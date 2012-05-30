Будущих нефтяников в Находке готовят с детства

Пройдет еще какое-то время, и заходящим под погрузку в находкинский нефтетерминал танкерам будет открываться красивый вид на молодую березовую рощу - Аллею выпускников Роснефть-классов, открытую в 2011 году «РН-Находканефтепродукт».

Это первая ступень программы «Школа-Вуз-Предприятие» и инновационный проект профильной довузовской подготовки будущих нефтяников, созданной головной компанией «Роснефть».

Первый Роснефть-класс появился благодаря поддержке «РН-Находканефтепродукт» в находкинской средней школе №9 в 2009 году, а в 2011-м уже состоялся первый выпуск - очень достойный и показательный: два золотых и четыре серебряных медалиста, 23 студента-бюджетника, легко поступивших благодаря высоким баллам по ЕГЭ в вузы Москвы, Санкт-Петербурга, Тюмени, Хабаровска и Владивостока. Помимо углубленного изучения основных предметов - химии, математики и т.д. - здесь преподается ряд профильных дисциплин вузовскими педагогами.

«Сегодня много говорят о том, что в школе должна быть создана такая среда, в которой бы ребенок не просто получал качественные знания, но еще и развивался как личность, стремился к обучению и развитию, и Роснефть-классы этому как раз способствуют, - рассказывает директор МБОУ СОШ № 9, заслуженный учитель России Наталья БОРИСОВСКАЯ. – Решая через этот проект свою стратегическую задачу, формируя будущий кадровый резерв предприятия и отрасли, «РН-Находканефтепродукт» оказывает огромное воздействие на школу, учебный процесс в целом, заражая наших ребят тягой к знаниям и личностному росту».

К слову, стать учеником Роснефть-класса непросто, этому предшествует жесткий отбор. Предпочтение отдается тем, кто имеет хороший аттестат, четкую мотивацию и здоровые амбиции. За 2 года у ребят есть возможность показать себя в полной мере, а параллельно открыть для себя профессию нефтяника изнутри, погрузиться в будни нефтетерминала и определиться с выбором специальности.

Неравнодушие и отеческая забота «шефов» по отношению к своим «подопечным» проявляется во всем - и в самом современном обеспечении образовательного процесса Роснефть-классов, и личном контроле за учебным процессом со стороны генерального директора Ивана БАРЫШЕВА, и организациях интересных семинаров и конференций, и регулярных экскурсиях на предприятие. Так, в начале мая ребята ознакомились с работой одного из основных цехов нефтетерминала - фронта слива. Его начальник Андрей ХАРЧЕНКО провел их по основным объектам цеха, начиная с новой эстакады и заканчивая операторной фронта слива (все процессы по приему и отгрузке нефтепродуктов полностью автоматизированы). Вопросов у экскурсантов было много: от чисто технических до режима работы, бытовых условий и заработной платы. Вовлечены учащиеся специализированных классов и во внерабочую жизнь предприятия: например, активно участвуют в спортивных и творческих состязаниях, субботниках (именно во время такого субботника и была в прошлом году заложена традиция высадки березовой аллеи, горячо поддержанная нынешним выпуском). Словом, чувствуют себя полноправной частью солидного предприятия с 45-летней историей, основателя нефтяной отрасли в крае. Неудивительно, что после окончания школы большинство из них выбирают профильные вузы, а «РН-Находканефтепродукт», со своей стороны, гарантирует им в дальнейшем трудоустройство.

Вот и главный праздник, знаменующий завершение школьной поры, учащиеся специализированного класса встретили в минувшую пятницу не где-нибудь, а на территории ставшего родным нефтетерминала. Это уже стало традицией. Программа последнего звонка была насыщенной: ребят ждала встреча с ведущими специалистами предприятия, экскурсия по производству, которую провели председатель Совета ветеранов предприятия Ирина ДЕНЕСЕНКО, главный механик терминала Евгений СЕРОВ и ветеран предприятия Тамара ЦАРЕВА. Эти люди знают историю РН-Находканефтепродукт не понаслышке. Со стелы «Роснефти» открывается великолепный вид на резервуарный парк и нефтепирс, и ребята с интересом наблюдали за погрузкой танкера, отсюда же они полюбовались на уникальный краеведческий памятник Крест на острове Лисий.

Не обошлось, конечно, и без совместного чаепития за столами со сладким угощением, разговоров по душам и фотографированием на память с любимыми кураторами. Словом, праздник удался и стал хорошим стартом в новую, взрослую жизнь. Не исключено, что через несколько лет кто-то из них вернется на нефтетерминал в качестве молодого специалиста. Во всяком случае, их здесь очень ждут. А пока напоминать о них будет Аллея выпускников. В том, что все посаженные деревья приживутся, сомнений нет: недаром девиз программы поддержки молодых кадров головной компании «Роснефть» - «Энергия молодых – энергия будущего».

Юлия ТОЛМАЧЕВА, «Золотой Рог».