Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Наследие Саммита АТЭС: "Москва" - на плаву, "Владивосток" и "Санкт-Петербург" - в отстое
Поставлена точка в судебной тяжбе между администрацией Приморья и корабелами, которые строили для саммита АТЭС получившие скандальную известность катамараны.
24 июля апелляционный суд отклонил жалобу ООО «Пасифико Марин» на решение приморского арбитража, расторгнувшего договор на строительство пассажирского катамарана и обязавшего компанию вернуть КГУП «Госнедвижимость» 110 млн руб. задатка на строительство судна и 4,5 млн руб. неустойки за нарушение сроков выполнения работ.
История «о трех катамаранах», заказанных краевыми властями для нужд саммита АТЭС, берет свое начало в ноябре 2010 года, когда администрация Приморского края заключила два госконтракта с владивостокским ОАО «Восточная верфь» на поставку двух катамаранов. Одного – с корпусом из алюминия, другого – с корпусом из углепластика. Оба катамарана рассчитаны на перевозку 223 пассажиров и могут развивать скорость до 27 узлов, то есть их можно назвать скоростными.
Максимальная цена каждого судна была определена в 100 млн руб., а срок поставки – не позднее 15 ноября 2011 года.
Затем, в декабре 2011 года, КГУП «Госнедвижимость» заключает договор на строительство еще одного пассажирского катамарана - с ООО «Пасифико Марин». Судно надлежало построить и передать заказчику не позднее 15 августа 2012 года. В соответствии с договором №1204-22 стоимость работ определили в 120 млн руб. Заказчик перечислил «Пасифико Марин» аванс в размере 110 млн руб.
Однако судостроители не уложились в срок, и ни один из трех заказанных катамаранов так и не был задействован в транспортном обеспечении гостей и участников саммита АТЭС, который состоялся во Владивостоке в сентябре 2012 года.
По данным реестра контрактов, первый из катамаранов (с корпусом из алюминия) был передан «Восточной верфью» заказчику только 28 августа 2012 года. Долгое время «первенец» оставался не у дел, и лишь в июне этого года краевые власти сдали судно в аренду ООО «Танира» - транспортной компании, подхватившей упущенный «Мортрансом» штурвал прибрежных морских пассажирских перевозок. Сейчас катамаран «Москва» занят перевозками пассажиров на островные территории (острова Попова и Рейнеке).
Два других судна (оба с корпусами из композитных материалов) заказчик принять отказался в связи со срывом контрактных сроков.
За срыв сроков контракта с «Восточной верфи» в пользу администрации Приморья судом было взыскано 2 млн руб. неустойки. Но контрактная цена в 100 млн руб., по словам наших экспертов, – это сравнительно недорого для данного типа судов. «Восточная верфь» надеется продать катамаран дороже, так что в прогаре, надо полагать, не останется. А вот «Пасифико Марин» не позавидуешь.
ООО «Пасифико Марин» занимается строительством маломерных судов с 2000 года. Построило два композитных катамарана для Санкт-Петербурга, а вот с родным Приморьем – не сложилось.
Компания осуществляла строительство «под ключ» пассажирского катамарана «Владивосток» на арендованных у ОАО «Восточная верфь» производственных площадях. Судно было построено за 7 месяцев, но не спущено на воду и, соответственно, не передано заказчику. По версии «Пасифико Марин», сделать это своевременно было невозможно из-за действий руководства «Восточной верфи», которое блокировало возможность транспортировки судна до кромки воды и перекрыло специалистам «Пасифико Марин» доступ на территорию завода. Но руководство «Восточной верфи» все обвинения в свой адрес отрицает.
Тем не менее по решению арбитражного суда компании придется вернуть КГУП «Госнедвижимость» 110 млн руб. и заплатить 4,5 млн неустойки. Плюс к этому отдать 1,8 млн руб. «Восточной верфи» - «неосновательного обогащения за потребление электроэнергии при строительстве катамарана». Остается только один вопрос: останется ли после этого компания на плаву?
Ирина СВЕТЛАНСКАЯ, газета "Золотой Рог", Владивосток.
Новости тематики
- В Приморье установят модульный аэровокзал за 14,5 млн рулей
- Во Владивостоке презентовали новые виды услуг ОАО "РЖД"
- Во Владивостоке могут появиться автобусные экспресс-маршруты на остров Русский
- Во Владивостоке ужесточат требования к общественному транспорту
- Безопасность на транспорте обеспечивают профессионалы
- Стало известно, когда запустят круизный лайнер из Владивостока в корейский Сокчхо
- Внутрикраевые авиарейсы в Приморье выполняются по летнему расписанию
- АО "ННК-Приморнефтепродукт" благодарит водителей за участие в важном мероприятии
- Стало известно, что будет дальше с льготными авиабилетами
- Удар ниже бампера
Новости раздела
- Недоступно, но привлекательно
- По Владивостоку с гидом
- Tigre de Cristal признали лучшим курортом России
- Самим не вытянуть
- Угольной пыли спуску не дадут
- В Приморье первый взмах "Крыльев Востока" прошел на сверхскоростях
- В Приморье рыбаки-профессионалы вышли на поединок с удочками
- Свободному порту Владивосток добавят угольной пыли
- Президент МТС Алексей Корня: МТС стремительно трансформируется в IT-компанию
- В России начала работать Единая биометрическая система
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Курс доллара посыпался по всем фронтам
- Холодное лето 2018-го: на свободу выйдут 100 000 заключенных
- 1000 рублей к пенсии в 2019 году прибавят далеко не всем
- Во Владивостоке 12-этажная высотка может сползти в котлован
- Приморцы могут потерять деньги еще в одном банке
- Приморская недвижимость резко подешевела
- Приморцам, многие из которых уезжают из региона из-за нищенских зарплат и высоких цен, повысят тарифы на ЖКХ
- Если бы удалось решить эту проблему, то повышения пенсионного возраста не потребовалось
- На крупнейшем предприятии Приморья похитили 7,5 миллиардов рублей
- Во Владивостоке откроют государственный рыбный магазин
ну хорошо, катамаран возит людей (1 вместо 3-х)на попова и рейнеке, а зимой кто будет возить на острова? зимой он ходить не сможет. а автотранспорт кто туда же переправлять будет?топливо продукты и прочее. налицо ухудшение очередное. и не надо про светлое будущее рассказывать. где паром на славянку?лотоса не достаточно! дороги поганые попрежнему, и автобусов всё так же не достаточно .