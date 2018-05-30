Бухгалтерия смутного времени

КСП Приморья изучила расходы на строительство «Хаяттов» в период позднего Миклушевского

Аудиторы Контрольно-счетной палаты Приморья подготовили отчет о расходовании средств на строительство двух пятизвездочных отелей во Владивостоке. Проверка, проведенная КСП, охватила период со второго полугодия 2016 года до конца 2017 года. Но по факту, документ подвел черту под восьмилетней эпопеей с двумя долгостроями, отдельные элементы которых, как следует из отчета, уже начали разрушаться.

Проверка использования привлеченных средств и бюджетных инвестиций на проектирование, строительство, оснащение, ввод в эксплуатацию и передачу оператору многофункциональных гостиничных комплексов на мысе Бурном и на Корабельной набережной во Владивостоке состоялась в период с января по март текущего года. Итоговый 46-страничный отчет КСП стал, пожалуй, наиболее подробным и обстоятельным документом, посвященным строительству гостиниц. Фотографии, сделанные в ходе проверок в конце 2013 года и в начале 2018-го, дают понять: ощутимого прогресса в строительстве ключевых элементов отелей за неполные пять лет не произошло. Поэтому после изучения выводов КСП достройка гостиниц и возвращение в бюджет потраченных на них средств представляются делом еще более отдаленного будущего, чем это казалось раньше.

«Наш дом» нарастил убытки

Немалая часть отчета посвящена финансовым показателям краевого АО «Наш дом – Приморье», являющегося заказчиком строительства владивостокских «Хаяттов». По данным Контрольно-счетной палаты, к 31 декабря 2017 года общий объем расходов на возведение двух отелей составил 18,54 млрд рублей, в том числе: 14,3 млрд рублей – бюджетные инвестиции, 2,38 млрд рублей – возмещенный налог на добавленную стоимость, 1,9 млрд рублей – кредит, полученный в «Сбербанке». Сумма оплаты товаров, работ и услуг к концу 2017 года достигла 16,16 млрд рублей, а фактическое выполнение работ (поставок товаров и услуг) – всего 10,1 млрд рублей. Превышение оплаты над фактическим выполнением работ по гостинице на Корабельной набережной составило 4,76 млрд рублей, по гостинице на Бурном – 1,29 млрд рублей.

Расходы оператора стройки, ОАО «Наш дом – Приморье», во втором полугодии 2016-го и в 2017 году составили почти 2,7 млрд рублей. Примерно две трети этой суммы (1,7 млрд рублей) ушло на продолжение строительства отеля на Корабельной набережной, тогда как «замороженному» отелю на Бурном перепало всего 2,9%. Оставшаяся треть бюджета двух долгостроев в данный период проведена по строке «прочие расходы». Это затраты на обеспечение складского хранения, на содержание заказчика застройщика, консультационные услуги, обслуживание кредитов и займов – по последней статье потратили 570 млн рублей, или 21% всех расходов на «Хаятты» в указанном периоде.

За период с конца 2015 года по 30 сентября 2017 года сумма непокрытого убытка НДП, числящегося по данным бухгалтерского баланса, увеличилась в 55 раз – с 43,3 млн рублей до почти 2,4 млрд рублей. Основной убыток сложился в 2016 году после создания резерва сомнительных долгов (по долгам предприятий-банкротов), наибольшую долю в котором составили ООО «Строительная компания «Приморье – Дальний Восток» и ЗАО «РАСКО» («Русско-Азиатская строительная компания»). Аудиторы подчеркивают: начиная с 2013 года, стоимость чистых активов оператора строительства, краевого АО «Наш дом – Приморье», оказывается меньше, чем стоимость уставного капитала организации. По действующему законодательству, из подобной ситуации есть два выхода – либо уменьшение стоимости уставного капитала до стоимости чистых активов, либо ликвидация предприятия. Однако до сих пор ни одно из этих решений не принято.

Гостиница на металлолом

Проверка КСП в очередной раз подтвердила: гостиницы класса «пять звезд» многие годы строились за бюджетный счет без утвержденной проектной документации. Так, отель курортного типа на мысе Бурном, где работы не ведутся с декабря 2013 года, до сих пор не имеет сметной стоимости. Проектная документация на первый этап строительства получила отрицательное заключение госэкспертизы, на второй этап проект еще не разработан. Однако более важным представляется другое обстоятельство.

«При визуальном осмотре отеля обнаружены повреждения облицовки фасада, во внутренних помещениях гостиницы – разборка межэтажного перекрытия, отслоение краски декоративных панно. Складирование строительных материалов, оборудования, мебели осуществляется на территории объекта и строительного городка под открытым небом, на этажах и в подвальных помещениях здания гостиничного комплекса», - говорится в отчете КСП.

Напомним, что отель на Бурном в 2016-2017 годах несколько раз выставлялся на продажу, однако в октябре 2017 года, после смены главы региона, гостиницу на Бурном сняли с продажи. Деньги из бюджета Приморского края на его достройку (равно как и на достройку гостиницы на Корабельной набережной – прим. автора) после октября 2017 года не выделялись, а размер госгарантии, зарезервированной для НДП, был уменьшен с 1,2 до 0,6 млрд рублей. Три месяца назад вице-губернатор Приморья Алексей НЕМКОВ, отвечая на вопросы краевых депутатов, оценил номинальную стоимость гостиницы на Бурном, без учета кредита и прочих обременений, в 4,3 млрд рублей. Замглавы региона не исключил возврата к продаже «Хаятта» на Бурном по «корректной стоимости, позволяющей достроить вторую гостиницу», оговорившись, что этот вариант не находит поддержки у врио губернатора. В качестве альтернативных путей достройки гостиниц называлось концессионное соглашение с российским или зарубежным инвестором.

По объекту на Корабельной набережной проектная документация была утверждена в 2017 году, однако затем ее скорректировали для обеспечения строительства и ввода гостиницы единым комплексом, без разделения на этапы. В письме от 12 марта 2018 года АО «Наш дом – Приморье» поясняет, что генеральный проектировщик, ООО «Архитектон», также выполняет сметную и техническую документацию на демонтажные работы по дефектным ведомостям. Аудиторы КСП констатируют, что стоимость работ, необходимых для достройки и ввода в эксплуатацию отеля на Корабельной набережной, до сих пор не определена. Равно как неизвестна и точная стоимость работ, выполненных с нарушением норм, технологических требований и требований к качеству.

Выборочная проверка принятых и оплаченных работ по заключенному в 2014 году договору генподряда с КППК «Приморкрайстрой» выявила нарушения на 275 млн рублей – в основном речь идет о завышении стоимости принятых к оплате строительно-монтажных работ. Один из примеров – работы по демонтажу алюминиевых конструкций фасада отеля на Корабельной набережной: в 2016 году «Примокрайстроем» подписан акт о приемке этих работ в объеме 11,46 тысяч кв.м., тогда как фактическая площадь демонтируемых конструкций составила 3,5 тысячи «квадратов». Интересно, что почти половина демонтированных панелей, согласно акту, была признана непригодной к дальнейшей эксплуатации и подлежала сдаче на металлолом. Однако ни демонтированные панели, ни средства от сдачи их в металлолом, АО «Наш дом – Приморье» в проверяемом периоде не поступали.

Кстати, в своем отчете аудиторы КСП указывают, что действующая редакция договора генподряда между НДП и «Приморкрайстроем» нарушает нормы ГК РФ: стоимость договора, согласно заключенному в июне 2017 года дополнительному соглашению, составляет 6,02 млрд рублей, тогда как «Приморкрайстрой» вправе заключать подобные договоры на сумму не более 3 млрд рублей.

На фото: С проблемой достройки «Хаяттов» во Владивостоке пытается справиться уже третий по счёту губернатор.

Фото из архива