"Соллерс" запустит производство автодвигателей во время ВЭФа

Российский Sollers намерен уже этой осенью запустить завод двигателей Mazda во Владивостоке, а с 2020 года наладить экспорт готовых автомобилей в страны Азии, заявил гендиректор и основной владелец ПАО «Соллерс» Вадим ШВЕЦОВ в ходе бизнес-диалога «Россия-Япония» с участием президента РФ Владимира ПУТИНА и премьер-министра Японии Синдзо АБЭ

«Я рад сообщить, что в этом году мы заканчиваем строительство завода по производству двигателей и собираемся запустить завод осенью - во время Восточного экономического форума», - сказал он.

По его словам, все 100% двигателей Mazda, выпускаемых предприятием, будут поступать в Японию в город Хиросима на завод Mazda и будут использоваться «глобально» компанией Mazda, в том числе в автомобилях на экспорт. «Мы сейчас рассматриваем дальнейшие вопросы: в 2020 году мы решили сделать программу экспорта уже автомобилей в третьи страны», - отметил г-н Швецов.