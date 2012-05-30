Газета «Золотой Рог» - де-факто ровесница новой России

На правах первого подписчика газеты «Золотой Рог», которым оказался в таком далеком 1992 году Алексей КОЛДИН, сегодня председатель правления ООО «Примтеркомбанк» - старейшего на Дальнем Востоке, выражает на наших страницах чувства признательности и уважения нашему изданию, вспоминает об исторических этапах, с которыми связана жизнь.

Слово Алексею Колдину.

- 90-е годы прошлого века - это уже история, история падения СССР и становления новой России и наверняка каждого из нас. Помню, как люди на первом этапе перестройки взахлеб читали газеты, верили каждому слову, мечтали о демократии и новых свершениях, но неожиданно оказались предоставлены самим себе.

Основная масса народа держалась за то, что есть, - синицу в руке, ничего не скажешь - естественное желание, другие от безысходности, а кто-то с долей авантюризма, стали создавать рыночные структуры, и ряд из них поймал того самого журавля в небе. Разумеется, большая доля наших сограждан не смогла создать свой бизнес и стала в коммерческих структурах наемными работниками. А наиболее смекалистые, имеющие, что называется искру Божью, талант предпринимательский, создали свое дело и продолжают его успешно совершенствовать и поныне. В этом ряду СМИ и наш юбиляр «Золотой Рог».

Газета «Золотой Рог» была вместе с нами, в эпоху развала советской экономики, когда «красные» генералы бизнеса остались один на один со своими многотысячными коллективами, но без денег. Они толпами, безуспешно, стояли в очереди в Администрации Приморского края, Центробанке, нарождающихся коммерческих банках.

Потом началась приватизация, появился ваучер. Мы искренно верили, что с его помощью в одночасье станем состоятельными и успешными людьми. На рынках появились ребята с большими сумками, которые скупали ваучеры и непонятно куда их уносили. А народ потянулся на рынок труда, многие узнали, что такое безработица на собственном опыте.

Шли годы, и мы вместе с «Золотым Рогом» оказались в дне сегодняшнем. Класс собственников сформирован, наемные работники ждут указаний. Но все: и собственники, и рядовые сотрудники с советским менталитетом все же надеются на лучшее, верят, как говорится, в светлое будущее.

Газете «Золотой Рог» повезло, что ее возглавила Елена Степановна БАРКОВА, что в ней работали и работают профессионалы своего дела, как как Андрей ПУШКАРЕВ, Лариса ЖИРОНКИНА, Олег КЛИМЕНКО, Ирина БАРАННИК, Марина БОЖКО, Олег ЖУНУСОВ, Ольга ЖУРМАН и многие многие другие уважаемые журналисты. Это творческие, дальновидные люди, работающие за копейки на истинном патриотизме к газете, Владивостоку, Приморью и России в целом.

Имя издания - его судьба. В СССР все названия газет были как будто с претензией на истину в последней инстанции - «Правда», «Известия» и т.д. Но правда и известия в них были более чем дозированы, и по сути, оказывались главными дезинформаторами для населения. Газета «Золотой Рог» оказалась в той ситуации, когда лишь нарождался предпринимательский класс и формировалась новая психология, оказалась флагманом. Как наша знаменитая на весь мир бухта, где всегда видна перспектива, а вокруг толчея людей, пароходов, событий, она в тот период, и несомненно и по сей день, преподносит в этой толчее нам - простым смертным - бизнес-рецепты, показывает ориентиры, позволяющие двигаться вперед , причем уже без поддержки КПСС и какой бы то ни было партии, учит самостоятельности в этом безграничном информационном море.

Рынок начинается с рекламы в СМИ товаров и услуг, но, полагаю, «ЗР» читают не для саморекламы. Это - главное! Рядовые читатели, банкиры и промышленники Приморья обращаются к каждому номеру газеты именно для того, чтобы удостовериться, на каком пути мы все стоим и куда движемся. Газета рассказывает нам о реальной ситуации без прикрас. Просто и конкретно.

В столь давние, как может сейчас показаться, 90-е годы, газета рассказывала о нас, начинающих бизнесменах и менеджерах, рассказывала как мы строим бизнес, живем и выживаем и выживала сама. Никого не учила и не учит, хотя ее передовицы - статьи редактора на второй полосе, на мой взгляд, всегда находятся на острие, рассказывают о том, что действительно наболело. Эти материалы всегда продуманны, искренни, заставляют вольно или невольно размышлять о смысле жизни. Так держать!

Тогда и сейчас газета «Золотой Рог» всегда предоставляет свои страницы людям, имеющим свою точку зрения, людям, создавшим свое дело, менеджерам, находящимся на наковальне, на мой взгляд, между рынком, владельцами и трудовым коллективом. Газета дает слово и представителям власти, которые, обладая сводной информацией, знают больше отраслевиков, но мало что могут изменить, но называть вещи своими имена они не имеют права. Сказать легко, а сделать трудно.

Наша газета, а я могу по праву так ее назвать, т.к. являюсь первым ее подписчиком, это наше окно в светлое будущее, и мы, взяв в руки очередной номер, стараемся заглянуть в это прекрасное далеко, найти там что-то для себя.

Прошедшая недавно церемония награждения победителей краевой Бизнес-Премии искренно порадовала - взамен уходящих с арены записных генералов от бизнеса волной пошла новая гвардия ребят 30-40 лет, создавших и развивающих свое дело без участия столичных олигархов и капиталов.

В своем выступлении Елена Степановна Баркова глубокомысленно отметила: в Приморье будет жизнь после Саммита, потому что новая волна бизнеса уже пошла. Мы тоже на это надеемся! Поздравляю владельцев газеты с тем, что они смогли сохранить коллектив столь уважаемого дальневосточного издания, журналистов, редакторов, которые как рабы на галерах и днем и ночью формируют для нас, читателей, как говорится, актуальный контент, остаются неравнодушными людьми с гражданской позицией и горячим сердцем.

«Золотой Рог».