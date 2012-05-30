Ирина Борбот хочет выкупить оставшиеся акции Находкинского СРЗ

Ирина БОРБОТ, консолидировавшая 87,09% акций ОАО «Находкинский судоремонтный завод» (НСРЗ, Приморский край), направила миноритариям завода добровольное предложение о выкупе принадлежащих им акций.

В настоящее время уставный капитал ОАО «НСРЗ» составляет 47 млн 175 тыс. 191,1 рублей. Он разделен на 469 млн 332,701 тыс. обыкновенных и 2 млн 419,21 тыс. привилегированных акций номиналом 10 копеек. Акции предлагается выкупить по цене 18 копеек за одну обыкновенную акцию. Акционерам отводится 70 дней на принятие решения. Банковскую гарантию к добровольному предложению предоставил банк «Приморье».

"Золотой Рог".