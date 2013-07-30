Промышленники и предприниматели Приморского края все громче напоминают власти о своих интересах

23 июля совместное собрание Клуба крупнейших налогоплательщиков и Конгресса промышленников и работодателей «Приморье» избрало Романа ТИТКОВА президентом регионального отделения РСПП. Напомним, именно этот союз от лица работодателей края подписывал трехстороннее соглашение с властью и профсоюзами, которое истекает в этом году.

Проводить встречи на выезде, а не в резиденции Клуба в отеле «Гавань», становится у Клуба традицией. Как, впрочем, и совместные заседания с Конгрессом промышленников и работодателей «Приморье», который сегодня официально является отделением РСПП в крае. Руководители крупнейших предприятий, как правило, имеют членство там и там. А вот визит в «Сумотори-сити» знаменателен. Глава холдинга Виталий ВЕРКЕЕНКО, чей бизнес вырос буквально за 15 лет, стал ближе и понятнее тем, кто все эти годы встраивал в рынок старые приватизированные предприятия. И встроил. Теперь они – новый бизнес и традиционная приморская экономика - сошлись в одной общественной организации. Вопрос – зачем?

Заглянем в повестку – и ответ получим. Каждое собрание начинается с приема новых членов. А это верный признак, что репутация и влияние общественной организации растут. Выступление приморского омбудсмена Марины ШЕМИЛИНОЙ, которая призвана отстаивать права предпринимателей, больше напоминало отчет – что сделано, что делается и что надо сделать, чтоб создать режим наибольшего благоприятствования для отечественного производителя и предпринимательства. Как призналась сама Марина Анатольевна, перед такой аудиторией она волнуется больше, чем на международном конгрессе. Вот сказал губернатор про оффшорную зону администрирования, все решили – жди красного словца. А на деле за этим стоит целая программа по сокращению времени на прохождение бизнес-проектов через административные барьеры. Например, за 120 дней оформить земельный участок под строительство. Кто годами тягался с бюрократической системой, лишь хмыкнет. Однако рабочая группа уж расписала дорожную карту к этой цели.

Досталось, и не по адресу, признаемся, бизнес-омбудсмену и за законопроект по льготному налогообложению инвесторов. Виктору ГОРЧАКОВУ, спикеру ЗС ПК, а еще и члену клуба, пришлось вмешаться и объяснить, почему депутаты все же проголосовали за спорный законопроект, который ставит в неравные конкурентные условия приморских бизнесменов и инвесторов со стороны. Инвестиции в экономику нужны. Впрочем, закон пока принят только в первом чтении и лежит в ожидании федерального, где правительство объявит свои правила игры для дальневосточной территории.

Тем не менее предложение генерального директора ЗАО «Морская инженерная компания» Юрия РЫБАЛКИНА – объединить усилия и попробовать все-таки вернуть дальневосточной экономике льготу, которая действовала и в царские, и в советские времена.

Речь идет об освобождении от налогообложения дальневосточных и северных надбавок. Это бремя ставит в проигрышную позицию любой интеллектуальный бизнес на Дальнем Востоке и полный крест на инвестициях в высокотехнологичное производство, где фонд оплаты труда превышает половину затрат. Сегодня у нас есть ресурс влияния – институт уполномоченного по правам предпринимателя, Российский союз промышленников и приморский Клуб налогоплательщиков, - чтобы обосновать предложение и довести его до верхов. Тем более нынешний губернатор Приморья готов слушать, а президент страны выражает решимость сделать дальневосточную карту козырем не только в АТР.

Это по максимуму. А что реально может сделать местная власть для поддержки местных производителей товаров и услуг, ответ пришлось держать Игорю ПУШКАРЕВУ как мэру.

Напомним, автомобильная деревня, увы, расположилась на территории соседнего муниципалитета – Артемовского городского округа. А ведь бизнес «Сумотори» начинался с Владивостока. Завод «Хендэ» - тоже на артемовских землях, ДНС торгует «компами» в Приморье и по всей России, а сборочные мощности строит в Артеме…

Впрочем, с сидящими в зале Игорь Пушкарев - «одной крови», на пост мэра вышел из крупного бизнеса и до избрания сам возглавлял Клуб крупнейших налогоплательщиков. Потому был откровенен. Проблема № 1 – вернуть в распоряжение города краевые земли во Владивостоке. Проблема № 2 – вернуть городу земли Минобороны. Проблема № 3 – вернуть в управление города городское хозяйство, начиная с водоканала…

И вернуть городу миссию! Это уже из критических напутствий. Раньше Владивосток был городом моряков, рыбаков, студентов и строителей. А сегодня? Справедливо поднял вопрос «влиятельный гражданин» Владимир НЕСКОБЛИНОВ, который когда-то возглавлял главк, объединяющий около 100 тыс. строителей. Увы, тост «за тех, кто в море» во Владивостоке звучит все реже. Лишь около 20 тыс. его жителей сегодня напрямую связаны с морем. Строительные подряды власти, вроде как, обещают. А вот свое студенческое лицо Владивосток должен сохранить. Красивый кампус – еще не университет. Помочь ДВФУ освоить остров Русский – тут работы для всех.

Выходит, у приморского бизнеса, который, по верному замечанию Виктора Горчакова, как-то растерялся после саммита, все-таки немало ниш. Взять «любимое дитя» губернатора Владимира МИКЛУШЕВСКОГО – автомобильный кластер, благо, инвестор «Соллерс» и иностранных партнеров привлек. И хотя «Соллерс» с «Маздой» решили окружить себя малыми предприятиями сугубо с иностранными инвесторами, приморские автодилеры своего не должны упустить. Как сообщил Виталий Веркеенко, «Сумотори» осенью начинает строительство двух площадок для «Ауди» и «Шкода». Да и ремонт старого жилья в городе не кончается – тысячи фасадов и коммуникаций нуждаются стройматериалах и руках. Малоэтажное строительство способно сдвинуть целый пласт бизнеса…

И все это - если платить налоги на территории и использовать их рационально. Вот почему крупный бизнес все громче подает свой политический голос. Нынешней весной буквально ворвался в политический расклад Приморья генеральный директор ОАО «Дальприбор» Роман ТИТКОВ, став полпредом Общероссийского народного фронта в Приморье. Не единоросс, промышленник, далекий от прежних политических сил Приморского края, сегодня он координирует подготовку «путинского» фронта к осенней конференции. И вот приморские промышленники, обновив устав Конгресса, сегодня по сути дела объявили 41-летнего Титкова своим лидером.

Елена БАРКОВА, газета "Золотой Рог", Владивосток.