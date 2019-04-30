Экономический рост в России в 2019 году замедляется

На ситуацию повлияет охлаждение конечного потребительского спроса

Аналитики прогнозируют замедление экономического роста в текущем году до 1,3% по сравнению с 2,3% годом ранее. Основными причинами снижения темпов экономического роста в России в 2019 году станут охлаждение конечного потребительского спроса, на который должно оказать давление снижение реальной покупательной способности населения и усиление налогового бремени, сообщает Деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на пресс-службу банка «Открытие»

Эксперты не видят предпосылок для существенного роста реальных располагаемых доходов. Ограничивать рост реальной покупательной способности населения будут ускорение инфляции, замедление прироста номинальной заработной платы (фактически, более чем в 2 раза по сравнению с 1 кв. 2018 года) и общее умеренное охлаждение экономической активности.

По словам директора по аналитике корпоративного-инвестиционного блока банка «Открытие» Дмитрия ХАРЛАМПИЕВА, фактором поддержки спроса останется кредитование, так как с начала года совокупный портфель кредитов физическим лицам вырос на 4,2%, а годовой темп ускорился на 1,2 процентных пункта до 23,6%.

«Согласно последним комментариям ЦБ РФ, за неполные 3 месяца текущего года инфляционный эффект от повышения НДС оценивается в 0,6–0,7 процентных пункта, причем его действие практически полностью исчерпано. Данный факт вкупе с динамикой обменного курса рубля дает основания предполагать, что в ближайшие месяцы инфляция в годовом выражении уже не будет ускоряться, скорее может быть сформирована слабая понижательная тенденция» - прогнозирует Дмитрий Харлампиев.

Согласно актуальному прогнозу МВФ (международный валютный фонд), средний темп роста мирового ВВП (Валовой внутренний продукт) в 2019 – 2021 годах составит порядка 3,6%. Ускорение экономического роста в РФ до сопоставимых с мировыми темпов к 2021 году пока выглядит маловероятным, мы рассчитываем, что рост ВВП в 2021 году сложится на уровне близком к 1,8%. Фактором дополнительного ускорения роста может стать активное наращивание инвестиций в основной капитал после 2019 года, но только в случае успешной и эффективной реализации национальных проектов.