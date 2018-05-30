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"Соллерс" запустит производство автодвигателей во время ВЭФа
30 Мая 2018, 15:51 | Приморье
Российский Sollers намерен уже этой осенью запустить завод двигателей Mazda во Владивостоке, а с 2020 года наладить экспорт готовых автомобилей в страны Азии, заявил гендиректор и основной владелец ПАО «Соллерс» Вадим ШВЕЦОВ в ходе бизнес-диалога «Россия-Япония» с участием президента РФ Владимира ПУТИНА и премьер-министра Японии Синдзо АБЭ
«Я рад сообщить, что в этом году мы заканчиваем строительство завода по производству двигателей и собираемся запустить завод осенью - во время Восточного экономического форума», - сказал он.
По его словам, все 100% двигателей Mazda, выпускаемых предприятием, будут поступать в Японию в город Хиросима на завод Mazda и будут использоваться «глобально» компанией Mazda, в том числе в автомобилях на экспорт. «Мы сейчас рассматриваем дальнейшие вопросы: в 2020 году мы решили сделать программу экспорта уже автомобилей в третьи страны», - отметил г-н Швецов.
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