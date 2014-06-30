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Прямой авиарейс скоро свяжет Владивосток и Харбин
В ближайшее время планируется открыть прямой авиарейс «Владивосток – Харбин». Об этом заявил глава Приморского края Владимир Миклушевский во время встречи с Председателем Народного правительства провинции Хейлунцзян Лу Хао в преддверии открытия первого российско-китайского ЭКСПО в Харбине.
«Наши взгляды по развитию совместных проектов совпадают. Это касается и развития транспортных коридоров, и развития туризма, которому я придаю большое значение. Приоритетным остается вопрос развития транспортных коммуникаций. На прошлой нашей встрече мы говорили о прямом рейсе между Харбином и Владивостоком, и совсем скоро мы планируем его запустить», - заявил Владимир Миклушевский.
Председатель Народного Правительства провинции Хейлунцзян отметил, что китайская сторона также занимается вопросом запуска еще одного авиасообщения между Приморьем и Харбином.
«Я считаю, что у Приморского края большой потенциал развития индустрии, и, на мой взгляд, конкурентоспособность вашего региона выше чем других дальневосточных. Я уже сделал предложение корейскому авиаперевозку по созданию авиамаршрута «Сеул – Владивосток – Харбин», - отметил господин Лу Хао.
Глава Приморья подчеркнул, что сегодня необходимо развивать сотрудничество между Харбином и Владивостоком. Это позволит укрепить экономику обоих регионов.
Напомним, в настоящий момент Владимир Миклушевский находится в рабочей поездке в Харбине для участия в первом российско-китайском ЭКСПО.
В состав делегации от Приморья также вошли депутаты краевого парламента, руководители профильных департаментов, представители бизнес-сообщества и «Инвестиционного агентства Приморского края».
Сегодня, 30 июня, глава региона планирует презентовать инвестиционный потенциал края китайским предпринимателям, а также посетить приморскую экспозицию на выставке.
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причем тут туризм то . . почему сегодня надо укреплять а раньше что было??? губернатору заняться больше нечем? на каких то очевидных вещах пиар устраивает. . . он же москвич и не знает что такой рейс уже лет пять существует. . .