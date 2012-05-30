Приморье умеет строить

Компания Exxon Neftegas, оператор проекта «Сахалин-1, завершила строительство ледостойкого железобетонного основания для месторождения Аркутун-Даги. Церемония завершения строительства основания для нефтедобывающей платформы «Беркут» прошла 25 мая в сухом доке в Находке.

Платформа предназначена для проекта «Сахалин-1» и уже в середине июня должна быть доставлена к месту работы. По словам директора проекта «Аркутун-Даги» Стейнера МЮРСЕТА, российское участие в проекте было преобладающим, несмотря на то, что генеральным подрядчиком выступила норвежская компания «Квернер». Российские субподрядчики поставили для строящегося основания львиную долю материалов и выполнили большую часть работ.

Досье "ЗР"

Платформа «Беркут», основание которой построено, рассчитана на круглогодичную эксплуатацию. Она способна выдержать землетрясение до 9 баллов, низкие температуры - до минус 44 градусов Цельсия, волны высотой до 18 метров и ледовый покров толщиной около двух метров. После установки на основание верхней части платформа станет одной из крупнейших в мире. Вес только гравитационного основания составляет 160 тыс. тонн.

Семь лет спустя

В 2009 году, после нескольких лет с момента завершения строительства первых двух нефтедобывающих платформ для Пилтун-Астохского и Лунского месторождений проекта «Сахалин-2», строительство которых проводилось с 2003 по 2005 годы, в Находке развернулось строительство новой платформы. Проект начинался на территории того же сухого дока, но теперь по заказу другого оператора сахалинских проектов - «Эксон Нефтегаз Лимитед». Приморский край добился этого права в конкуренции с Сахалинской областью, для которой непосредственно предназначается платформа. Губернатор области Александр ХОРОШАВИН мотивировал организацию стройки на Сахалине тем, что это близко к месторождению. Однако расчеты показали, что строить в Приморье дешевле.

Проект начал реализовываться с 2008 года, но непосредственно строительство шло с 2009 по 2012 годы. Его вела норвежская компания «Квернер». Эта подрядная организация специализируется на проектировании, строительстве и техническом сопровождении в процессе эксплуатации бетонных и железобетонных оснований и верхних строений платформ, строительстве СПГ и других сооружений, связанных с добычей и хранением углеводородов. Реализация проекта шла при непосредственном участии ученых Инженерной школы ДВФУ, чьи теоретические и практические разработки требований к бетону стали основой производства главного строительного материала нижней части ледостойкой платформы. А наши российские сварщики подвинули по уровню качества сварочных швов мировых лидеров в этой области - корейцев.

«Если в проекте строительства оснований для платформ для «Сахалина-2» на нас были в основном возложены проектные работы, связанные с особенностями гидрологических и океанологических условий северного побережья Сахалина, и разработка требований к бетону, то в действующем добавились контрольные функции, - сказал на конференции «Тихоокеанский шельф-2012», состоявшейся накануне во Владивостоке, руководитель Инженерной школы ДВФУ, генеральный директор компании «Гидротекс», доктор наук Александр БЕККЕР. - Наша лаборатория была арендована компанией «Квернер» и полностью выполнила контроль качества укладываемого в основание платформы бетона. Кроме того, мы выполнили исследования сопротивления бетона ледовой абразии. Известно, что Охотское море характеризуется очень динамичным ледовым режимом. Там, например, через место установки платформы за год может проходить более 400 км ледяного покрова и торосы массой до миллиона тонн. Лед может быть толщиной от 1,5 до 3 м. Это воздействие постоянное и очень опасное. Кроме того, мы выполнили верификацию наших математических моделей, благодаря испытанию образцов, отобранных на существующих маяках в Ботническом заливе Балтийского моря, за которыми велось сорокалетнее наблюдение. Экспериментальная проверка сделанных ранее теоретических выкладок доказала правильность расчетов. В результате по нашей рекомендации на новой платформе вместо противоледовых стальных поясов использовалась повышенная марка бетона».

«Квернер» остается в России

Вице-президент компании «Квернер» Михаил ПУЛЯЕВСКИЙ отметил, что компания рассматривает планы по открытию в России постоянного офиса в расчете на будущие проекты. Кстати, он высоко оценил конкурентные преимущества сухого дока в Приморском крае.

«Это один из лучших сухих доков, которые существуют сегодня в Тихоокеанском регионе. Это не только наша оценка, но и других компаний. Не могу раскрыть планы, но мы хотим строить в России, и здесь в частности, и в дальнейшем. Мы, как подрядчики были бы рады, если бы в Приморье был реализован, как задумано, проект судостроительного кластера. Это усилило бы его позиции в регионе», - отметил Пуляевский.

Несмотря на завершение проекта «Аркутун-Даги» и отсутствие в данный момент у компании нового проекта в России, «Квернер», отступая от классики действий подрядной организации, оставляет в своем штате более 20 российских специалистов. Часть из них пока поедут на проект в Канаду, часть в московский офис.

«Мы идем на затраты, видя перспективу российского рынка и понимая дефицит и ценность таких кадров. Кадровый инженерный голод, который наблюдается в России, свойственен не только России, что для меня было удивительно. В целом в рамках данного проекта нами была выполнена программа по стажировке российских кадров и замене иностранных специалистов на российских», - сказал вице-президент «Квернер».

Кадрами поддержит ДВФУ

Проректор ДВФУ по науке и инновациям Анвир ФАТКУЛИН уверен, что ВУЗ сможет поддержать отрасль новыми молодыми инженерами.

«ДВФУ обладает всеми возможностями, чтобы готовить инженеров, обладающих высокими компетенциями, имеющих современное инновационное мировоззрение, владеющих навыками реализации научных разработок в реальные объекты, - отметил проректор в своем выступлении на конференции. - В настоящее время в Инженерной школе ДВФУ с участием немецких специалистов разворачивается программа подготовки кадров для Дальневосточного центра судостроения и судоремонта (ДЦСС) по реализации крупных проектов в области судостроения, оффшорных проектов. Уже в сентябре этого года иностранные специалисты, и не только немцы, начнут читать лекции студентам университета. Обучение будет вестись на английском языке. Наши преподаватели в свою очередь, тоже готовятся к переходу на чтение лекций на английском, проходя стажировки за границей. С 2013 года аналогичная программа обучения будет введена в ДВФУ для кораблестроительных специальностей. Вообще же развитие англоязычных программ в ДВФУ рассчитано таким образом, чтобы до 2019 года университет смог принимать на обучение до 7,5 тыс. иностранных студентов».

На горизонте 2014 год

«Только для Охотского моря потребуются в будущем десятки таких платформ, - говорит Александр Беккер. - С учетом проектов других заказчиков в Приморье будут строиться разведочные платформы ледового класса - стальные плавучие полупогружные или самоподъемные платформы. Мы намерены участвовать в новых проектах и считаем необходимым сделать в рамках Инженерной школы лабораторию с ледовым бассейном, чтобы продолжить исследования на новом уровне, тем более, что новые арктические проекты не за горами. Мы должны быть к этому готовы и опережающими темпами заниматься научными разработками, готовить кадры. Задача наших компаний и специалистов - освоить современные технологии, чтобы большую часть будущих проектов принять на себя. И это надо начинать делать».

Надежда ВОРОНЦОВА, «Золотой Рог».