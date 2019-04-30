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"Бизнес у моря" ждет приморских предпринимателей
30 Апреля 2019, 18:56 | Приморье
Стартовала регистрация участников на ежегодную краевую конференцию предпринимателей «Бизнес у Моря», которая состоится 22 мая
Ее ключевой темой станет государственная политика, направленная на развитие малого и среднего бизнеса в Приморье. Предприниматели узнают о действующих и новых мерах господдержки. Участие в мероприятии бесплатное, сообщает газета «Золотой Рог».
Как отметил врио вице-губернатора Константин БОГДАНЕНКО, Приморье занимает лидирующие позиции на Дальнем Востоке по количеству субъектов малого и среднего бизнеса, это больше 90 тысяч предприятий. Они формируют 40% валового регионального продукта и обеспечивают рабочими местами более 270 тысяч приморцев.
«Конференция «Бизнес у моря» остается главной площадкой для общения и совместной работы предпринимателей и краевой власти. На пленарном заседании будут озвучены ключевые решения, которые мы намерены реализовать для того, чтобы поддержать развитие малого бизнеса в регионе. Формат дискуссий и открытого диалога позволяет предпринимателям напрямую обратиться к губернатору и экспертам, выступить со своими вопросами и предложениями. В результате, исходя из потребностей бизнеса, мы актуализируем краевую программу развития МСП, рассчитанную на ближайшие пять лет», - отметил Константин Богданенко.
Сбор вопросов и предложений для обсуждения на пленарной сессии уже начался, направить их может любой предприниматель на электронный адрес voprospk2019@mail.ru.
В рамках деловой программы конференции также запланировано проведение восьми тематических круглых столов. Участники обсудят продвижение товаров и услуг на международные рынки, пройдет презентация мер господдержки МСП-экспортеров. Отдельные секции будут посвящены женскому, социальному и семейному предпринимательству, где выступят не только эксперты, но и владельцы такого бизнеса – они поделятся личным опытом. Еще одной актуальной темой станет использование инноваций в реальном секторе экономики Приморья. Здесь эксперты обсудят эффективность действующих мер поддержки высокотехнологичных сатрапов, а также востребованность современных решений на предприятиях края.
Новым форматом в этом году станет бизнес-час «Открытый разговор с прокурором». В рамках дискуссии планируется поднять самые острые темы, волнующие предпринимателей. Это и вопросы чрезмерного регулирования, а также административные барьеры при предоставлении государственных и муниципальных услуг, тонкости земельного законодательства, незаконное привлечение к уголовной ответственности владельцев бизнеса и другие вопросы.
Актуальным для всех бизнесменов также станет круглый стол, посвященный технологиям клиентского сервиса. Участники обсудят ключевые тренды и поделятся практическими инструментами, которые позволят удержать постоянных клиентов и привлечь новых.
Организатором мероприятия традиционно выступает департамент экономики и развития предпринимательства Приморского края при поддержке общественных объединений предпринимателей ОПОРА РОССИИ, Деловая Россия, Торгово-промышленная палата, Общественный совет предпринимателей Приморья.
В числе экспертов выступят представители Министерства экономического развития России, Центрального банка, Агентства стратегических инициатив, краевых институтов поддержки бизнеса: Центра поддержки предпринимательства, Гарантийного Фонда, Инвестиционного Агентства, Микрокредитной компании, Уполномоченного по защите прав предпринимателей.
С подробной программой конференции «Бизнес у моря» можно ознакомиться на портале малого и среднего бизнеса Приморского края. Дополнительную информацию также можно получить у специалистов департамента экономики и развития предпринимательства Приморского края по телефону: 8 (423) 220-86-41. Для участия в мероприятии необходимо пройти предварительную регистрацию.
Анна МАЦОВСКАЯ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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Теги: Бизнес у моря бизнес
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