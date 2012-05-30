20 лет назад в стране начался капитализм

Начальник управления муниципальной собственности Владивостока Валентина ИГНАТЕНКО - давний друг Издательской компании «Золотой Рог». И дружба эта началась ровно 20 лет назад - стартовала приватизация, и только что зарегистрированная газета ухватила эту тему одной и первых. Собственно тогда мало кто из наших коллег хотел вникать в начавшиеся бизнес-процессы, деловая журналистика только-только зарождалась.

Ровно 20 лет назад приватизация стала смыслом профессиональной жизни Валентины Васильевны. Она, будучи работником планово-экономического отдела крайисполкома, готовила первые документы для народных депутатов по структуре будущих органов, которым предстояло заниматься разгосударствлением пикирующей экономики, проект программы приватизации. А потом вместе с первым председателем Приморского фонда имущества Валерием ЛУЦЕНКО, в должности его первого зама, проводила первые чековые аукционы. Более 10 лет сама возглавляла Фонд, в зону ответственности которого входила продажа федерального и государственного (краевого) имущества.

Сегодня в юбилейном номере «ЗР» мы разговариваем с Валентиной Васильевной о смысле начавшихся двадцать лет назад коренных перемен в экономике, об изменении жизненных устоев, нравственных ориентиров, если хотите.

- Валентина Васильевна, если оглянуться на 1992 год…

- Принципиальный был год, я бы сказала, революционный - по сути менялся экономический строй. 1991 году был создан Госкомитет по имуществу во главе с МАЛЕЕМ, появилась программа приватизации, а в 1992 году уже весь процесс возглавил всем памятный Анатолий ЧУБАЙС. Перед приватизационными органами руководством страны была поставлена задача оперативно провести разграничение собственности. Наиболее крупные предприятия отходили к федеральной, очень мало оставалось в государственной (краевой) и много объектов - торговли, сервиса, ЖКХ и т.д.отошло муниципалитетам. Они, кстати, оказались очень богатыми. Все это предстояло в короткие сроки передать в собственность гражданам.

- Насколько я помню, все это версталось в такой спешке - и программа, и планы приватизации предприятий. Было ощущение, что мы куда-то опаздываем. Активы предприятий не были справедливо оценены. Получается, продавали по дешевке...

- Давайте по порядку. Когда была принята программа приватизации, у населения встал вопрос. «Вы сейчас выставите на продажу акции наших предприятий, где мы возьмем деньги, чтобы покупать их?». Тогда и появились первый и второй способы приватизации, по которым трудовым коллективах отходило 51% акций при втором способе и 40% - при первом. Остальные должны были получить приватизационные чеки - эквивалент денег, чтобы принять участие в аукционах, оплатив ими акции тех предприятий, которые они сами выберут. То есть половина собственности ушла адресно - по закрытой подписке на предприятиях, другая - была предложена к перераспределению через ваучеры. Денежные аукционы начались значительно позже. Был большой список того, что вообще не должно продаваться, или где за государством оставался блокирующий пакет.

А что касается истинной оценки, то так задачу никто не ставил. Идея была не в том, чтобы дорого продать… Можно было оценить дорого, но тогда и больше бы ваучеров пришлось выпустить, вот и все. Главная идея - должна была возникнуть приватная экономика, в которой сам народ, получив в собственность средства производства, мог что-то построить, развить, произвести товар - так экономика оживет. И нужно было это сделать в максимально короткие сроки (чековая приватизация прошла за два года), потому что в стране была страшная инфляция, предприятия валились, нужно было срочно передавать их в руки более эффективных собственников. Я и тогда была уверена, и сейчас нисколько не сомневаюсь, что приватный собственник - это хозяин. Другое дело, не многие в то время были готовы управлять этой собственностью, да и слишком много было внешних обстоятельств, не способствовавших стабильности в экономике.

- Справедливости все равно не получилось. Кто-то стал баснословно богатым, а у кого-то государственная коврижка пошла прахом...

- Согласна. Формальная справедливость не несла в себе реальной. Делили по-честному, но акции какого-то ПМК в отдаленном селе, которые достались его работникам, и Владивостокского морского торгового порта, например, конечно изначально имели разную рыночную перспективу.

У владельцев чеков была полная свобода, можно было их продать - скупать их никто не запрещал. Кто-то купил акции и потом выгодно их продал, особенно когда формировались контрольные пакеты предприятий, кто-то держит до сих пор в расчете на дивиденды (ряд предприятий их первые годы исправно платили).

Ко мне пришла как-то моя бывшая коллега и говорит: «Ты же мне помогла, посоветовав вложить семейные ваучеры в «Спасскцемент». А через год мне за них предложили хорошую цену. Я купила профессиональную машинку, шью шапки - за счет этого и живу. Это какой-то китайский примитивный вариант, но это случай из жизни. Она превратила условную микрочастицу акционерного капитала в реальный свой - средства производства, на них работает.

- Говорят, кто владеет информацией, тот владеет миром. Вы многие годы, как никто, располагали информацией и о предприятиях, и об аукционах. Имели доступ к конкурсным документам. Сильно разбогатели?

- Наша первая обязанность была - максимально раскрыть всю информацию о приватизируемых предприятиях. Все желающие могли ее получить бесплатно, в полном объеме. Да, многие руководители приватизировавшихся предприятий приходили ко мне советоваться. У меня непреклонное правило: я не должна подвести человека, допустить, чтобы он из-за неправильных действий потерял вложенные деньги, поэтому я все время говорила: «Понимаете, допустить какую-нибудь уязвимую вещь при оформлении сделки, пойти в обход чего-то - это вас же подвести. Вы заплатите деньги, завтра это решение будет оспорено». Как только кто начинает ловчить, это обязательно вылезет, это же очевидные вещи!

- Тем не менее ваши последователи на этом посту смогли немало наработать в пользу определенных лиц.

- Ну, во-первых, следствие еще идет, и выводы будут сделаны по его итогам. А во-вторых, механизм, с помощью которого это делалось - просто открывались конверты, подсматривалась информация, подсовывались новые бумаги - такой примитивный... Но это же как «не укради». Вы можете залезть в чужой карман? И я не могу.

- Вам предлагали это сделать?

- Да у меня на лице написано, что я не буду этого делать. Меня никогда никто не смущал. Это как себя человек поставил в жизни.

- Но, с другой стороны, Россия прошла традиционным путем дикого накопления капитала. Чубайс помог.

- Капиталы формировались по-разному. Может быть, кто-то сумел заработать, а кто-то, как примитивный разбойник, отобрал у других. Далеко не все, кто стал состоятельным, достигли этого благодаря неправедным действиям. Кто-то действительно вовремя оказался на очень прибыльной теме, а кто-то начинал с торговли китайскими карандашами для тараканов. Так, кстати появились первые коробки с наличными деньгами… Но потом он вложил их в другой бизнес и стал развиваться - чаше всего работая, как вол.

А что касается Чубайса, то он стал антигероем, потому что слишком известная фигура, на него все - и грешное, и праведное свалено, даже в том, что сами директора предприятий намудрили, все равно виноват Чубайс - он придумал эту систему. Я бы сказала, не защищая Чубайса, - он в этом не нуждается, что не такой уж он могучий. Вспомните, в тот момент ни одного голоса «против» не раздавалось. Вы видели какие-нибудь акции непослушания? Или кто-то на предприятиях бастовал? Мы сейчас говорим: «Неправильная была приватизации, нужно было делать, как китайцы». Но где мы тогда были?

Такой вот пример, была в свое время в крае система «Крайрыболовсоюз», которая объединяла не государственные предприятия, а богатые рыболовецкие колхозы, у которых были большой флот, мощная собственная береговая база. Они не приватизировались, но где они сегодня? Почему все рассыпалось? Почему бывшие руководители стали баснословно богатыми?.. Слаб человек - не устоял, «почему я должен оставаться бедным - я же директор». А они были не собственниками, а назначенными руководителями. Так кто кинул народ: Чубайс или генеральный директор?

Я вам еще скажу, я видела, насколько мы плохо управляли оставшимися пакетами государственных акций. В советы директоров приморских компаний назначались третьестепенные чиновники из Москвы, которым было абсолютно все равно, как шли дела у предприятий, но получали они при этом баснословные зарплаты, премии, получалось, что это уже и не государственная и не частная собственность, а в пользу отдельной группы лиц. Наконец-то, сравнительно недавно, запретили московским чиновникам участвовать в управлении госпакетами. Так что даже не знаю, хорошо это было, что пакеты каких-то предприятий оставались за государством долгое время. Может быть, поторапливая с приватизацией, Чубайс был прав?

- Состоялась ли, на ваш взгляд, приватная экономика?

- Состоялась - с потерями, приобретениями, ужасным неравенством. Но те, кто работают, сегодня живут куда лучше, чем в советские времена. А посмотрите на Владивосток. Это китайцы нам мосты построили? Нет, российские частные компании из Омска, Уссурийска, других городов России. Новые дороги, современные жилые дома, предприятия сферы услуг - это все сделали люди, которые состоялись в той самой приватизации. Нельзя не замечать хорошее - не все руки были дырявыми.

- Валентина Васильевна, вы по-прежнему читаете нашу частную газету? Она отражает ваше мироощущение?

- Люблю, читаю и горжусь вами. Это же тоже хороший пример устойчивого бизнеса. И название мне нравится - «Золотой Рог». Вы патриоты Владивостока. Красиво, патриотично и романтично. А самое главное, каждый материал газеты всегда наполнен смыслом. Поздравляю с юбилеем, так держать!

Лариса ЖИРОНКИНА, "Золотой Рог".