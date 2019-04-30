Сеть АЗС ННК присоединилась к Всероссийской акции "Георгиевская ленточка"

Начиная с 7 мая на всех АЗС ННК, расположенных в Дальневосточном федеральном округе, клиентам будут вручаться георгиевские ленточки, символ уважения к ветеранам и гордости за Великую Победу. Как сообщили в компании, для этих целей приготовлено около 50 000 лент.

Непосредственно 9 Мая на ряде АЗС во всех регионах присутствия будут организованы различные мероприятия, цель которых – еще раз напомнить россиянам о Великой Победе и подвиге, совершенном их дедами и прадедами.

В частности, во Владивостоке присоединиться к празднованию можно на АЗС № 6, расположенной по адресу ул. Луговая, 89А (район площади Баляева).

Все желающие смогут сделать памятную фотографию в специально организованной тематической фотозоне, приняв участие в фотоконкурсе. Среди тысяч призов – футболки, бейсболки и другая продукция с ярким логотипом ННК. Во Владивостоке также будут разыграны 15 топливных карт на сумму 3 000 рублей каждая. Подробности проведения акции организаторы планируют раскрыть на сайте программы лояльности «Всегда по пути» . Также информировать о ней будут операторы АЗС.

«Мы очень бережно и трепетно относимся к ветеранам Великой отечественной войны, проявляя максимальное уважение и оказывая помощь. Также не первый год участвуем в акции «георгиевская ленточка», цель которой не дать забыть о Великой Победе. Очень приятно получать многочисленные благодарности автовладельцев за поздравления и сохранение памяти о подвиге, совершенном нашими предками» - объяснили в Группе компаний ННК.