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Руслан Кондратов возглавил совет директоров Находкинской жестянобаночной фабрики

30 Мая 2012, 12:26 | Приморье

ПРИМОРЬЕ, 28 мая, ZRPRESS. Экс-депутат Госдумы Руслан КОНДРАТОВ продолжает осваиваться в реальном секторе экономики. На прошлой неделе он возглавил совет директоров ОАО "Находкинская жестянобаночная фабрика" (НЖБФ, Находка), сформированный на внеочередном собрании акционеров.

Акционеры также избрали генерального директора НЖБФ. Им стал Руслан ГАЛИЦКИЙ, занимающий должность внешнего управляющего фабрики. Стоит отметить одну оговорку - решения о формировании совета директоров и избрании гендиректора вступают в силу с момента вступления в силу определения о прекращении производства по делу о несостоятельности (банкротстве) НЖБФ.

Напомним, что инициатором банкротства АО "НЖБФ" выступил акционер фабрики рыболовецкий колхоз "Огни Востока" (пгт Терней). В списке кредиторов значатся Федеральная налоговая служба, ООО "Аква-Ресурсы" и ЗАО "Диком" с суммой требований на 188,798 млн рублей. Позже список расширился за счет "ПРИСКО Капитал банка" (контролируется ОАО "Приморское морское пароходство").

По итогам работы за 2011 год НЖБФ получила 72,786 млн рублей чистого убытка (65,5 млн чистого убытка в 2010 году). И это несмотря на то, что в конце прошлого года на причальной стенке компании была организована перевалка угля на экспорт. К сожалению, этот прибыльный вид бизнеса непосредственно к НЖБФ отношения не имеет. Что касается основного вида деятельности, что в 2011 году фабрика выпустила чуть более 60 млн штук банки, что выше показателей 2010 года на 8,76%. Но, как говорится в материалах предприятия, увеличение выпуска в натуральном выражении не повлекло за собой увеличения товарного выпуска по готовой продукции. На снижение товарного выпуска повлияло увеличение доли банки № 6 из давальческого сырья (в 2011 году данный показатель составил 99,73% от общего объема выпуска).

Досье "ЗР"

ОАО "Находкинская жестянобаночная фабрика" специализируется на производстве металлической тары для рыбных консервов для предприятий Дальнего Востока. Банку "Приморье" (номинальному держателю) принадлежат 22,37% акций, ООО "Форвард" - 17,63%, ООО "Саури" - 16,09%, ООО "Титул" - 13% (все - Владивосток) - 16,09%, РК "Огни Востока" - 15,04%.

Олег КЛИМЕНКО, «Золотой Рог».

Автор: Олег Клименко
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