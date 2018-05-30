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Технопарк "Русский" станет мостом для бизнеса в АТР

30 Мая 2018, 13:55 | Приморье
Дальневосточный федеральный университет и администрация Приморского края заключили соглашение о сотрудничестве в сфере технологического предпринимательства.
 
Документ на полях Петербургского международного экономического форума подписали врио вице-губернатора Приморского края Константин БОГДАНЕНКО и проректор по развитию ДВФУ Дмитрий ЗЕМЦОВ. Стороны договорились о взаимодействии в развитии инноваций и экономики региона в целом.
 
«Остров Русский уже стал символом прорыва Владивостока, Приморского края и Дальнего Востока, а концепция развития острова – это практически книга будущего... Рад, что он говорит о формировании прочной и эффективной связи между университетом и администрацией края, благодаря которой у технологических и инновационных предпринимателей появится свой остров или даже долина. И у нас появится еще один мост – на рынки стран АТР», – отметил Богданенко.
 
Важным элементом новой среды является технопарк «Русский». Это совместный проект ДВФУ, Фонда «Сколково» и более 25 партнерских организаций. Технопарк работает с проектами на всех стадиях, которые готовы развернуться на рынках ДФО и в будущем продвинуться в азиатские страны. Резидентами уже стали более 40 компаний в сферах IT, нейротехнологий, биотехнологий, робототехники, технологий дополненной и виртуальной реальности. Технопарк в ДВФУ создан в рамках утвержденной правительством концепции развития Русского.
 
 
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Теги: Русский  ДВФУ  технопарк 



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