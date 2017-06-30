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Жители Владивостока переключаются на "оптику"

30 Июня 2017, 13:18 | Приморье

«Ростелеком» продолжает проект по строительству оптических сетей MetroEthernet и GPON во Владивостоке. Благодаря реализации проекта уже сегодня жители приморской столицы могут пользоваться услугой «Домашний интернет» на скорости до 150 Мбит/с.

С начала 2017 года около 3000 клиентов, которые ранее были подключены по медной технологии, переключились на оптическую. «Оптика» дает возможность пользоваться высокоскоростным интернетом, услугой «Интерактивное ТВ» и цифровой телефонией.

«Компания активно ведет строительство оптических сетей во Владивостоке. Особое внимание уделяется строящемуся жилому фонду, чтобы при заезде в новую квартиру у жителей была возможность подключить полный пакет услуг. А клиентам, подключенным по медным технологиям, мы предлагаем воспользоваться бесплатным переключением на «оптику», – отметил директор Приморского филиала ПАО «Ростелеком» Руслан Тулаганов.

Сейчас клиенты могут воспользоваться предложением «Легкая цена» и подключить пакет услуг «Домашний интернет» со скоростью до 150 Мбит/с и «Интерактивное ТВ» (пакет «Стартовый») на выгодных условиях со скидкой до 49%.

Напомним, что переключение клиентов «Ростелекома» с медной технологии на «оптику» осуществляется абсолютно бесплатно.

Также жителям Владивостока, подключенным по оптической технологии, доступен тарифный план «Игровой» со скоростью интернета 150 Мбит/сек. Подключая этот тариф, абоненты получают высокоскоростной интернет и целый ряд преимуществ для игры World of Tanks: эксклюзивный элитный танк VIII уровня T-44-100 (Р), созданный специально для клиентов «Ростелекома», 100% прокачанный экипаж, навык «Боевое братство» и слот в ангаре, а также предоставляется эксклюзивный игровой набор в играх Lineage 2, Blade and Soul и Point Blank.

Оставить заявку на подключение, ознакомиться с тарифными планами на услуги можно на сайте www.rt.ru или по бесплатному телефону 8-800-1000-800.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

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Теги: Ростелеком  связь 



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