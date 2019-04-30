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Во Владивостоке независимое исследование подтвердило высокую стабильность мобильного интернета

30 Апреля 2019, 10:35 | Приморье
По итогам независимого исследования качества интернет-доступа Владивосток попал в число крупных российских городов, жители которых пользуются мобильным интернетом с высокими пользовательскими характеристиками. Тестирование сети проводилось информационно-аналитическим агентством TelecomDaily (г. Санкт-Петербург) в апреле 2019 года в рамках ежегодного спецпроекта «Качество связи».
 
Измерения производились на сетях 3G и 4G, в том числе в период повышенной загрузки сети, на специальном оборудовании с применением смартфонов в составе измерительного комплекса TEMS Investigation. Тесты были сделаны в движении, на специально оборудованном автомобиле. Общая протяженность маршрута, который пролегал через деловой центр, жилые районы и промышленную застройку, составила более 120 км.
 
Как показали измерения, средняя скорость в сети 3G Билайн во Владивостоке составила 8,3 Мбит/с при максимальной 28,5 Мбит/с, что недалеко от теоретического предела технологии DC-HSPA (42,2 Мбит/с). Такая скорость позволяет абонентам вполне комфортно пользоваться многими мобильными сервисами.
 
В 4G сети средняя скорость составила 19,1 Мбит/с, а максимальная - 106,9Мбит/с. Особое внимание в исследовании было уделено оценке скорости загрузки страниц или потери информации. Тестовая страница загрузилась успешно в 94,55% случаев, а задержка (ping) составила 189 мс.
 
По оценке TelecomDaily, в сравнении с 2018 годом средняя скорость в сети 4G и 3G Билайн во Владивостоке заметно выросла, «что позволяет обеспечивать все потребности абонента, как по просмотру контента, в том числе видео, так и «закачке» фото и видео контента в Инстаграм, Ютьюб и другие приложения».
 
Высокие показатели стабильности сети Билайн стали возможными благодаря тому, что в 2018 году на территории Владивостока и Приморского края оператор провел масштабную модернизацию сети 4G. Были модернизированы существующие и построены новые базовые станции, их общее число выросло на 27%. В настоящее время сетью 4G охвачено не менее 89% населения региона, а скорость мобильного интернета позволяет без проблем смотреть прямые трансляции, загружать онлайн игры и делиться видео в соцсетях.
 

 

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Теги: связь  интернет  Билайн 



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