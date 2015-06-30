Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке в эксклюзивном формате

О том, что Восточный экономический форум (ВЭФ), который состоится 3-5 сентября во Владивостоке, не будет похож на своих собратьев - Петербургский, Сочинский или Красноярский, - уже заявлял главный куратор масштабного инвестиционного мероприятия полпред президента РФ в ДФО Юрий ТРУТНЕВ, пишет деловая газета "Золотой Рог".

Каким он будет и на какой результат рассчитывают организаторы, корреспондент деловой газеты «Золотой Рог» выяснял у заместителя министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Максима ШЕРЕЙКИНА.

- Максим Леонидович, давайте обозначим, в чем будет уникальность Восточного экономического форума и какая повестка дня для него приготовлена?

- Форум - это всегда деловая тусовка, где знакомятся, иногда самовыражаются, дискутируют об общих проблемах. Нередко мы можем видеть одни и те же лица на разных мероприятиях и слышать те же самые речи с разными вариациями. Мы хотим от этого категорически уйти. Наш форум будет, прежде всего, продвигающий. Может быть, не с первого раза, но мы надеемся, что те проекты, которые мы представим во Владивостоке, получат развитие, найдут своего инвестора и будут в конечном счете приносить пользу нашему региону.

Поэтому первая задача - это поиск таких проектов. Сегодня на рассмотрении их уже более 200 в разных секторах: недра и переработка природных ресурсов, транспорт и логистика, агропромышленный комплекс, коммерческая и жилая недвижимость, социальные проекты, реализуемые по принципу государственно-частного партнерства. Таким образом, тематика уже достаточно четко укладывается в 6-7 сегментов.

Формат представления проектов будет максимально рабочим. Ну где вы видели, чтобы заемщик разговаривал с кредитором на сцене в присутствии прессы и телекамер? Это же нонсенс. Такой разговор происходит в тиши кабинетов, вот и мы хотим создать исключительно доверительную обстановку, скрытую от посторонних глаз, в которой бизнес будет общаться с «целевыми» заинтересованными инвесторами. 15 минут на презентацию проекта, несколько минут на вопросы и ответы. По существу, создадим «конвейер» презентаций, который будет работать одновременно на множестве площадок.

Вторая особенность форума: мы постараемся сосредоточить внимание его участников на определенных отраслях экономики, где уже сегодня есть инвестиционные возможности. К примеру, говоря об инфраструктурном секторе, мы обсудим такие темы, как транспортные коридоры, строительство пограничных переходов, аэропортов и так далее. В таких проектах не обойтись без государственно-частного партнерства. Какие условия есть для этого уже сегодня? Эта тема, кстати, особо интересует потенциальных зарубежных инвесторов, и мы вынесли понимание этого интереса из многочисленных встреч.

Большой интерес к проектам в агропромышленном комплексе. Мы считаем его приоритетным: рядом обширные рынки сбыта, тот же Китай с ростом потребления качественной экологически чистой продукции в первую очередь обращает взор на Дальний Восток России. Наша задача - сделать так, чтобы в этих проектах были задействованы современные технологии, которые обеспечат долгосрочное воспроизводство агропотенциала дальневосточных почв, чтобы продукция здесь выращивалась, перерабатывалась и, возможно, экспортировалась.

Хороший потенциал у туристической отрасли. Наши соседи могут сформировать запрос на качественный турпродукт, а спрос, в свою очередь, обеспечивает финансовый поток, под который можно выстраивать проект, развивать инфраструктуру, развлекательные форматы, строить гостиницы. На Дальнем Востоке нужно обсуждать темы, «вкусные» именно для нас, к которым есть реальный интерес.

Третий формат связан с тем, что большинство потенциальных инвесторов не очень хорошо знают Дальний Восток. Об этом говорят данные опросов. Поэтому мы запланировали специальную секцию «Как инвестировать в Россию», где расскажем о том, как получить господдержку, на какие преференции может рассчитывать инвестор, как торговать с Россией, какие с этим связаны проблемы.

Знакомить с регионом мы намерены не через лекции по экономической географии, а презентуя истории успеха в отдельных отраслях. Есть инвестиционные возможности, и есть люди, которые ими уже воспользовались и получили результат, - такой формат гораздо более эффективен.

- И все-таки форум - это всегда дискуссии, будет ли для них место на площадках ВЭФ?

- Основной трек форума - предложение и продажа возможностей. Для теоретических дискуссий есть совещания в министерстве, в администрациях регионов, различные экспертные площадки. Но мы считаем, что даже формат обсуждения, обмена мнениями, если правильно настроен, тоже должен продавать. Он позволяет укреплять доверие потенциальных инвесторов.

Когда вы высказываете свое мнение или, получая нелицеприятный вопрос, даете на него честный ответ, доверие укрепляется. Инвесторы понимают, что вы адекватные люди, которые реально представляют возможности и вызовы, стоящие перед российским Дальним Востоком.

Сейчас Минвостокразвития актуализирует стратегию развития Дальнего Востока. Ресурсы для реализации стратегии всегда ограничены, и нам важно обсудить прохождение управленческих развилок: что делаем, а что нет. Обсуждать это, на наш взгляд, очень полезно именно с потенциальными инвесторами, совместно с ними вырабатывать видение будущего отдельных секторов экономики региона.

Уточнение этих развилок будет происходить в рамках специальной стратегической сессии форума. Уже сегодня мы видим порядка двадцати тем, которые необходимо обсудить. Не хотел бы пока все раскрывать, но как только мы их конкретно сформулируем, мы обязательно эту интригу закрутим. Мне кажется, неравнодушным людям будет интересно участвовать в их обсуждении, выработке определенных рекомендаций для органов, принимающих решения.

- Как будут на форуме представлены регионы? Какая им тут роль отведена?

- У них значительная роль. Но основной формат их работы также будет сфокусирован на представлении конкретных проектов в определенных секторах экономики, которые реализуются на их территории. Рядом с инициатором проекта должен быть руководитель региона, который готов подтвердить, что знает этот проект и готов всячески ему содействовать, а в регионе выработан целый комплекс мер поддержки, на которые могут рассчитывать инвесторы. Так через конкретные проекты регионы будут «подсвечивать» свои конкурентные преимущества и возможности.

- Вы знаете, дальневосточные регионы уже много лет где только ни презентуют свои возможности, ездят большими делегациями в Китай, Корею, Японию… Результативность у этих миссий не очень высокая.

- Регионы должны сформулировать свои предложения, а не говорить об общих вещах, чего у них там и сколько в недрах, какая территория и климат. Это не продается. Я очень редко слышу от регионов фразы, завершающие презентации: «Мы предлагаем вам земельные участки с обустроенной инфраструктурой…» Создание территорий опережающего развития (ТОР) как раз подвигает регионы к тому, чтобы они начали говорить именно так: «Вот земля, инфраструктура, проект с предполагаемой доходностью, инвестору предлагается зайти в него с такой-то долей и т.д.».

- Удастся ли презентовать гостям законы о ТОР и Свободном порте Владивосток? Насколько это готовые вещи?

- Закон о ТОРах вступил в силу 30 марта. В правительстве уже подписаны три постановления, которые узаконят создание территорий опережающего развития в Приморском и Хабаровском краях. Значит, разговор с инвесторами в отношении этих территорий будет идти предметный.

Закон о Свободном порте Владивосток должен быть принят Госдумой в весеннюю сессию. Мы его очень ждем и, надеюсь, участникам ВЭФ будем представлять не мысли по поводу, а конкретные условия инвестирования в Свободный порт Владивосток. Очень важно и то, что это законы возможностей и они будут двигаться в сторону прогресса, не меняя правил игры, каждый раз улучшать условия для ведения бизнеса.

Надеемся, что для участников форума будет обеспечена возможность безвизового въезда. Проект указа президента разработан. Очень рассчитываем, что на следующий форум зарубежные гости будут въезжать по упрощенному порядку выдачи виз, как это прописано в законе о ТОР: приехали, прямо на границе поставили штамп, и все.

- Круг иностранных гостей определен? Вы понимаете, кто должен приехать? Времени ведь остается очень мало…

- Для меня очевиден тот интерес, который возник еще в мае после того, как президент подписал указ о проведении Восточного экономического форума. В нашей базе рассылки более 2000 адресов международных компаний и порядка 1000 - российских. Мы активно отправляем приглашения и хотим открыть двери перед теми, кто действительно хочет в них войти. Это наши соседи: Корея, Китай, Япония, страны АСЕАН. Девиз форума - «Курс на Восток» - выбран из очень прагматичных соображений: мы понятны и интересны этому региону. Несмотря ни на что, бизнес этих стран верит в то, что мы создадим необходимые условия для инвесторов и деятельность Минвостокразвития за последние полтора года эту уверенность укрепила. Задача форума - эту надежду не обмануть.

- Как дальневосточникам поучаствовать в форуме?

- 24 июня начал работать сайт форума forumvostok.ru, на котором есть регистрационная форма и все условия для участия. Но кратчайший путь на его площадку - это представить инвестиционный проект.

Лариса ЛАРИНА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.