной тяжбе между администрацией Приморья и корабелами, которые строили для саммита АТЭС получившие скандальную известность катамараны.

24 июля апелляционный суд отклонил жалобу ООО «Пасифико Марин» на решение приморского арбитража, расторгнувшего договор на строительство пассажирского катамарана и обязавшего компанию вернуть КГУП «Госнедвижимость» 110 млн руб. задатка на строительство судна и 4,5 млн руб. неустойки за нарушение сроков выполнения работ.

История «о трех катамаранах», заказанных краевыми властями для нужд саммита АТЭС, берет свое начало в ноябре 2010 года, когда администрация Приморского края заключила два госконтракта с владивостокским ОАО «Восточная верфь» на поставку двух катамаранов. Одного – с корпусом из алюминия, другого – с корпусом из углепластика. Оба катамарана рассчитаны на перевозку 223 пассажиров и могут развивать скорость до 27 узлов, то есть их можно назвать скоростными.

Максимальная цена каждого судна была определена в 100 млн руб., а срок поставки – не позднее 15 ноября 2011 года.

Затем, в декабре 2011 года, КГУП «Госнедвижимость» заключает договор на строительство еще одного пассажирского катамарана - с ООО «Пасифико Марин». Судно надлежало построить и передать заказчику не позднее 15 августа 2012 года. В соответствии с договором №1204-22 стоимость работ определили в 120 млн руб. Заказчик перечислил «Пасифико Марин» аванс в размере 110 млн руб.

Однако судостроители не уложились в срок, и ни один из трех заказанных катамаранов так и не был задействован в транспортном обеспечении гостей и участников саммита АТЭС, который состоялся во Владивостоке в сентябре 2012 года.

По данным реестра контрактов, первый из катамаранов (с корпусом из алюминия) был передан «Восточной верфью» заказчику только 28 августа 2012 года. Долгое время «первенец» оставался не у дел, и лишь в июне этого года краевые власти сдали судно в аренду ООО «Танира» - транспортной компании, подхватившей упущенный «Мортрансом» штурвал прибрежных морских пассажирских перевозок. Сейчас катамаран «Москва» занят перевозками пассажиров на островные территории (острова Попова и Рейнеке).

Два других судна (оба с корпусами из композитных материалов) заказчик принять отказался в связи со срывом контрактных сроков.

За срыв сроков контракта с «Восточной верфи» в пользу администрации Приморья судом было взыскано 2 млн руб. неустойки. Но контрактная цена в 100 млн руб., по словам наших экспертов, – это сравнительно недорого для данного типа судов. «Восточная верфь» надеется продать катамаран дороже, так что в прогаре, надо полагать, не останется. А вот «Пасифико Марин» не позавидуешь.

ООО «Пасифико Марин» занимается строительством маломерных судов с 2000 года. Построило два композитных катамарана для Санкт-Петербурга, а вот с родным Приморьем – не сложилось.

Компания осуществляла строительство «под ключ» пассажирского катамарана «Владивосток» на арендованных у ОАО «Восточная верфь» производственных площадях. Судно было построено за 7 месяцев, но не спущено на воду и, соответственно, не передано заказчику. По версии «Пасифико Марин», сделать это своевременно было невозможно из-за действий руководства «Восточной верфи», которое блокировало возможность транспортировки судна до кромки воды и перекрыло специалистам «Пасифико Марин» доступ на территорию завода. Но руководство «Восточной верфи» все обвинения в свой адрес отрицает.

Тем не менее по решению арбитражного суда компании придется вернуть КГУП «Госнедвижимость» 110 млн руб. и заплатить 4,5 млн неустойки. Плюс к этому отдать 1,8 млн руб. «Восточной верфи» - «неосновательного обогащения за потребление электроэнергии при строительстве катамарана». Остается только один вопрос: останется ли после этого компания на плаву?

Ирина СВЕТЛАНСКАЯ, газета "Золотой Рог", Владивосток.