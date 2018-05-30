ПМЭФ передал эстафету ВЭФу

Главный экономический форум страны обошелся без азиатских инвестиций

Очередной Санкт-Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), участником которого по уже сложившейся традиции стал представитель Деловой газеты «Золотой Рог», запомнился хорошей погодой, унизительно роскошной в понимании обычных россиян шоу-программой от олигархов и практически полным отсутствием реальных соглашений для Приморья со стороны соседей по региону, пишет Деловая газета "Золотой Рог"

Мероприятия форума были объединены девизом «Создавая экономику доверия». Так вот, конкретного доверия от инвесторов из Китая и Японии, не говоря уже о Корее, в Северной столице региону зафиксировано не было. Все соглашения, подписанные с японской стороной, касались по большей части других российских территорий, а те крохи, где звучало слово «Приморье», были лишь развитием озвученных ранее договоренностей и соглашений.

К сожалению, не потянул за собой «золотые горы» инвестиций даже визит в Санкт-Петербург японского премьера Синдзо АБЭ. Что уж говорит о Поднебесной, делегацию которого на этот раз возглавлял новый куратор России заместитель председателя КНР Ван ЦИШАНЬ. Последний отметил, что китайское правительство в работе с другими странами «всегда придерживается взаимной выгодны, поскольку это потребность всех народов всего мира и соответствует интересам всех стран». Похоже, время выгоды для России пока не самое благоприятное. Остается надеяться, что реально новые проекты соседи по АТР приберегли для Восточного экономического форума (ВЭФ).

Согласной официальной информации, в ПМЭФ-2018 приняли участие свыше 17 тыс. участников из 143 стран мира. Как это ни странно, но самой представительной делегацией на этот раз была делегация США. «Два года назад Госдеп США призывал американских бизнесменов не участвовать в Петербургском экономическом форуме, и я тогда еще благодарил их за рекламу. А в этом году посол США порекомендовал американским бизнесменам принять участие, что дало свои результаты. Делегация США стала самой представительной, в нее вошли более 550 человек. Затем идут японцы и французы», - сообщил заместитель председателя оргкомитета ПМЭФ Антон КОБЯКОВ на итоговой пресс-конференции.

В итоге за время работы ПМЭФ были подписаны 550 соглашений на сумму 2,365 трлн рублей. Правда, в данную сумму не вошли соглашения, представляющие коммерческую тайну.

Синдзо Абэ сообщил, что следующая его встреча с президентом РФ Владимиром ПУТИНЫМ состоится в сентябре во Владивостоке.

«У нас с Владимиром уже состоялась двадцать четвертая встреча, и мы уже смогли установить полные доверительные отношения. Как уже отметил Владимир, действительно, сегодня тоже нам удалось обменяться самыми откровенными мнениями. С большим нетерпением буду ждать следующей встречи в сентябре во Владивостоке», - заявил Абэ на пресс-конференции по итогам переговоров с Путиным.

По словам японского лидера, бизнес Страны Восходящего солнца хотел бы улучшения ситуации с получением различных разрешений для ведения дел в России. «Инвестиционный климат в России постоянно улучшается. Но японский бизнес хотел бы улучшения ситуации с получением различных разрешений для ведения бизнеса в России, улучшения ситуации со скоростью получения таких разрешений», - сказал г-н Абэ, отвечая на вопросы в рамках бизнес-диалога «Россия-Япония».

Абэ также отметил, что японский бизнес хотел бы улучшения ситуации «с прогнозированием изменений российских законов и правил. Очень хотелось бы, чтобы правительство России отреагировало на эти желания, чтобы дальнейшие отношения наших стран приносили реальные плоды».

А пока реальностью стало подписание на ПМЭФ меморандума о намерениях по реализации в Ханкайском и Хорольском районах Приморского края растениеводческого проекта полного цикла по выращиванию сои, рапса и производству рапсового масла между Агентством Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АПИ), японской Sojitz Corporation и ООО «МКР Капитал».

Москвичи будут растить рис по японской технологии

Японская технология выращивания риса, которую будут применять на новом предприятии, позволит получать не 28 центнеров с гектара – такая сегодня средняя урожайность в крае, а 45 центнеров, с дальнейшей перспективой увеличения до 55 центнеров с гектара, пояснил Михаил Крылов.

Досье "Золотого Рога": ООО «МКР Капитал» зарегистрировано в сентябре 2016 года в Москве с уставным капиталом 10 тыс. рублей. Основной вид деятельности: «консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления». Учредителями компании на паритетных началах выступают ее гендиректор Михаил КРЫЛОВ и Марина КРЮЧКОВА.

На первом этапе под реализацию проекта будет выделено порядка 12 тысяч га земли. Будут построены завод по производству саженцев, линия упаковки, линия сушки, склад по хранению продукции (элеватор), ремонтно-техническая база, комплекс по переработке круп, комплекс по производству рапсового масла.

За время реализации проекта (2018-2023 гг.) инвестор планирует вложить в него $85 млн. Sojitz Corporation выступит в роли технологического партнера, предоставив все технологии и оборудование для реализации проекта. Компания также будет осуществлять технологический контроль за проектом.

Sojitz, в том числе, занимается производством кормов, разработкой новейших технологий в сфере растениеводства, импортом и реализацией машин, строительством заводов.

Угольному порту в Суходоле быть

Власти Кемеровской области и Приморского края, а также ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) и АО Холдинговая компания «Сибирский деловой союз» (СДС) заключили на ПМЭФ соглашения о сотрудничестве, которые предусматривают строительство специализированного угольного порта в Шкотовском районе Приморского края стоимостью 30 млрд рублей.

Инвестиционное соглашение о реализации проекта в бухте Суходол подписали генеральный директор ОАО «РЖД» Олег БЕЛОЗЕРОВ и президент АО ХК «СДС» Михаил ФЕДЯЕВ. Одновременно состоялось подписание трехстороннего соглашения о сотрудничестве между администрацией Приморского края, коллегией администрации Кемеровской области и АО ХК «СДС», также посвященное вопросам развития транспортной отрасли и социально-экономического развития.

Как ранее сообщала Деловая газета «Золотой Рог», порт мощностью 20 млн тонн в год в северной части бухты Суходол будет построен в рамках режима Свободного порта Владивосток.

Строительство первой и второй очереди порта суммарной мощностью 12 млн тонн угля в год планируется завершить в 2021 году. Третья очередь, которая будет построена в 2022 году, увеличит объем перевалки угля еще на 8 млн тонн.

С овощами поможет Кожемяко-младший

Сын губернатора Сахалина Олега КОЖЕМЯКО Никита КОЖЕМЯКО инвестирует 3,5 млрд рублей в проект создания тепличного комплекса в Приморском крае в рамках территории опережающего развития «Михайловский», сообщил Кожемяко-младший корреспонденту Деловой газеты «Золотой Рог», после того, как получил свидетельство резидента ТОР.

Никита Кожемяко является единственным учредителем ООО «НК-лотус», зарегистрированного в поселке Новошахтинский в марте 2018 года. Уставный капитал компании – 10 тыс. рублей, специализация: «выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей». Гендиректором компании выступает Артур ШУЛЬЖИЦКИЙ.

«Часть средств будут собственные, часть - заемные. Начальная стадия проекта уже идет полным ходом. Непосредственно приступить к строительству планируем в июле. Первая очередь будет закончена к четвертому кварталу 2019 года. Выращивать будем томаты и огурцы», - пояснил Никита Олегович.

МТС займется развитием цифровой инфраструктуры Приморья

ПАО «МТС» и администрация Приморского края в рамках ПМЭФ подписали соглашение о стратегическом партнерстве для реализации проектов, направленных на развитие цифровой инфраструктуры Приморья. Подписи под документом поставили врио губернатора Приморского края Андрей ТАРАСЕНКО и президент ПАО «МТС» Алексей КОРНЯ.

МТС планирует развивать на территории Приморья широкий спектр инновационных цифровых сервисов и решений по направлениям: Интернет вещей (IoT), мобильные приложения, в том числе в области телемедицинских и образовательных услуг; решения в сегменте финтеха, кибербезопасности, больших данных, облачных сервисов и электронной коммерции.

Для МТС Приморский край является одним из приоритетных регионов с точки зрения развития сети и внедрения современных телекоммуникационных и цифровых сервисов. Т

Только в 2018 году компания планирует инвестировать в регион более 2 млрд рублей, в том числе на реализацию масштабной программы развития сети, которая также охватывает основные рекреационные зоны Приморского края: горнолыжные склоны и прибрежные территории.

«В сотрудничестве с администрацией региона, мы (МТС) планируем значительные инвестиции в социальную и экономическую инфраструктуру Приморского края, в том числе для тестирования и запуска инновационных цифровых решений, направленных на модернизацию экономики и жизни граждан, внедрение в регионе технологий, связанных с ростом доступности и качества медицинских, образовательных услуг, инфраструктурных решений в области «умного города», привлечением инвестиций в регион. Как один из ведущих игроков IT и телеком индустрии в РФ и СНГ, МТС обладает готовыми эффективными решениями для цифровизации региональной инфраструктуры и хозяйства, однако адаптация существующих решений под потребности Приморского края требует тесного взаимодействия с администрацией региона в части определения приоритетных сфер и конкретных площадок для последующего внедрения элементов цифровой экономики», - сказал президент группы МТС Алексей КОРНЯ.

На фото: Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев (слева) и врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко во время сессии «Россия - Япония» в рамках XXII Петербургского международного экономического форума.

Фото из фотобанка ПМЭФ.