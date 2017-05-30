Тихоокеанский туристский форум объединил страны АТР

В этом году мероприятие прочно закрепило международный статус

Приморский край за последнее время выступает не только дальневосточной, но и международной площадкой, на которой проходит целая череда крупных конгрессно-выставочных мероприятий. Одним из самых значимых событий для туристической отрасли стал Третий Тихоокеанский туристский форум, итогами которого с Деловой газетой «Золотой Рог» поделился директор департамента туризма Приморского края Константин ШЕСТАКОВ.

-В этом году ТТФ прочно закрепилась не только как значимая всероссийская площадка, но и подтвердила свой международный статус. Форум стал методологической площадкой, на которой обсуждаются актуальные вопросы развития туристической отрасли стран АТР, - начал разговор Константин Шестаков. - По нашим данным только на деловые мероприятия было зарегистрировано более 1200 участников, из них 30% занимают иностранные граждане. Это делегации девяти стран, самыми многочисленными из которых были КНР, республика Корея и Япония. Достаточно объемно были представлены Малайзия, Вьетнам, Индия, Гуам. Участников делегаций можно разделить условно на три блока: первый – представители профильных органов исполнительной власти, второй – представители бизнеса (как туристских компаний, так и транспортных), третий блок – СМИ.

- В этом году Тихоокеанский туристский форум впервые объединили с программой Форума стран Северо-Восточной Азии (IFNAT). Учитывалась ли специфика двух мероприятий?

- Безусловно, мы очень рады были принимать форума IFNAT - в его программе широко представлены выступления научного сообщества, которые являются для нас хорошей методической базой. В свою очередь в рамках диалоговых сессий мы смогли расставить акценты на практические кейсы: вызовы, которые стоят перед нами и предложения по динамичному развитию отрасли. Нам удалось найти баланс теории и практики, а уровень представительства в рамках форума не может не радовать.

Благодаря объединению площадок мы смогли усилить международную составляющую: на ТТФ было представлено 69 делегатов от IFNAT - это представители не только власти, но и бизнеса, которым было интересно завести контакты и встретиться с возможными и существующими партнерами. Также мы смогли организовать необходимый диалог по направлениям, которые мы объединили в сессии «Республика Корея», «Китай», «Япония». Они были выдержаны в деловом формате, предоставляя возможность высказаться представителям российской стороны и делегатам из других стран.

Сейчас мы рассматриваем и другие крупные международные мероприятия в туристической сфере, с которыми можно было бы объединить усилия в дальнейшем. Благодаря этому, мы сможем привлечь топовых спикеров из стран АТР, усилив акценты на международном уровне.

- В рамках деловых мероприятий прошло межрегиональное совещание с представителями Минкультуры и Ростуризма. Какие вопросы обсуждались?

- Мы получили одобрение, федеральных отраслевых органов нескольких наших инициатив. Одна из них – консолидированное продвижение Приморья, Сахалина, Камчатки и Чукотки, как круизных дестинаций. Мы вышли с таким предложением к министерству культуры РФ и Ростуризму, о необходимости проведения профильной сессию во время Восточного экономического форума, который состоится 3-6 сентября. Очень хотелось бы сделать какие-то понятные практические акценты, потому что обсуждение отрасли в целом – это здорово, но нужно поставить во главу угла решение узких задач, в том числе и продвижение на международном уровне. Безусловно, ВЭФ – это крупное мероприятие, куда значительно проще пригласить значимых игроков международного рынка, обозначив тем самым уровень внимания федеральных властей к вопросам развития круизного туризма.

Другая инициатива – организация магазинов Duty Free на территории Свободного порта Владивосток в рамках крупных инвестиционных проектов. Внедрение режима Tax Free на территории СПВ как на одной из пилотных территорий, помимо Москвы, Санкт-Петербурга и Сочи. Уверен, что благодаря этой поправке потенциал СПВ стал бы значительно выше и пошел бы на пользу туристической отрасли. Такая схема поможет увеличить ассортимент и оборот товаров, увеличит турпоток.

Также мы доложили о той работе, которую ведем по добровольной аккредитации экскурсоводов и гидов-переводчиков, запланированной на июнь. Мы проговорили, что ждем нормативно-правового акта, который закрепит на федеральном уровне обязательное прохождение экзамена, но в то же время стараемся самостоятельно привести в порядок рынок этих услуг и повысить профессиональный уровень экскурсоводов.

Обсудили мы и еще один актуальный для Приморья вопрос – это вовлечение маломерного флота в коммерческое использование. Теперь собственники таких судов имеют право организовать экскурсии, но при этом существующее законодательство исключило из этой деятельности прогулочные суда. Понятно даже по названию, что эти суда предназначены для туристических морских путешествий, поэтому нам придется еще раз поднимать этот вопрос на федеральном уровне.

- Заседание также было посвящено перспективам развития туристического проекта «Восточное кольцо России». К каким выводам пришли участники совещания?

- «Восточное кольцо в настоящий момент» - это не туристский продукт, а приоритетный национальный проект, в который входят вполне понятные турпродукты, связывающие несколько регионов в рамках данной концепции. Замкнуть всех в единое кольцо будет очень сложно: продукт получится «тяжелым». Можно, конечно, сделать и так, и кольцевое путешествие будет пользоваться определенным спросом. Но в первую очередь, как орган исполнительной власти мы делаем акцент на массовый туризм, поэтому необходимо сделать акцент на те межрегиональные продукты, которые пользуются особым спросом.

Все регионы, входящие в «Восточное кольцо России» отдельно подчеркнули, что сдерживающим фактором развития этого проекта выступает стоимость дальневосточного транспортного плеча. Стоимость перелетов довольно высока, что серьезно тормозит развитие межрегиональных туристических продуктов. Маршруты есть, но с учетом цен остается отрытым вопрос конкурентоспособности этих продуктов – они должны быть востребованы.

Этот вопрос поддержало Министерство культуры, с пониманием отнесся и Ростуризм. Есть разные варианты решения этой проблемы: и льготные тарифы, и субсидирование. Было бы замечательно, если бы мы с единой позицией от федеральных министерств и 12 регионов, которые входят в проект смогли бы совместно поднять этот вопрос в Минтрансе.

- Представители Ростуризма неоднократно подчеркивали, что проекту «Восточное кольцо» необходимо продвижение на туристических рынках. Одним из приоритетов государственной программы «Развитие туризма в Приморском крае» на 2013-2020 годы также выступает продвижение. Какие усилия предпринимаются в Приморье в этом направлении?

– Благодаря финансированию, предусмотренного государственной программой и механизмам государственно-частного партнерства, мы смогли существенно расширить наши возможности и качество участия в международных конгрессно-выставочных мероприятиях. Теперь мы присутствуем и на узкопрофильных выставках, в том числе посвященных развитию круизного туризма.

Приморскому краю необходимо усиливать акценты направленные на продвижение туристского потенциала региона в преддверии введения упрощенного визового режима. Буквально на днях, мы встречались с президентом Национальной организации туризма Кореи, и он отметил, что Приморье показывает стремительный рост и является востребованным туристским рынком для туристов из Республики Корея. Он видит возможности для взрывного роста корейского туристического потока и прогнозирует его увеличение в 2017 году до 150 тыс. человек.

- Помимо деловой программы, в рамках ТТФ проходили еще и фам-туры для представителей авиакомпаний и туристических операторов.

– Действительно, мы провели фам-тур для 16 делегатов – это 8 авиакомпаний, которые не пока работают на российском рынке и 8 туристических операторов из Японии, Малайзии, Кореи и Китая, которые являются их партнерами. Мы хотели показать Приморский край и обозначить перспективы прихода на наш рынок как для транспортных, так и для туристских операторов.

Отзывы были позитивные. Участники фам-тура указали, что у Приморья есть ряд преимуществ, которые можно в дальнейшем разыгрывать и использовать в продвижении. Во-первых, наша географическая близость. Во-вторых, безопасность пребывания туристов. К сильной стороне отнесли и сферу общепита, которая представляет дальневосточный колорит и предлагает морепродукты. В целом тур прошел продуктивно, и мы будем надеяться, что новые компании зайдут на наш рынок.

Помимо авиакомпаний в эти дни мы пригласили всемирно известного круизного оператора Royal Caribbean. Представитель компании оценил инфраструктуру и подчеркнул, что Приморский край может предложить квалифицированный туристический продукт, но остается единственный вопрос, который требует немедленного решения – это дноуглубительные работы у первого и второго причалов. Поэтому нашим стратегическим приоритетом станет содействие и ускорение этих процессов, поскольку сам факт дальнейших заходов такого крупногомеждународного оператора докажет многое, и на фоне рекордного увеличения судозаходов в 2017 году еще раз подтвердит, что наши усилия оправданы на круизном направлении.

ВОПРОС РЕБРОМ

- Не получится ли так, что ТТФ в следующем году поменяет место проведения на соседнюю страну?

- Мы хотим закрепить форум на дальневосточной площадке, приучив аудиторию и к территории, и к времени проведения. На сегодняшний день у нашей команды есть четкое понимание, как закрепить ТТФ в ряду крупных туристских конгрессно-выставочных мероприятий. И территориальная привязка к Владивостоку и конечно нашему генеральному партнеру кампусу ДВФУ занимает в этом процессе ведущие позиции.

Наталья КОМИССАРОВА. Фото Игоря КУХАРЯ.