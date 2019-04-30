ВУТ: курс на закрытую перевалку

Восточно-Уральский терминал по-прежнему считается одним из самых технологичных среди 11 стивидорных компаний Находки, специализирующихся на перевалке каменного угля

Общество с ограниченной ответственностью «Восточно-Уральский терминал», входящее в группу компаний «Трансхимэкс-порт», является глубоководным угольным портом юга Приморья, способным принимать морские суда дедвейтом до 50 тысяч тонн.

Будучи универсальным, при необходимости может переваливать такие насыпные грузы, как песок, щебень, железнорудный концентрат, щепу, древесину и уголь, имеет лицензию на переработку химических удобрений. Восточно-Уральский терминал по-прежнему считается одним из самых технологичных среди 11 стивидорных компаний Находки, специализирующихся на перевалке каменного угля.

Модернизация - путь к совершенству

Семь лет назад, 28 апреля 2012 года, к причалу ООО «Восточно-Уральский терминал» встал первый пароход под погрузку каменным углём. Спустя два года работы, стивидоры провели техническое перевооружение: трёхкубовые грейферы заменили на новые пятикубовые, приобрели несколько современных перегружателей. В дальнейшем арсенал техники пополнили четырьмя немецкими мобильными перегружателями марки Sennebogen 875E с объёмом ковша десять кубометров, двумя погрузчиками марки Volvo с объёмом ковша 16 куб., двумя гусеничными бульдозерами марки Liebherr с отвалами 10 и 22 кубометра. Провели реконструкцию конвейерных линий, железнодорожных путей и железнодорожного хозяйства на территории терминала.

Требования к качеству каменного угля на международном рынке продолжали постоянно расти. И тогда в дополнение к 12 имеющимся магнитным сепараторам стивидорная компания купила и смонтировала ещё четыре, но уже более мощных. С их помощью стали «вылавливать» не только крупные, но уже и мелкие металлические предметы типа проволоки-катанки или гвоздей. Для совершенствования технологии и улучшения качества груза приобрели новые скрининговые решётки.

Практически с первых месяцев работы администрация ООО «ВУТ» уделяет пристальное внимание вопросам экологии. Являясь единственным угольным портом Находки, где 85 процентов груза хранится в закрытых складах, стивидоры продолжали искать пути, с помощью которых выброс угольной пыли в окружающую среду можно было бы свести к минимуму. С этой целью установили дополнительные фильтры на очистные сооружения, оборудовали открытые площадки перевалки укрывными пологами и пушками пылеподавления. Когда большинство компаний Находки всё ещё продолжали работать по старинке грейферным методом, Восточно-Уральский терминал уже перешёл к современному способу перевалки. Из закрытых складов по крытым конвейерным линиям уголь стал подаваться в судопогрузочную машину, а затем через специальные закрытые рукава он попадал в трюм судна.

В дополнение к этому смонтировали на производственной площадке несколько всесезонных пушек, «убивающих» угольную пыль снегом и водяным туманом. В целях обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения установили пределы санитарно-защитной зоны. С первых лет работы в коллективе крепко прижилась добрая традиция - ежегодно по весне проводить озеленение территории терминала и микрорайона Врангель, где расположены производственные мощности предприятия, высаживая десятки саженцев деревьев и декоративных кустарников.

- В прошлые годы, работая по нарастающей, например, на 2015-й год мы поставили перед собой задачу перевалить уже 3,5 млн тонн. На тот момент это была очень высокая для нас планка, но задуманное не останавливало. Заключили долгосрочные контракты с поставщиками, и так год за годом продолжали занимать новые рубежи по объёмам перевалки. По итогам 2018 года наша компания переработала через свои мощности уже 4,3 миллиона тонн. Но и это не предел, - считает генеральный директор ООО «Восточно-Уральский терминал» Сергей ВОСТРИКОВ.

Экология - на первом плане

Наиболее показательным в совершенствовании технологии работы с углём стал минувший год, когда между руководством ООО «ВУТ», администрацией края, Федеральным агентством морского и речного флота, «Росприроднадзором и ФГУП «Росморпорт» было подписано пятистороннее соглашение о поэтапном прекращении перевалки угля в городском округе открытым способом. Такие обязательства взяли на себя ещё семь находкинских стивидорных компаний.

Выполняя условия соглашения, ООО «ВУТ» оснастило производственную территорию сооружениями по охране от загрязнения, засорения, заиливания акватории. В августе минувшего года завершили ремонт причала № 10, который проводили в два этапа. Гидростроители нарастили на нём оголовок на 30 сантиметров, в тыловой части положили бетонный лоток, а асфальтовую поверхность причала сделали с уклоном, чтобы дождевые воды через бетонный лоток собирались во встроенные перепускные колодцы ливневой канализации и перед сбросом в море проходили очистку с помощью специальных фильтров.

Только на ремонт причала заказчик израсходовал около 16 миллионов рублей. Это позволило значительно повысить уровень экологической безопасности угольного терминала в период временного хранения твёрдого топлива и защитить морскую акваторию от загрязнения, засорения и заиливания. Чуть позже парк спецтехники пополнили пятью мобильными перегружателями Sennebogen, оснащёнными уникальными грейферами с встроенной системой пылеподавления, которые по заказу ООО «ВУТ» были разработаны и изготовлены французской фирмой «Arden».

Укрепляя экологическое направление, стивидоры нашли средства, чтобы в дополнение ко всему оснастить производство генератором водяного тумана, стационарной установкой пылеподавления с режимом распыления снега и воды. По фронту выгрузки вагонов установили две всесезонные пушки пылеподавления, которые в зависимости от направления ветра автоматически меняют свой радиус действия, работая круглосуточно. В этом же режиме функционирует и поливомоечная машина, по графику орошая технологические проезды и спецтехнику, а также дороги общего пользования микрорайона Врангель.

Чтобы угольная пыль при погрузке на суда не попадала в море, стрелы судопогрузочных машин оборудованы дополнительными пологами, кроме того, стали применять натяжные полога между бортом и причалом, что позволяет создать двойную защиту. Более трёх миллионов рублей компания потратила ещё и на покупку укрывных пологов для складов временного хранения, которые, кстати, огорожены монолитным бетонным забором, высотой в четыре с половиной метра. Решается вопрос приобретения вакуумной машины с целью сбора угольной пыли с технологических проездов предприятия, зачистки технологического оборудования и уборки складских помещений после отгрузки угля. До конца 2019 года планируется построить и ввести в эксплуатацию систему закрытых конвейеров.

- Технологическая цепочка перевалки угля на терминале отработана годами. Из железнодорожных вагонов твёрдое топливо выгружается на передаточную зону открытой грузовой площадки, затем по закрытым транспортным галереям перемещается либо на хранение в крытые склады, вместимостью 160 тысяч тонн, либо с помощью судопогрузочных машин с локальной системой орошения отправляется сразу в трюм судна через специальный рукав. Такой способ погрузки в несколько раз уменьшает попадание пыли в окружающую среду и считается современным. Это одно из наших лучших технических достижений в плане экологии. Но останавливаться на этом не намерены. В настоящее время создан экологический фонд предприятия, позволяющий выделять дополнительные средства на улучшение экологии и решение многих социальных вопросов, - подчеркнул Сергей Востриков.

Новый причал.



За новым оборудованием дело не станет

Вопрос экологической безопасности для стивидорной компании был и по-прежнему остаётся одним из первостепенных. Об этом говорит многое. К примеру, буквально недавно в дополнение к имеющемуся арсеналу предприятие приобрело современное конвейерное оборудование для непрерывной транспортировки угля с минимальным числом пересыпок. По договору с ООО «ИНКОЛАБ СЕРВИСЕЗ РАША» на терминале ведётся регулярный контроль влажности груза. Данные приборов контроля атмосферного воздуха в режиме онлайн передаются в ФГБУ «Приморское управление гидрометеослужбы». В конце прошлого года экспертная комиссия Тихоокеанского морского управления «Росприроднадзор» проверила хозяйственную деятельность терминала и сделала положительное заключение по государственной экологической экспертизе.

- Делаем всё возможное и невозможное, чтобы улучшить экологическое состояние производства. Со дня на день должна подойти ещё одна новая вакуумная машина. Заключили договор с ООО «Завод Спецхимпродукт», которое будет поставлять угольному порту сорбенты для очистных сооружений, сбора нефтяных и масляных разливов, а также сорбентов для пылеподавления. В ближайшие дни ООО «Аналит Комплект» поставит дополнительный современный анализатор пыли Topas для контроля качества атмосферного воздуха, а также оборудование по контролю за метеорологическими параметрами атмосферы - компактную метеостанцию Vaisala WXT 536. По договору с ООО «ЦАК «Экопроект» проводится регулярный мониторинг загрязнения окружающей среды угольной пылью. И впредь вопросам экологии будем уделять первоочередное внимание, - подчеркнул Сергей Михайлович.

Проявляется здесь должная забота о сотрудниках компании: своевременно выдаются спецодежда и средства индивидуальной защиты органов дыхания, проводится профучёба и повышение квалификации докеров-механизаторов по таким смежным профессиям, как водитель погрузчика, машинист бульдозера, оператор мобильного перегружателя и судопогрузочной машины. Для этого на терминале оборудован компьютерный класс с учебными материалами и необходимыми наглядными пособиями, который может посещать любой желающий в свободное от работы время. В обязательном порядке до и после рабочей смены проводятся медосмотры. Проживающие в Находке и Партизанском районе бесплатно автобусом компании доставляются на работу и обратно.

Словом, многое делается в компании для того, чтобы с помощью механизации и внедрения новейших технологий облегчить человеческий труд и защитить здоровье сотрудников, создать стабильность и вселить в сердца людей уверенность в завтрашнем дне. А это немало в наше нестабильное время.

На фото: Грейфер, оборудованный системой пылеподавления.

Фото автора

Владимир ПАНТЮХОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.