Промышленности Приморья далеко до советских объемов

Позитивная динамика отмечена в добыче угля и производстве боропродукции

«Начиная с 1990 года в крае произошло обвальное падение объемов производства промышленной продукции на 77,4%. С 2001 года промышленное производство в крае растет и в 2017 году составило 69,1% относительно уровня 1990 года», - сообщило в отчете перед Законодательным Собранием региона врио губернатора Приморья Андрей ТАРАСЕНКО.

По итогам 2017 года угледобывающими предприятиями Приморья добыто почти 9 млн тонн угля, что более чем на 5% превышает показатель 2016 года. В настоящее время крупнейшим угледобывающим предприятием в Приморском крае является ООО «Приморскуголь» (входит в группу «СУЭК»). «Приморскуголь» ведет разработку Павловского буроугольного месторождения.

Боропродукции выпущено около 80 млн тонн, что превышает показатель 2016 года на 19%. В настоящее время производителем боропродуктов в Приморье выступает ООО «Дальнегорский ГОК» (создано на базе находящегося в процедуре банкротства АО "Горно-химическая компания «Бор»). Как ранее сообщала Деловая газета «Золотой Рог», с приходом в Приморье Андрея Тарасенко возможность приобретения ГОКа рассматривает госкорпорация «Ростех».

«В целом, в добыче полезных ископаемых отмечен рост почти на 3%. При этом наблюдается снижение индекса промышленного производства в добыче металлических руд, здесь снижение почти на 8%. В обрабатывающем секторе индекс производства составил более 122% к уровню 2016 года», - сказал г-н Тарасенко.

Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото ООО "Приморскуголь"