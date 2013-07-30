В Приморье открыты вакансии для менеджера по мультимодальным перевозкам, супервайзер и финансового аналитика

1. Менеджер по работе с клиентами (г. Москва, комплексные логистические услуги, топ-15). Привлечение, построение отношений с новыми клиентами, выработка клиентской политики; обработка запросов от клиентов; расчет, формирование, ведение заявок; подписание договоров, сбор, анализ необходимой информации, документов; претензионная работа; участие в выставках, презентациях, семинарах. В/о, опыт работы менеджером по работе с клиентами в транспортно-экспедиционной, логистической, брокерской компании от 1 г; знание таможенного законодательства; готовность к переезду в Москву. З/п по результатам собеседования (50–60 тыс. рублей + %); соц. гарантии, компенсация переезда, предоставление корпоративной квартиры, карьерный рост. olga@kforum.ru, Ольга Рябчук.

2. Менеджер по мультимодальным перевозкам (транспортно-экспедиционные услуги). Сопровождение клиентов на всех этапах транспортировки; прием, обработка заказов клиентов; осуществление информационной поддержки клиентов; контроль дебиторской задолженности; ведение документации; поддержание актуальных данных о клиенте в информационной системе. В/о, опыт работы в сфере мультимодальных перевозок от 1 г, знание английского языка. З/п по результатам собеседования (35 тыс. рублей + квартальный бонус), соц. гарантии, компен. пакет. olga@kforum.ru, Ольга Рябчук.

3. Главный бухгалтер (сеть розничных магазинов). Отчетность в управляющую компанию; подготовка документов; своевременное выполнение расчетных операций; контроль банковских платежей; банк-клиент. В/о (бухгалтер), опыт работы в рознице, знание 1С 8.2, ОСНО, участка по расчету/начислению з/п. З/п 40-45 тыс. рублей, соц. гарантии, компенсационный пакет. smirnova@kforum.ru, Смирнова Кристина.

4. Старший специалист отдела продаж (оптово-розничная торговля ТНП). Административное руководство менеджерами по продажам; контроль исполнения технологий и стандартов продаж; личные продажи; контроль дебиторской задолженности, отчетность. В/о, знание 1С: Бухгалтерия 8.2, опыт работы в продажах от 2 лет, уверенный пользователь ПК. З/п 35-40 т. р., соц. гарантии, компен. пакет. olga@kforum.ru, Ольга Рябчук.

1. Начальник юридического отдела. Правовое обеспечение деятельности компании (4 направления), договорная и претензионная работа, представление интересов в суде, участие в разработке нормативных документов. Требования: в/о профильное, опыт работы руководителем юридического отдела от 3-х лет в крупных компаниях. Преимущества: крупная стабильная компания, широкое поле для деятельности.

2. Технический директор. Организация разработки технической документации производства, технологии, механизации и автоматизации, реконструкции действующих производств в соответствии с требованиями правил и норм безопасности; обеспечение внедрений в производство новых технических средств и прогрессивных технологий. Требования: в/о техническое, навык договорной работы и финансового планирования в рамках своего подразделения, опыт проектирования механизмов, сооружений; знание нормативных и методических материалов по технической подготовке производства, уверенный пользователь ПК, знание технологии производства нефтебаз. Преимущества: крупная компания, полный соц. пакет, служебный автомобиль, ДМС, оплата командировочных расходов, премирование по итогам года, обучение за счет компании.

3. Директор департамента строительства. Управление, руководство и контроль деятельности департамента строительства, плановость выполнения работ и реализация плана комплексного технического развития в области строительного производства и плана ремонтов; участие в разработке и реализации технической политики и направлений технического развития общества. Требования: в/о ПГС, стаж работы в сфере ПГС, в том числе на руководящих должностях не менее 5 лет, уверенный пользователь ПК. Преимущества: крупная компания, полный соц. пакет, ДМС, доставка, оплата расходов на связь; оплата командировочных расходов; премирование по итогам года, обучение за счет компании.

4. Финансовый аналитик. Финансовый анализ деятельности группы компаний, формирование бизнес-планов, внесение предложений и рекомендаций по работе финансовых специалистов компании. Требования: в/о профильное, опыт работы с новыми проектами (бизнес-планирование, ТЭО, расчет рисков), отличное знание налогового, бухгалтерского, учета, финансового и экономического анализа. Преимущества: крупная компания, новые проекты, дотации на питание.

5. Супервайзер (производитель). Контроль работы команды торговых представителей, обучение и мотивация, обеспечение исполнения плана продаж, контроль дебиторской задолженности, принятие мер по снижению дебиторской задолженности, мониторинг деятельности конкурентов. Требования: в/о, 25-30 лет; успешный опыт на позиции супервайзера; отличное знание технологии продаж, высокий уровень коммуникативных навыков, презентабельный внешний вид. Преимущества: крупная компания-производитель, перспектива карьерного роста, компенсация связи.

6. Системный инженер (г. Южно-Сахалинск). Контроль деятельности подрядчиков; управление сферой сервисов и обеспечения; обеспечение уровня системы IT задачам организации, обеспечение сбора информации и предоставления отчетности по базовой оценке информационной безопасности; контроль и анализ сетевого доступа к ресурсам Интернета из корпоративной сети и сети «Safe Cell»/физического доступа на территорию объектов IT с ограниченным доступом; руководство участком в системе ИСОБР, контроль безопасности работ в серверных комнатах здания SEB1. Требования: в/о специальное; опыт работы на позиции системного инженера/руководителя IT-службы/системного архитектора от 5 лет, знание ОС MS Windows 2003/2008, Linux/Unix, опыт работы с хранилищами данных Net App, HP (EVA), виртуальными серверами, базами данных MS SQL, Oracle; свободное владение английским языком. Преимущества: крупная иностранная компания, компенсация проживания, ДМС, годовые бонусы.

7. Категорийный менеджер в компанию-производитель. Товарная аналитика, управление вводом новых продуктов, выводом/заменой старых, анализ рекламаций и обратной связи от покупателей по продукту, мониторинг ассортимента и цен конкурентов, контроль розничных точек на соответствие мерчендайзингу, сбор фотоотчетов, ведение архива площадок, разработка и управление ассортиментной матрицей продукции, ценообразование, выявление и аналитика потребительских свойств товара. Требования: жен., 25-35 лет, в/о (маркетинг, экономика, математика), опыт на аналогичной позиции от 1 года, опытный пользователь MS Office, Project, разговорный английский язык, аналитический склад ума, умение выявлять потребности целевого покупателя, коммуникабельность, целеустремленность, постоянное стремление к развитию, дипломатичность. Преимущества: крупная стабильная компания-производитель, возможность развиваться как управленец, официальное трудоустройство, график с 9 до 18, район БАМ.

8. Инженер-проектировщик. Расчет потребности опалубки по техническому заданию клиента, разработка опалубочных чертежей, разработка опалубочных решений, консультирование клиентов с возможным выездом на место. Требования: в/о, ПГС, опыт работы в строительстве (опалубочные и бетонные работы), знание технологии монолитного строительства, опалубочных систем, знание основ сопротивления материалов, расчет статических нагрузок. Преимущества: динамично развивающаяся компания, корпоративное и внешнее обучение, перспектива карьерного роста, возможность переезда, оплата ГСМ, сотовой связи.

9. Начальник юридического отдела. В/о профильное, опыт работы руководителем юридического отдела от 3-х лет в крупных компаниях. Обязанности: правовое обеспечение деятельности компании (4 направления), договорная и претензионная работа, представление интересов в суде, участие в разработке нормативных документов. Преимущества: крупная стабильная компания, широкое поле для деятельности. З/п: по результатам собеседования.