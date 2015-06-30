В среднем «срок жизни» малого предприятия составляет 5-7 лет

В 2014 году в крае действовало 31 735 малых предприятий, это 46,4% от всех предприятий и организаций. Можно сказать, что почти каждое второе предприятие в Приморском крае - малое, пишет деловая газета "Золотой Рог". Совокупность малых предприятий на 88% составляют микропредприятия (с численностью до 15 человек и выручкой до 60 млн рублей). За 2014 год число малых предприятий возросло на 7%.

В валовом региональном продукте (ВРП) удельный вес малых предприятий в 2013 году составил 20,4%. 15% занятых в экономике края работают на малых предприятиях. В обороте организаций треть составляют малые предприятия.

По данным сплошного обследования субъектов малого предпринимательства за 2010 год, в Приморском крае на 1 тысячу человек населения приходилось 15 малых предприятий, это выше, чем в среднем по Дальневосточному федеральному округу и Российской Федерации, где 13 и 12 соответственно.

За последние годы ежегодно ликвидировалось в среднем по 5,5 тыс. предприятий и вновь образовывалось по 6,5 тыс. новых. Более 60% этих предприятий занимаются торговлей и операциями с недвижимым имуществом. В среднем «срок жизни» малого предприятия - 5-7 лет.

Среднесписочная численность работников малых предприятий составила в 2014 году 147,6 тыс. человек. Численность работников по сравнению с 2010 годом сократилась на 6,2 тыс. человек, или на 4%. Кроме того, в малый бизнес в 2014 году было привлечено 7,8 тыс. человек внешних совместителей и 3,2 тыс. человек, работающих по договорам гражданско-правового характера. Таким образом, средняя численность всех работников достигла 158,6 тыс. человек.

В 2014 году в среднем на одном предприятии работало 5 человек, в сельском хозяйстве этот показатель составил 8 человек, в промышленности - 7 человек, строительстве - 5, торговле - 3 человека.

Среднемесячная заработная плата работников малого бизнеса за 2014 год составила 18 352 рубля (56,6% средней заработной платы по краю), из них работников микропредприятий - 15 951 рубль (49,2%).

Одним из основных экономических показателей, характеризующих хозяйственную деятельность, является оборот организаций. В оборот включается стоимость отгруженных товаров собственного производства, стоимость работ и услуг, выполненных собственными силами, а также выручка от продажи приобретенных на стороне товаров (без НДС, акцизов и других аналогичных обязательных платежей).

Оборот малых предприятий в 2014 году достиг 410 млрд рублей. В среднем на 1 предприятие оборот составил 12,9 млн рублей, в рыболовстве - 20,2 млн рублей, торговле - 18,1, промышленности - 11,7, транспорте и связи - 12,8 млн рублей.

Одним из важнейших условий стабильного и эффективного развития экономики является поступление инвестиций в основной капитал. Малые предприятия характеризует невысокая инвестиционная активность. В 2014 году инвестиции в основной капитал малых предприятий составили 3 488,2 млн рублей. Их удельный вес в общекраевых инвестициях составил 2,6%.

Для анализа интересна отраслевая структура малого бизнеса. Основное количество малых предприятий осуществляют деятельность в областях, где пока не требуется значительных капиталов, больших объемов оборудования и кооперации множества работников, а именно в сфере оптовой и розничной торговли, ремонта автотранспортных средств и бытовых изделий (42,8%), операций с недвижимым имуществом, аренды и предоставления услуг (19%). В транспорте и связи ведут деятельность 10,5%, строительстве - 9,5%, промышленном производстве - 6,8%. Существенных изменений в структуре малого предпринимательства Приморья за последние пять лет не наблюдалось.

Именно торговля является наиболее привлекательной сферой деятельности в силу стабильного потребительского спроса и, главное, относительно быстрой окупаемости вложенных средств. К тому же организация бизнеса в торговле требует меньших вложений, чем в производственной сфере, что дает возможность начать собственное дело с относительно малым стартовым капиталом.

Малые предприятия в 2014 году формировали 30,2% оборота розничной торговли края, в 2010 году этот показатель составлял 25,7%. В структуре формирования оборота оптовой торговли удельный вес субъектов малого предпринимательства снизился с 39,7% в 2010 году до 32,7% в 2014 году.

Большую роль малый бизнес играет в производстве разнообразной промышленной и сельскохозяйственной продукции.

Такие виды продукции, как окна и двери полимерные, мешки и сумки из полимеров, трикотажные чулочно-носочные изделия, моющие средства, ювелирные изделия, производятся только субъектами малого предпринимательства.

В данном секторе экономики выпускается 94% краевого объема мебели, 84% - книг, брошюр, листовок печатных, 79% - рыбных пресервов, 48% - трикотажных изделий, 44% - вод минеральных и газированных, 43% - древесины необработанной, 36% - молока жидкого обработанного, около 25% краевого объема кондитерских, колбасных изделий, хлеба и хлебобулочных изделий.

Малые предприятия вносят свой вклад в обеспечение населения края продуктами питания, а промышленности - сырьем.

Ими выращивается 37,6% сои, 45,9% зерновых и зернобобовых культур и 10,2% овощей. Небольшой удельный вес они занимают в выращивании картофеля (3,4%), производстве мяса (4,5%) и яиц (5,4%).

Значительный удельный вес в структуре малого предпринимательства края приходится на транспортную деятельность. В 2014 году у малых предприятий в наличии имелось 1 119 грузовых автомобилей. На них перевезено 2018,7 тыс. тонн грузов на коммерческой основе, грузооборот составил 92 017 тыс. тонно-километров. Следует отметить, что соответствующие показатели к уровню 2013 года снизились (84,7% и 60,4%), однако возросли к 2010 году соответственно в 1,7 раза и на 17%.

Финансовое состояние малых предприятий края свидетельствует о стабильности этого сектора экономики.

Положительный сальдированный финансовый результат на протяжении последних 5 лет указывает на финансовую стабильность бизнеса. Следует отметить, что удельный вес прибыльных предприятий в общем числе малых составляет 81%. В секторе торговли данный показатель является одним из самых высоких (84%), в сфере добычи полезных ископаемых - наиболее низкий (64%). При этом доля прибыльных крупных и средних предприятий в 2013 году составила 70,7%.

В 2013 году сальдированный финансовый результат деятельности (прибыль минус убыток) малых предприятий края составил 21,5 млрд рублей (58,4% от сальдированного финансового результата деятельности всех организаций края).

Данный показатель малых предприятий торговли составил 8,1 млрд рублей, или 37,8% в общем результате финансовой деятельности малых предприятий, малых предприятий сферы операций с недвижимым имуществом и аренды - 6 млрд рублей (27,8%), транспорта и связи - 2,2 млрд рублей (10,1%), обрабатывающих производств - 1,7 млрд рублей (7,8%).

Коэффициент автономии - удельный вес собственного капитала в общей его величине - отражает степень независимости предприятия от заемных средств (нормальное ограничение - 50%). За рассматриваемый период значение коэффициента колебалось от 19,3% (2009 год) до 17,3% (2013 год), что отражает зависимость малых предприятий края от заемных средств.

Возможность организации вернуть краткосрочные кредиты и займы, выполнить другие взятые на себя обязательства характеризует коэффициент ликвидности, который по малым предприятиям края на конец 2013 года составил 115,6% при нормальном ограничении в 200%.

Приморскстат. Газета «Золотой Рог», Владивосток.