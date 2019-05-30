Владивостокская нефтебаза приступает к устройству временного проезда через ж/д пути необщего пользования

Компания «ННК-Нефтепродукт» спасает город от коллапса

Наступающим летом запланирован капитальный ремонт основной артерии города – Некрасовского путепровода. Его перекрытие привело бы к транспортному коллапсу, доставив автомобилистам массу неудобств. Но на помощь горожанам пришла компания «ННК-Приморнефтепродукт», которая организует временный проезд через свою территорию. Соответствующая договоренность достигнута с мэром Владивостока, Олегом Гуменюком.

Объезд пройдет в районе улицы Шуйская, проспекта 100-летия, Нефтеветки, проспекта Острякова и мыса Кунгасный.

АО «ННК-Приморнефтепродукт» принадлежат железнодорожные пути необщего пользования протяженностью более 2 тысяч метров, предназначенные для движения составов с нефтепродуктами на Владивостокскую нефтебазу. Когда-то для пересечения ж\д путей нефтебазы существовал самовольно возведенный переезд, сооруженный из железобетонных плит и строительного мусора. Несанкционированное движение по такой конструкции создавало реальную угрозу жизни для автолюбителей, увеличивало опасность схода с рельс грузовых составов с горючими продуктами и грозило масштабной техногенной и экологической катастрофой. Поэтому нелегальный переезд был закрыт, а разбитая железнодорожная насыпь восстановлена.

В ситуации ремонта Некрасовского путепровода, было необходимо предложить альтернативную схему проезда. Здесь навстречу горожанам пришли «нефтяники», приняв решение об организации временного проезда через собственные железнодорожные пути необщего пользования. Для этого необходимо предельно сконцентрировать усилия и ресурсы на решении задач по организации переезда – спроектировать, установить временный проезд и обеспечить его грамотную и надежную эксплуатацию. Потому главными целями, которые ставит для себя АО «ННК-Приморнефтепродукт» при организации временного проезда, остаются не только высокая пропускная способность сооружения, но в первую очередь, безопасность движения автотранспорта и железнодорожных подвижных составов на территорию нефтебазы.