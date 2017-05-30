Спецзавод выискивает выгоду по крупинке

Система продажи отходов Владивостока сталкивается со слабым спросом

В России до 93-95% коммунальных отходов идут в захоронения, остальное – в переработку. А среднеевропейская статистика показывает, что может быть иное соотношение: 40% - в захоронения, еще столько же – в качестве вторсырья для получения различных новых материалов и 20% - для выработки энергии, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

За счет перевода ТБО в разряд сырья для промышленности и топлива получается двойная выгода – и выпуск новых товаров, и экономия территорий. Нам есть к чему стремиться. Государственная программа «Охрана окружающей среды Приморского края на 2013-2020 годы» нацеливает на рациональную работу с твердыми бытовыми отходами, и МУП «Спецзавод №1», который бесперебойно работает во Владивостоке с 1979 года, играет в этом деле ключевую роль.

Выбор между топкой и полигоном

Бытовые отходы во Владивостоке от придомовых площадок для их сбора и от частных домовладений в 90% случаев после транспортировки попадают на Спецзавод №1. При этом их дальнейшая судьба имеет два варианта. Первый – это отправиться на комплекс по переработке и утилизации ТБО в районе ручья Безымянного, а второй – в котлы завода на ул. Бородинской.

Во втором случае остающийся после сгоревшего мусора шлак в основном оказывается тоже на полигоне комплекса, где им пересыпаются порядки укладываемого по принципу габионов кубики спрессованного и скрепленного крепкой трехмиллиметровой проволокой мусора, оставшегося после сортировки. Этот же шлак как нейтральный материал может использоваться и для устройства дорожной подушки под асфальт.

Всего 10-12% ТБО, поступающих на комплекс сегодня, имеют возможность пойти не в захоронение, а послужить сырьем для вторичной переработки и для выпуска новых материалов и товаров.

Заводская сортировка позволяет в приличных объемах выбирать здесь девять основных фракций материалов, которые затем предлагаются на реализацию в качестве сырья. В прошлом году в топку пошло около 50 тысяч тонн владивостокских ТБО, и около 120 тысяч – на комплекс. Исходя из этого, вторую жизнь получили более чем 12 тысяч тонн отходов.

Поступление ТБО на комплекс неравномерно и зависит от сезона – от 180 до 500 тонн в сутки. С 2014 года отходов на комплекс стало поступать несколько меньше – сказался кризис.

При сортировке на комплексе больше всего по объему выбирается бумага и картон, разделяющиеся при сортировке по ГОСТам и под разные варианты переработки. Затем – металлы и различные виды полимеров – ПНД, ПВД и пр. Существенная доля – стекло.

Как отметили на предприятии, особой выгоды при этом нет. Отсортированные фракции потребителями постепенно выбираются, но бухгалтерия показывает, что этот сбыт едва рентабелен, поскольку отсортированное сырье пользуется довольно вялым спросом, хотя предлагаемое постепенно разбирается. Быстрее – металлы, которые у комплекса полностью и оперативно выкупает фирма «Союз М» и картон – его брала компания «Примснабконтракт» для переработки на Уссурийском картонном комбинате. Сейчас это предприятие становится на реконструкцию, и со сбытом фракции картона могут быть временные сложности.

Где таится выгода

Картон на сегодня в крае наиболее выгодный вид отходов для вторсырья. До завода он большей частью и не доходит. Его выбирают в более чистом виде на базах, в торговле и иных точках накопления представители микро- и малого бизнеса. Прессуют и перепродают переработчикам. Причем до недавнего времени это сырье энергично покупалось китайскими компаниями, отгружалось во Вьетнам, Индию, доходило до Южной Америки. При сборах порядка 100 тонн картона в месяц небольшой фирме во Владивостоке гарантирован доход. Но поскольку этот сегмент деятельности уже поделен, войти в него новичку сложно.

Меньше в ТБО содержание металлов. По-крупному им сегодня занимаются отдельные формы. Эта сфера выгодна для малого бизнеса, хотя и много хлопот. Но все они оправдываются надежным сбытом.

В отходах до комплекса в приличных объемах доходит стекло. Объясняется это просто – стеклопосуда давно перестала быть оборотной, и если принимается, то по символическим ценам и практически полностью на стеклобой. А основной потребитель стеклобоя – хабаровский завод «Балтика», собственники которого сделали ставку на одноразовую стеклянную бутылку под пиво. Однако бутылку завод производит только с апреля по октябрь. Поэтому заготовка стеклобоя во Владивостоке стала сезонным делом – с начала марта.

Другие стеклоперерабатывающие заводы в стране находятся не ближе Иркутска, и везти сырье в виде боя или бутылки туда невыгодно из-за больших транспортных расходов.

К традиционным с советских времен для потребителей вторсырья металлу, бумаге и стеклу в новое время добавилась большая группа полимерных отходов. Но заниматься ими приходится выборочно – не все пластики оказываются востребованы переработчиками, и часть их, естественно, попадает в захоронение.

Есть хороший спрос на ПЭТ отходы, но сбор этого сырья на Спецзаводе на грани рентабельности. Реализация идет по договорной цене около 11,5 рублей за килограмм. При этом потребитель из Екатеринбурга забирал их зимой по 28 рублей, однако логистика съела всю выгоду – возить из Владивостока этот товар дальше Хабаровска не имеет смысла. Причем даже в измельченном виде.

Это сырье небольшими партиями приобретают китайские миникомпании – для выпуска мононити и прочих производных продуктов, пользующихся спросом.

Приморские малые предприятия берут ПЭТ небольшими партиями, предъявляя к продукту высокие требования. А крупнейший дальневосточный производитель ПЭТ продукции в Надеждинском районе таким вторсырьем не интересуется. Производимые из него материалы завоевывают позиции на местном рынке, но продвижение их, судя по спросу, идет невысокими темпами. Так, местная полупрозрачная ПЭТ-пленка потребителем еще не распробована или сказывается небольшая емкость приморского рынка.

Нет стабильных партнеров по отходам ПВД и ПНД. Вторичный полиэтилен служит для удешевления местного производства мешков под мусор. Причем их производителю 10 тонн такого вторсырья хватает на полгода работы.

Обычно полимерное сырье берется на комплексе небольшими партиями и непостоянными клиентами, которые нацелены на перепродажу после небольшой переработки, а не на выпуск какой-то конечной продукции. Сотрудничество с ними нестабильно и невыгодно – они зачастую стремятся получить сырье по мизерным ценам или бесплатно.

Не производится на полигоне отбор ветоши, хотя в других регионах она традиционно покупается, и даже в некоторых наших магазинах она имеется в продаже по 500 рублей за довольно большую упаковку. Не извлекаются пищевые отходы. Не берут сегодня с завода и использованный пенопласт, хотя крошку из него можно успешно применять в строительстве и при производстве стройматериалов.

На Спецзаводе считают, что при извлечении различных компонентов вторсырья выгодно заниматься полной линейкой отходов. Работая на конвейере, один сортировщик может выбирать сразу два-три вида продукции. И это позволяет расширять виды и объем извлекаемого сырья, пригодного для реализации.

Но в целом увеличение этого производства, во-первых, ограничено спросом. Во-вторых, в силу законодательных новаций МУПы сегодня предлагается освобождать от прибыли. А если заработать больше не получится, то трудно представить: в чем же тогда должна состоять нацеленность коллектива на совершенствование работы с ТБО?

В-третьих, раздельный сбор отходов автоматически сокращает поступление их на полигон. Часть наиболее ценного сырья уходит на переработку, минуя его. И эта доля будет расти с ростом селективного сбора отходов.

В-четвертых, объемы поступающих на полигон отходов сегодня прогнозируются на уровне около 125 тыс. тонн в год, при проектной мощности комплекса – 300 тыс. А это – неполная загрузка мощностей по извлечению вторсырья, работа на них сокращенным штатом специалистов, недополученная продукция и даже убытки.

Изначально новому комплексу установили тариф, исходя из его проектной мощности, а не из реально возможного сбора отходов. Сейчас за принимаемую комплексом тонну ТБО сбор составляет 90 рублей, хотя расчет с учетом реального приема отходов делался на 150 рублей с тонны. Разница покрывается за счет субсидий городского бюджета. В настоящее время предприятие работает по двум «мусорным» и одному энергетическому тарифам, и его убыточность или прибыльность в основном определяются ими.

Саммит не в помощь

Убытки были бы меньше, если бы в отношении нового комплекса в свое время было сделано послабление в виде отмены налога на имущество, как по другим объектам саммита АТЭС 2012 года. Однако в такой льготе было отказано, и налог в размере почти 40 млн рублей в год с предприятия аккуратно взимается и затем компенсируется через городской бюджет. В любом случае за это платит непосредственно каждый городской налогоплательщик – не через тариф, так через бюджет. К этому в ближайшем будущем может добавиться и платеж за негативное воздействие комплекса на окружающую среду, что может еще больше закрепить убыточность предприятия и повысить сборы за содержание жилья с населения.

И пятое. Стоит отметить, что сама работа комплекса сегодня под угрозой. Первая карта для захоронения отходов уже исчерпала свои возможности, а вторая очередь – это еще четыре карты – после саммита оказалась без финансирования и не достроена.

Достройку усугубляет проблема с отходами в количестве около 1 млн тонн, которые были складированы на неподготовленной под захоронение отходов второй карте полигона компанией, эксплуатировавшей этот комплекс сразу же после его ввода в строй в 2011 году.

Эти проблемы сейчас решаются, но ситуация критична. Если бы не они, то комплекс мог бы сегодня принимать ТБО даже с Надеждинского района и Артема и уже этим как-то уменьшить свою убыточность. Сама цена завершения строительства полигона на этой промплощадке пока не определена и должна появиться вместе с проектом, учитывающим рекультивацию первой карты полигона.

КСТАТИ

При сортировке на комплексе больше всего по объему выбирается бумага и картон, разделяющиеся при сортировке по ГОСТам и под разные варианты переработки. Затем – металлы и различные виды полимеров – ПНД, ПВД и пр. Существенная доля – стекло.

Как отметили на предприятии, особой выгоды при этом нет. Отсортированные фракции потребителями постепенно выбираются, но бухгалтерия показывает, что этот сбыт едва рентабелен, поскольку отсортированное сырье пользуется довольно вялым спросом, хотя предлагаемое постепенно разбирается. Быстрее – металлы, которые у комплекса полностью и оперативно выкупает фирма «Союз М» и картон – его брала компания «Примснабконтракт» для переработки на Уссурийском картонном комбинате. Сейчас это предприятие становится на реконструкцию, и со сбытом фракции картона могут быть временные сложности.

На фото: Ворота спецзавода №1 практически всегда открыты.

Анжелика ГРИДНЕВА. Фото Любови ХМЕЛЕВСКОЙ.