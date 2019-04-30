На рынке краба неизбежен шторм

Самым резонансным событием наступившего года стала разработка и принятие закона о новых аукционах, обещающих передел отрасли

Аукционы по распределению квоты на вылов крабов в России могут быть проведены уже в конце лета - начале осени, рассчитывают в Росрыболовстве. При этом закон, получивший неодобрение большей части рыбацкого сообщества, еще требует подписи президента РФ. Немаловажно, что в законе нет привязки к сохранению объемов для конкретных регионов. Тем временем появились первые «отказники» - две крупнейшие крабовые компании Сахалина, в том числе «Монерон», не планируют участвовать в будущих аукционах.

«Необходимо также принять всю необходимую правовую базу: это порядка шести постановлений и распоряжений правительства. После этого мы уже объявим аукционы», - заявил замминистра сельского хозяйства - руководитель Росрыболовства Илья ШЕСТАКОВ в Астрахани во вторник.

Краболовы сразу же назвали закон не только абсурдным, но и лоббистским. Но кто бы ни был новым игроком, с переходом на аукционы на рынке краба начнется шторм, который погубит не только бизнес, но и регионы Дальнего Востока. «Компании зарегистрированы в регионах, значит, платят налоги в их бюджет, тянут социалку, спортивные объекты. Сейчас же это все будет проходить через аукцион, соответственно, на нем могут победить не приморские компании, в результате чего люди потеряют рабочие места, а регионы - выплаты в бюджет. Речь идет, в данном случае, о миллиардах», - предрекает депутат Госдумы от Приморья Андрей АНДРЕЙЧЕНКО.

Квотный передел

Как ранее сообщала газета «Золотой Рог», Закон о распределении 50% объема квот на добычу крабов путем проведения аукциона в электронной форме был инициирован правительством. Госдума приняла его 10 апреля, Совет Федерации одобрил 22 апреля.

Квоты на добычу крабов в инвестиционных целях для промышленного и прибрежного рыболовства будут распределяться как между юридическими лицами, так и индивидуальными предпринимателями (ИП). При этом юрлица и ИП должны быть зарегистрированы в прибрежном субъекте РФ, относящемся к рыбохозяйственному бассейну, в котором выделена квота.

В законе прописывается срок инвестиционных соглашений, которые заключаются по результатам проведения аукционов: не более пяти лет. До истечения этого срока победители крабовых аукционов должны будут реализовать проекты по строительству объектов на территории РФ.

Росрыболовство в случае обнаружения нарушений в рамках исполнения договоров сможет приостанавливать действие разрешения на вылов краба до вступления в силу соответствующего судебного решения.

Квоты будут закрепляться на 15 лет. В случае проведения аукциона до 1 ноября срок закрепления квоты будет исчисляться с 1 января следующего года, после 1 ноября - с 1 января второго года, следующего за годом проведения аукциона.

Предполагается сформировать 36 лотов начальной стоимостью 300-400 млн рублей за лот. При этом Росрыболовство ожидает, что они будут проданы гораздо дороже, так как доходы в бюджет только в 2019 году заложены на уровне 40,9 млрд рублей. В бюджете РФ на 2020 год заложен доход в 41 млрд рублей.

Проблемы известны и решаемы





Основные «болевые точки» отрасли председатель Общественного совета при Росрыболовстве, президент ВАРПЭ Герман ЗВЕРЕВ обозначил в своем выступлении в Москве на Всероссийской конференции работников рыбохозяйственного комплекса:

- В прошлом году были перезаключены договоры о закреплении долей квот на 15-летний период. В целом работа по перезаключению была организована Росрыболовством качественно и прошла без системных сбоев. Помимо этого, в прошлом году было еще два важных события – внесены поправки в Закон о государственной границе и в Закон о рыболовстве. Два важных закона, разных по своим последствиям. Поправки в Закон о рыболовстве были внесены депутатами Государственной Думы и членами Совета Федерации, обсуждались с Росрыболовством и отраслевым сообществом.

Проблема известная – рыбаки с января прошлого года обращали внимание Росрыболовства на риск остановки промысла в начале декабря из-за прекращения срока действия разрешений на добычу. Росрыболовство недостаточно серьезно подошло к решению этой проблемы. Много времени было упущено, и только благодаря законодательной инициативе парламентариев промысел не был прекращен в начале декабря. В то же время часть рыбопромышленников не успела переоформить разрешения на вылов и была вынуждена прекратить промысел. Часть рыбопромышленников была вынуждена раньше времени покинуть районы промысла, что повлияло на показатели общероссийского вылова.

Без всякого преувеличения, самым резонансным событием наступившего года стала разработка и принятие закона о крабовых аукционах. Обстоятельства его подготовки и скорость принятия вызвали бурю эмоций. Такая бурная реакция стала возможной еще и потому, что разработка и принятие подзаконных актов (в рыбной отрасли) часто осуществляется без учета позиции и вопреки позиции рыбацкого сообщества, а в ряде случаев - и вопреки позиции депутатского сообщества, выраженной в принятом законе.

Приведу примеры. Федеральный закон от 3 июля 2016 года №349 предусматривал повышающий 20-процетный коэффициент для прибрежного рыболовства. Однако по оценкам предприятий этот коэффициент составил не 20%, а всего 5%.

Непонятно в полной мере, что происходит с инвестиционными квотами. Два первых построенных на Камчатке береговых завода были введены в строй в сентябре прошлого года, но инвестиционные квоты не получили.

Уже полтора года не обновляются правила рыболовства для Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна. Целый ряд законодательных норм из-за этого до сих пор не получил необходимого нормативного отражения. Незавершенность правового регулирования особенно болезненна для прибрежного рыболовства, система регулирования которого принципиально изменена с 1 января этого года. До сих пор не отрегулирован важнейший для регионов вопрос переоформления договоров на предоставление рыбопромысловых участков, в том числе для промысла анадромных видов рыб.

Поэтому мы считаем важным продумать формы парламентского контроля за принятыми законами, формы контроля за своевременностью и полнотой издаваемых подзаконных актов. И обращаемся к законодателям с просьбой обратить на это внимание.

Не могу не отметить, что целый ряд важнейших для рыбаков нормативных актов готовится и принимается слишком поспешно. Так, например, произошло со скоропалительным переходом на систему «Гонец». В этом случае не был предусмотрен переходный период, что осложнило работу рыбопромыслового флота в Северном рыбохозяйственном бассейне.

Многие актуальные вопросы нормативного регулирования не проходят полноценного обсуждения на научно-промысловых советах, например, возможное ведение ОДУ на северную креветку.

Теперь о главном – о судьбе базовых принципов отраслевого законодательства. Этот базовый принцип еще называют «историческим». Часто слышим утверждение о т ом, что в рыбной отрасли действует особый, отличный от всех остальных природоресурсных отраслей принцип доступа к изначальному производственному ресурсу. Это не так. Основные принципы доступа в рыбной отрасли ничем не отличаются от тех принципов, которые существуют в других отраслях. В каждой из этих отраслей была своя точка отсчета приобретения права на добычу природного ресурса за деньги. Такое было в нефтяной, лесной, горнорудной отраслях, так происходило и в рыбной отрасли в разной форме в период с 1997-го по 2003-й годы. Этот фундаментальный факт отражен в докладе рабочей группы Президиума Госсовета РФ в октябре 2015 года.

Многое зависит от позиции регионов

Сейчас обсуждается демонтаж опорной конструкции российского рыболовства. Накануне конференции Минсельхоз России высказал позицию о нецелесообразности отмены исторического принципа распределения квот. На фоне непрофессиональных и непроработанных заявлений ФАС позиция министерства сельского хозяйства выглядит весомо и ответственно. Это важно, но явно недостаточно. Куда направлен доклад Минсельхоза? В Федеральную антимонопольную службу (ФАС) России. Кто является принципиальным противником исторического принципа? Федеральная антимонопольная служба. Что сделает ФАС с этим докладом? Скажем мягко – не согласится. Поэтому судьба базового принципа рыбной отрасли не предрешена. Важная роль в этом плане у региональных ассоциаций.

Итоги голосования в Государственной думе показывают, что мы не сумели охватить всех депутатов, представляющих прибрежные регионы. Необходимо убеждать их в нашей аргументации. Совместно с региональными ассоциациями необходимо вести на территориях постоянную работу с депутатами, членами Совета Федерации, инициировать запросы и обращения в их адрес, организовывать их встречи с работниками рыбохозяйственных предприятий.

На фото: На повестке дня - демонтаж опорной конструкции российского рыболовства.

Фото ТАСС.

Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.