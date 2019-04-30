Южная Корея открывает новые стороны туристам Приморья

Новые туристические направления связали Приморье и провинцию Кёнсан

Страна Утренней свежести уже давно и прочно вошла в пятерку самых популярных мест отдыха среди жителей Дальнего Востока. Благодаря развитию авиамаршрутов приморцам открываются новые туристические направления Южной Кореи. Так, с прошлого года корейские лоукостеры выполняют прямые рейсы Владивосток-Пусан, Владивосток-Тэгу, связывая Приморский край с провинцией Кёнсан.

Эта провинция – наиболее развитый промышленный центр Южной Кореи и одновременно старейший регион с очень богатой историей и многовековым культурным наследием. Корреспондент газеты "Золотой Рог" познакомился с туристическими достопримечательностями Кёнсан поближе.

Кипучая жизнь Пусана

Пусан – второй по величине город Южной Кореи с населением 3,5 млн человек, который входит в число самых современных мегаполисов мира. Дальневосточникам, чья деятельность связана с морем, кипучая жизнь этого портового города знакома: неспроста моряки со всего света называют его "Перекрестком Земли". Славится город самым большим рыбным рынком в Корее – Чагальчхи. Здесь свежие дары моря поражают своим разнообразием: живая рыба в аквариумах, всевозможные ракушки, кальмары, крабы, трепанг. Туристы могут не только купить дары моря, но и отведать их в кафе, расположенном на втором этаже огромного рынка.





Запоздалым туристам свои продукты предлагает ночной рынок Пупхён Ккантхон. Это целый город с торговыми улочками, который был открыт специально для гостей Пусана. Здесь можно не только перекусить на скорую руку стритфудом, но и отдохнуть в небольших ресторанчиках, а также купить все необходимое. Знакомство с рынком станет настоящим гастрономическим приключением – прямо здесь варят, жарят всевозможные блюда, в том числе и традиционные. Например, ужин в ресторане Чеджу Боккук порадует морскими деликатесами: здесь можно попробовать фирменный суп из рыбы фугу, а также насладиться другими блюдами.

Однако туристическая карта Пусана не ограничивается посещением рынков. Город известен своими великолепными пляжами, по праву считающимися лучшими в Корее. Один из популярных – пляж Хэундэ, длиной больше 1,5 километра, который был создан в 1965 году. Когда в июле открывается купальный сезон, пляж становится излюбленным местом отдыхающих – ежегодно его посещают около 15 млн человек. Здесь можно увидеть свыше 8 тыс. палаток туристов, что не осталось незамеченным для Книги рекордов Гиннесса.

Путешественникам, прибывшим в Пусан в другое время года, тоже будет на что посмотреть. В конце января здесь проходят международные соревнования, где тысячи спортсменов из разных стран, в том числе и из России, осуществляют заплыв на дистанцию 50 метров. А осенью на пляже проводится Пусанский Международный Кинофестиваль. Для любителей азиатского киноискусства, не успевших посетить данное мероприятие, круглогодично работает улица кинофестиваля. Здесь расположена аллея звезд с отпечатками рук известных режиссеров и актеров, окруженная множеством мелких лавочек, павильонов и крупных магазинов, что делает улицу оживленной и привлекательной для покупок.

Недалеко от пляжа Хэундэ находится Остров Тонбэксом, где растут пышные сосны, а весной расцветают изумительные камелии и сакура. В 2005 году здесь проходило очень значимое событие для Кореи – саммит АТЭС, в котором принимала участие 21 страна. Специально для проведения этого мероприятия на территории острова был построен современный конференц-центр Нури Мару (Вершина мира). Его строительство обошлось в $20 млн, поскольку использовались очень дорогие материалы: титановая крыша, мраморное основание, обои из натурального шелка. Здание стоит на 12 опорах для защиты от волн, которые символизируют экономический рост города. Туристам открыто посещение конференц-зала, где проходило основное мероприятие саммита АТЭС, путешественники также могут полюбоваться прекрасным видом на море, послушать красивые легенды об этом месте.

В Пусане можно познакомиться и с культурной жизнью Южной Кореи. Особое внимание заслуживает невероятно красивый буддийский храм Хэдон Ёнгунса, к которому ведут 108 ступенек, расположенный на скалах у моря. Посетить храм приезжают тысячи туристов из многих стран мира. Еще одна культурная достопримечательность, расположенная на склоне горы – деревня Хиннёуль, которая благодаря своей красоте становится частым местом съемок фильмов. Другая культурная деревня – Камчхон, расположенная в черте города Пусан, признана корейским Санторини. В 2005 году в этой деревне был организован арт-проект, и каждый домик получил индивидуальный цвет и рисунок. На территории красочной деревни расположено множество арт-объектов: статуи животных, людей, что делает ее меккой для фотографов.





Древнее наследие Кёнджу

В часе езды от Пусана находится старинный город Кёнджу, который был столицей тысячелетней династии Силла, оставившей богатое культурное наследие потомкам. Город с населением, передающим из поколения в поколение культурные ценности и традиции, привлекает туристов историческими достопримечательностями. Здесь можно посмотреть древние постройки - каменные пагоды, руины древних буддийских храмов и дворцов, сохранившиеся до наших дней и включенные в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

В конце марта и до середины апреля в Кёнджу туристы могут любоваться цветением сакуры, наслаждаться изумительными видами озера Помун, вокруг которого расположены самые красивые отели города. Особое внимание следует уделить историческому парку Тэрынвон (Парк больших гробниц), культурной деревне Кёчхон, историческому дому, где проживал древнейший род Чой. Все эти достопримечательности расположены в одном месте недалеко друг от друга.

Парк Тэрынвон представляет собой комплекс из 23 античных гробниц, высотой 10-13 метров. Первое вскрытие гробниц произошло в 1973 году – это была гробница Чхонмачхон, предположительно принадлежавшей основателю корейской династии – королю Мичуван. Оригиналы артефактов, найденные при раскопках, хранятся в музеях городов Кёнджу и Сеула, а в парке Тэрынвон представлены копии предметов обихода, украшений. Точно неизвестно, кто захоронен в этих гробницах, но согласно найденным артефактам (в том числе золотым коронам) и их датировкам, существует предположение, что это кладбище королей и аристократов династии Силла.

Гробница Чхонмачхон с изображением лошади открыта для посещения туристов и является самой значимой по количеству найденных в ней артефактов - около 15 000, позволяющих передать образ жизни людей того времени. Туристы могут примерить традиционные корейские наряды ханбок и прогуляться среди древних гробниц, а также отведать традиционную корейскую еду. На территории парка находится известный ресторан Ёсокгун, предлагающий супы из осьминога, запеченные устрицы, наивкуснейшее рагу из говяжьих ребрышек и многое другое.

В парке находятся и другие интересные древние сооружения. Например, Обсерватория Чхомсондэ, построенная по указу Королевы Сондок. Это одна из старейших сохранившихся обсерваторий, состоящая из 365 камней. Недалеко от нее находится древний пруд Анапчжи, который был создан по приказу короля королевства Силла более 1300 лет назад. В 1974 году он был осушен, и на его дне ученые обнаружили более 33000 реликвий. На его берегу стоит роскошный Восточный дворец, где жили наследные принцы. На территории дворца до сих пор ведутся раскопки, и, возможно, через несколько лет здесь можно будет увидеть и другие постройки. Вокруг пруда проложена туристическая тропа, где можно наслаждаться прекрасными видами.





Захватывающий дух Тэгу

Тэгу расположен в центральной части Корейского полуострова. Со всех сторон его окружают невысокие холмы и горные хребты. На данный момент Тэгу является четвертым по величине городом страны и ее крупнейшим промышленным узлом. Сегодня он представляет собой современный и активно развивающийся мегаполис с богатым культурным наследием: здесь сосредоточено множество старинных сооружений и исторических музеев. Туристы могут увидеть дома миссионеров, которые начали приезжать в этот район в 1893 году из Америки. Они селились на холме Чхонра, строили и открывали первые церкви, школы, больницы, в которых простые люди могли получить бесплатную медицинскую помощь и образование. Сегодня дома, в которых они жили, преобразованы в музеи, каждый из которых специализируется на определенной теме.

Город славится живописными ландшафтами, архитектурными достопримечательностями и великолепными парками с увлекательными аттракционами. Многие туристы приезжают в Тэгу семьями с детьми, чтобы посетить парк аттракционов E-World. Парк очень красив весной из-за цветения на его территории сакуры. Прокатившись на канатной дороге на смотровую площадку парка, можно любоваться с высоты красотой города Тэгу, а также аттракционами парка, красивыми фонтанами и водопадами. Здесь расположена башня Тэгу, высотой 202 метра, с вершины которой можно прыгнуть на тарзанке, а также самый страшный аттракцион в Южной Корее - Мега свинг (Mega swing), с углом вращения 360 градусов. В парке самая большая в стране концентрация американских горок: туристы могут выбрать подходящую из трех трасс. В парке расположено множество оригинальных фотозон, пять ресторанов с хорошей кухней.

В Тэгу развит медицинский туризм, причем ориентированный и на российскую аудиторию. Во многих клиниках восточной медицины и пластической хирургии есть русскоязычные координаторы. В этом городе развита индустрия красоты, и интересный опыт предлагает центр традиционной медицины Skylake, где туристы могут поучаствовать в изготовлении шампуня и мыла из натуральных ингредиентов, получив их потом в подарок. Также в центре можно приобрести натуральную косметику высокого качества.





Живописный Тхонъён

Город Тхонъён окружают 570 живописных островов. Он небольшой, но посетить его необходимо, чтобы познакомиться с историей легендарного адмирала Ли Сун Син, который проявил себя в годы Имджинской войны с Японией во время правления династии Чосон. Ли Сун Син по праву считается национальным героем, который практически во всех морских сражениях с японцами одерживал победу. Он изображен на корейских монетах, есть улицы, названные его именем, а его памятники находятся в разных городах страны. В Тхонъён можно увидеть личный кабинет генерала, дом, где он жил, библиотеку.

Важной исторической достопримечательностью города является здание Себёнгван, которое является национальным достоянием Кореи. Оно было построено из корейской сосны в 1605 году, в нем проходили медосмотр военные. Недалеко также были обнаружены остатки церкви, места, где чеканили деньги из железа для всей Кореи. Поэтому по сей день здесь ведутся раскопки.

Туристов привлекает не только богатое наследие, но и умопомрачительные виды на панораму города, море и острова Национального парка Халлё. Полюбоваться этими красотами можно с канатной дороги на гору Мирык, высота которой 461 метр. Эта самая длинная в Корее канатная дорога, длиной 1975 метров, была построена и открыта в 2008 году. Спустя год после открытия канатной дороги ее посетило 2 млн туристов, а рекордное число туристов за один день было зафиксировано в 2011 году - 10 тыс. человек. Также на горе Мирык находятся четыре буддистских храма, которые раскрывают историю всей Кореи.

Одним из самых посещаемых мест в городе является парк развлечений SkylineLuge на горе Ёрык, с которой можно скатиться на санях (люж) и заодно любоваться панорамой города. Аттракцион включает две дорожки 1,5 км и 600 метров с крутыми поворотами. В 2020 году планируется запуск еще двух линий. Турист, решившийся проехать на таком необычном аттракционе, проходит небольшое обучение по вождению люжа. Поскольку сани просты в управлении, уже через несколько минут путешественники могут приступить к спуску. Аттракцион очень популярен – в туристический сезон гору посещают около 12 тыс.человек в день.

Туристы не должны оставить без внимания Деревню с настенными картинами Донпхиран, расположенную на скальном обрыве, с вершины которого открывается очень красивый вид на морской порт. Несколько лет назад, когда корейские власти приняли решение о сносе деревни, местные жители решили ее приукрасить, тем самым защитив от уничтожения. Раз в два года картины на стенах домов жителей деревни полностью меняются. Объявляется конкурс, жители голосуют, какие картины должны быть нанесены. В следующий раз их заменят в октябре 2020 года.





Космополитичный Кодже

Кодже – небольшой город с очень красивой природой, где море соседствует с живописными соснами. В настоящее время здесь проживают люди из 79 стран мира. Жители города гордятся, что здесь родились два великих президента - Мун Чжэ Ин и Ким Ён Сам. Здесь можно полюбоваться необычными домами, Ветряным холмом, который расположен на пересечении сильных ветров, и где была построена ветряная мельница, туристов привлекает лазурное море Кодже, которое было признано Американской федерацией FDA одним из чистейших. Также гости города отправляются на отдых на близлежащие острова, к примеру, райский остров Вэдо, где располагается Ботанический сад.

Также туристы, выбравшие провинцию Кёнсан в качестве точки путешествия с мая по август этого года, смогут получить различные скидки или полезные подарки. Подробности акции можно узнать на официальных страницах Facebook или Вконтакте "Центра туризма Кореи".

На фото: Рядом с Приморьем расположен старейший регион с очень богатой историей и многовековым культурным наследием.

Фото автора

Елена КАРЕВА.

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Газета "Золотой Рог", Владивосток.