В Китае спущен на воду новый азимутальный буксир, построенный для ОАО «Восточный Порт»

ВЛАДИВОСТОК, 30 мая, ZRPRESS. 30 мая на судоверфи Damen Shipyards Changde (китайская производственная площадка одного из ведущих мировых судостроителей - компании Damen) спущен на воду новый азимутальный буксир, предназначенный для портового флота ОАО «Восточный Порт». Судно названо «Кузбасс», по имени одного из крупнейших угольных регионов России.

Длина буксира достигает 28,67 м, ширина - 10,43 м. Максимальная осадка – 4,9 м, высота борта – 4,6 м. Водоизмещение порожним составляет 480 тонн, запасы топлива - 72 тонны. Общая мощность двух главных двигателей Caterpillar - 4200 лошадиных сил. Азимутальные винторулевые колонки, которые могут вращать судно на 360 градусов, оснащены пятилопастными винтами, диаметром 2400 мм. Тяга на гаке - 48 тонн, тяга задним ходом - 44,2 тонны, скорость до 12,7 узлов. Судно оснащено буксировочной носовой лебедкой, необходимой при швартовых операциях. Предусмотрен пожарный насос производительностью 600 кубических метров в час и система пенотушения, что позволит привлекать буксир и для тушения пожаров. Кроме того, в носовую часть корпуса интегрирована часть системы охлаждения главных двигателей, позволяющая как повысить охлаждения двигателей, так и уменьшить обледенение корпуса судна в зимних условиях.

Буксир строится под наблюдением Lloyd’s Register. Ходовые испытания буксира пройдут в порту Шанхай. В Восточный порт «Кузбасс» доставят к началу сентября 2012 года, сообщила ZRPRESS.Ru. Екатерина Алексеенко, специалист по внутрикорпоративным связям ОСОР ОАО "Восточный Порт".

Досье: ОАО «Восточный Порт» - крупнейшая стивидорная компания на Дальнем Востоке России, которая специализируется на перевалке каменного угля. Основной груз - угли Кузбасса. В настоящее время экспортный уголь составляет почти 98% от всего грузооборота компании, 1,8% приходится на каботажный уголь и около 0,2% на прочие грузы.