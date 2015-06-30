Во Владивосток на Восточный экономический форум приедут более тысячи гостей

Более тысячи участников соберутся на Восточном экономическом форуме в Приморье. Об этом рассказал директор департамента международного сотрудничества Приморского края Алексей СТАРИЧКОВ в ходе брифинга по итогам рабочей недели, пишет деловая газета "Золотой Рог".

Алексей Старичков рассказал, что главным лейтмотивом работы департамента международного сотрудничества и ряда других на ближайшие два месяца является подготовка в Восточному экономическому форуму. Вместе с тем уже сейчас наблюдается повышенный интерес к мероприятию со стороны потенциальных участников, в том числе иностранцев.

«Отличительной чертой этого форума станет его практическая ориентированность. Мы рассчитываем, что это будет диалог бизнеса с бизнесом, диалог российских бизнесменов с иностранными коллегами. Ожидаем, что более 1 100 гостей примут участие в форуме. Уже сейчас мы видим большой интерес со стороны зарубежного бизнеса», – отметил директор департамента.

Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.