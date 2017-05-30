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Во Владивостоке перед судом предстанет директор еще одной строительной компании

30 Мая 2017, 16:05 | Приморье

Ее обвиняют в хищении 3,6 млн рублей бюджетных средств, сообщили Деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе Прокуратуры Приморского края.

Во Владивостоке суд рассмотрит дело о хищении денежных средств, выделенных на ремонтно-строительные работы кожно-венерологического диспансера.

По версии следствия, фигурантка, являясь директором строительной компании, оказывала пособничество в хищении денежных средств заместителю главного врача по административно-хозяйственной части ГАУЗ «Краевой клинический кожно-венерологический диспансер» и начальнику планово-экономического отдела данного учреждения.

Так, с января 2011 г. в течение года указанные лица, действуя совместно и согласованно, из корыстных побуждений, вводили в заблуждение главного врача кожно-венерологического диспансера относительно объема и качества выполненных ремонтно-строительных работ.

При этом фигурантка по настоящему делу оказывала помощь в этом путем предоставления от имени строительной компании ложной информации. В результате совместных преступных действий было похищено свыше 3,6 млн рублей бюджетных средств, выделенных в рамках краевой программы по модернизации здравоохранения Приморского края.

Прокурором Приморского края утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении гр-ки Т., которая обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 159 УК РФ, пособничество в хищении чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием служебного положения, в особо крупном размере.

В ближайшее время материалы уголовного дела будут направлены в Первореченский районный суд для рассмотрения по существу.

В отношении двух других соучастников данного преступления (должностных лиц кожно-венерологического диспансера) уголовное дело уже рассматривается в Первореченском районном суде города.

Следует отметит, что эти же лица в марте 2017 года осуждены Советским районным судом города Владивостока за совершенные по аналогичной схеме мошеннические действия в период, когда они работали в краевом противотуберкулезном диспансере. Суд приговорил их реальному лишению свободы на срок 7,5 лет и 6,5 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу в настоящее время еще не вступил. 

Иван КРЫШАН.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: строительство  хищение 



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