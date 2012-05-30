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«Евраз НМТП» не скупится на дивиденды

30 Мая 2012, 11:34 | Приморье

ОАО «Евраз Находкинский морской торговый порт» («Евраз НМТП», входит в Evraz Plc) продолжает исправно платить дивиденды единственному акционеру - ООО «Сибметинвест».

На этот раз совет директоров порта рекомендовал годовому собранию акционеров направить на выплату дивидендов по итогам 2011 года 300 млн рублей (6,69 рубля на одну обыкновенную акцию номиналом 10 рублей).

Напомним, что по итогам первого квартала 2012 года «Сибметинвест» получит от находкинского порта 215 млн рублей промежуточных дивидендов. И это на фоне периодически возникающих скандалов с трудовым коллективом.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА, "Золотой Рог".

Автор: Ольга Добролюбова
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