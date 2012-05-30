«Завод ЖБИ-3» хочет направить прибыль на развитие

В повестку дня годового собрания ОАО «Завод ЖБИ-3» включен вопрос об избрании генерального директора. Нынешний гендиректор Владимир КИСЕЛЕВ, возглавивший предприятие в 2004 году, был переизбран на очередной срок два года назад.

Совет директоров рекомендовал акционерам не выплачивать дивиденды за 2011 год, ограничившись премированием и выплатой вознаграждения членам совета директоров. Оставшиеся 16,815 млн рублей из чистой прибыли в размере 18,315 млн рублей, предложено направить на развитие общества. Стоит отметить, что «ЖБИ-3» в 2011 году увеличило производство изделий из железобетона на 28%, до 44,198 м. кубометров.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА, "Золотой Рог".