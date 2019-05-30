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Центр "Мой бизнес" открыли в Приморье

30 Мая 2019, 14:39 | Приморье

Представительство краевого центра "Мой бизнес" открылось в Арсеньеве по адресу: улица Ломоносова, 24, в среду, 29 мая. Теперь предприниматели в режиме "одного окна" могут узнать обо всех региональных мерах поддержки малого и среднего бизнеса и сразу же оформить заявку на их получение.

Директор Центра поддержки предпринимательства Приморского края Виктория Петрова отметила, в новом центре уже запланирована серия бизнес-тренингов и семинаров.

"Также здесь можно бесплатно получить развернутые консультации квалифицированных юристов, бухгалтеров, экономистов, узкоспециализированных экспертов, которых индивидуальный предприниматель или небольшая компания не всегда может содержать в штате. И конечно, центр "Мой бизнес" предоставит доступ ко всем краевым мерам поддержки, теперь для этого не придется ехать во Владивосток", – рассказала она.

В центре "Мой бизнес" предприниматели смогут обратиться в Гарантийный фонд Приморского края, который предоставляет поручительства по кредитным договорам и таким образом помогает предпринимателям оформить банковские кредиты. Здесь будут предоставляться услуги краевого Центра поддержки экспорта. Его специалисты помогают приморским производителям продвинуть свою продукцию на международные рынки и найти иностранных партнеров.

Центр поддержки предпринимательства бесплатно предоставляет консультации, организует семинары, мастер-классы и тренинги, которые по своему содержанию не уступают дорогостоящим коммерческим курсам для бизнес-аудитории. Центр инноваций социальной сферы помогает в реализации социально-ориентированного бизнеса. Специалисты Регионального центра инжиниринга оказывают поддержку в подборе и внедрении современных технологий для модернизации производства. Инвестиционное агентство обеспечит сопровождение инвестиционных проектов. Также в центре предприниматели смогут заполнить первичную заявку Микрокредитной компании Приморского края для получения займа на льготных условиях – всего под 7,75% годовых, а по программе "Моногород" – под 3,87%.

Первый день работы представительства центра "Мой бизнес" в Арсеньеве начался с бесплатного тренинга "Актуальные вопросы предпринимательства", на котором участники получили разъяснения по онлайн-кассам, узнали о нововведениях в законодательстве и о том, как избежать административных штрафов.

"Информация об инструментах поддержки важна для всех 2024 субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих свою деятельность на территории Арсеньевского городского округа. Мы надеемся, что с открытием представительства центра "Мой бизнес" предприниматели получат грамотную, качественную и, что очень важно, оперативную помощь и смогут добиться высоких финансово-экономических показателей", – сообщил врио главы Арсеньевского городского округа Владимир Пивень.

Ранее врио вице-губернатора Приморского края Константин Богданенко отмечал, что развитие сети центров "Мой бизнес" на территории региона является одним из ключевых мероприятий в рамках национального проекта "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

"Любые меры поддержки, будь то бесплатные консультации, займы на льготных условиях, помощь в продвижении товаров на экспорт, предприниматели должны получать на месте – в своем городе или районе. До конца года откроем такие же представительства Находке, Артеме, Дальнегорске и Спасске-Дальнем", – подчеркнул Константин Богданенко.

Напомним, что главный офис краевого центра "Мой бизнес" расположен во Владивостоке на Тигровой, 7. В мае первое представительство открылось в Уссурийске на улице Тимирязева, 29.

Узнать обо всех действующих мерах поддержки и направить заявку на их получение можно на Портале малого и среднего предпринимательства Приморского края.

Фото – пресс-служба администрации Арсеньевского ГО

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: малый бизнес  Мой бизнес  гарантийный фонд 



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