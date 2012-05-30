Актуальные темы
Finam
Новости finance.comon.ru
LentaInformNews
«Евраз НМТП» не скупится на дивиденды
30 Мая 2012, 11:34 | Приморье
ОАО «Евраз Находкинский морской торговый порт» («Евраз НМТП», входит в Evraz Plc) продолжает исправно платить дивиденды единственному акционеру - ООО «Сибметинвест».
На этот раз совет директоров порта рекомендовал годовому собранию акционеров направить на выплату дивидендов по итогам 2011 года 300 млн рублей (6,69 рубля на одну обыкновенную акцию номиналом 10 рублей).
Напомним, что по итогам первого квартала 2012 года «Сибметинвест» получит от находкинского порта 215 млн рублей промежуточных дивидендов. И это на фоне периодически возникающих скандалов с трудовым коллективом.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА, "Золотой Рог".
Автор: Ольга Добролюбова
Теги:
Новости тематики
- Корейский концерн распробовал бизнес в Приморье
- Свободному порту Владивосток добавят угольной пыли
- "Примавтодор" не рассчитался за сибирскую соль
- Судоремонтному заводу в Приморье угрожают банкротством
- "Газпром" построил в Приморье новый важный объект
- Трутнев заверил, что новое крупнейшее предприятие в Приморье строится по графику
- Торговый дом КНДР — в Приморье
- Бывший кандидат в губернаторы Приморья контролирует некогда преуспевавшее пароходство
- Дерипаска подчинился главе Приморья
- Промышленности Приморья далеко до советских объемов
Новости раздела
- Страховые потери года
- В ВЭФ во Владивостоке примет участие Республика Индия
- Корейцы идут на перехват
- Провал резидентов
- "Соллерс" становится на подзарядку
- Железнодорожный узел в Находке ждет реконструкция
- Кислотные офшоры
- Китайские металлурги готовы расплавить Приморье
- Глава Владивостока пообещал навести порядок на Шаморе
- Русскую Рыбопромышленную Компанию возглавит Федор Кирсанов
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Минфин признал, что курс доллара завышен многократно
- Россельхознадзор прокомментировал информацию о запрете выращивать овощи на дачах и огородах
- Суд разъяснил, как решать споры, если вашу квартиру залили
- Турдом какой-то
- Население ждет новой девальвации рубля и размышляет о покупке долларов
- Техосмотр обрастет штрафами и "уголовкой"
- В Хабаровском крае началась подготовка к III Дальневосточному форуму предпринимателей
- Завещанному не верить
- 15 тысяч новых рабочих мест планируется создать на Чукотке
- Крупнейший логистический комплекс развернется на 15 гектарах ТОР "Хабаровск"
Loading...