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Большая стройка ССК "Звезда"

30 Апреля 2019, 16:39 | Приморье

Закладка первого серийного танкера «Афрамакс» происходит на фоне активного строительства верфи

 

На судоверфи «Звезда» в городе Большой Камень состоялась торжественная закладка второго танкера типа «Афрамакс». В ноябре в присутствии руководства «Роснефти» и губернатора Приморского края была произведена резка металла для серийного танкера, а в конце апреля первая секция судна уже была на стапеле. Не менее внушительными темпами идет строительство и других объектов уникальной судоверфи.

Судостроители всегда считают момент закладки на стапеле важнейшей вехой строительства судна. Закладная доска, которая устанавливается в основании судна, становится не просто его паспортом, но и историческим документом, который может рассказать потомкам о верфи и о людях, давших жизнь танкеру. Поэтому церемония закладки «Афрамакса» прошла в торжественной обстановке у открытого достроечного стапеля ССК «Звезда».

Досье "Золотого Рога": Танкер типа «Афрамакс» дедвейтом 114 ты. тонн – второй из десяти современных крупнотоннажных судов, предназначенных для перевозки сырой нефти и нефтепродуктов, заказанных АО «Роснефтефлот». Первый – головной танкер типа «Афрамакс» закладывался на верфи в присутствии президента России Владимира ПУТИНА и главы НК «Роснефть» Игоря СЕЧИНА в сентябре 2018 года. Танкеры «Афрамакс» станут первыми судами такого типа, построенными в России. Спуск на воду головного танкера запланирован на 2020 год.

Руководитель ССК «Звезда» Сергей ЦЕЛУЙКО и главный инженер АО «Роснефтефлот» Александр КОВАЛЕНКО закрепили на килевой секции закладную доску и подписали акты о закладке, что ознаменовало начало строительства нового судна. После этого специалисты судоверфи приступили к формированию корпуса танкера.

«На пути строительства данного судна предстоит преодолеть немало трудностей, что неизбежно для молодого предприятия, – отметил в ходе торжественной церемонии Сергей Целуйко. – Нам нужно освоить много современных технологий, овладеть новыми приемами в нашей работе. Мы хотим, чтобы заказчик получил современное, надежное судно, а внедрение передовых технологий позволит построить танкеры не только экономически эффективными, но и экологически чистыми». 

Планы у ССК «Звезда» глобальные. Строительство судоверфи ведется в два этапа. Окончание работ первой расширенной очереди планируется уже в этом году. Среди объектов первой очереди уже введены в эксплуатацию: блок корпусных производств и окрасочные камеры (2016 год), открытый достроечный тяжелый стапель (2017 год). Транспортно-передаточный док был построен и доставлен на ССК «Звезда» 24 июля 2018 года.

Вторая очередь строительства в самом разгаре. Первый объект – сухой док ССК «Звезда» – является уникальным сооружением для судостроительной отрасли России. Его размеры сопоставимы с двумя пирамидами Хеопса! Таких крупных гидротехнических объектов еще никогда не строилось в нашей стране. Сухой док предназначен для строительства буровых платформ, супертанкеров, газовозов, судов снабжения и других видов морской техники, в том числе для работы в Арктике. Строительство уникального дока ведется при участии ученых ДВФУ. Окончание работ запланировано на 2020 год.

Во второй очереди строительства – производственные цеха полного цикла для строительства крупнотоннажных судов и морской техники. Ввод в эксплуатацию второй очереди позволит предприятию строить суда длиной около 300 м и дедвейтом до 350 тыс. тонн, производить в готовом виде элементы верхних строений морских платформ. Таким образом, ССК «Звезда» станет активным участником проектов по освоению шельфа.

В настоящее время на верфи работают более 2 тыс. человек, из них почти 90% – жители Дальнего Востока. К 2024 году коллектив ССК «Звезда» увеличится до 7 тыс. человек. По прогнозам количество сотрудников судоверфи и членов их семей составит более 18,5 тыс. человек, а население Большого Камня вырастет на 40%. В связи с этим ССК «Звезда» озаботилась строительством служебного жилья.

Такой масштабной жилой застройки Большой Камень не видел уже много лет. Сданы в эксплуатацию и заселены два дома по 68 квартир в Пятом микрорайоне, проведены конкурсные процедуры и выбран подрядчик на строительство жилых домов еще в двух микрорайонах. Но точечной застройкой проект не ограничится: в Шестом микрорайоне ведется строительство целого квартала. До 2023 года планируется построить около 5 тыс. квартир в пяти микрорайонах, полностью обеспечив потребности работников в жилье. Администрация Большого Камня, в свою очередь, взяла на себя обязательства по строительству необходимой социальной инфраструктуры: детских садов, школ и больниц.

На фото: Так выглядит один из объектов большой стройки в Большом Камне.

Фото автора

Наталья КОМИССАРОВА.  Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

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Теги: судостроение  Звезда  Афрамакс 






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