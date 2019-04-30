Получили за дело!

Во Владивостоке названы победители XV юбилейной Бизнес-Премии Приморского края

24 апреля во Владивостоке прошла торжественная церемония награждения победителей и лауреатов XIV Бизнес-Премии Приморского края по итогам 2018 года, организаторами которой выступают издательская компания «Золотой Рог» и администрация Приморского края. В дружеской обстановке конгресс-отеля «Экватор» были озвучены имена лучших компаний края в трех номинациях: «Социально ответственный бизнес», «Развивающийся бизнес» и «Компания года». Еще две номинации стали публичным признанием заслуг руководителей Приморья: «Менеджер года» и «Почетный менеджер».

По традиции итоги конкурса хранятся в секрете вплоть до церемонии награждения, которая прошла в конгресс-отеле «Экватор» в пространстве «Бохай». Здесь и стали известны имена победителей XV Бизнес-Премии Приморского края «Компания года и Менеджер года».













Экономика на благо людей

Традиционно церемония награждения начинается с номинации «Социально ответственный бизнес Приморского края-2018». Ведь главный принцип Бизнес-Премии: экономика должна работать на благо людей.





Коммерческий директор управляющей компании «Экватор», генерального спонсора Бизнес-Премии, Олег КАЛЬНИЦКИЙ, особенно подчеркнул этот момент: «Отрадно, что во главе угла конкурса и в целом экспертного сообщества, стоит именно социальная ответственность регионального бизнеса».

При выборе лауреатов и победителей учитываются не только мнения экспертов, но и данные Пенсионного фонда Приморья и профсоюзов. Совместным решением в этом году победителем номинации был признан Холдинг «Монастырев и Ко», главной ценностью которого является человек. Корпоративная культура и традиции холдинга поддерживают здоровый образ жизни: сотрудники компании участвуют в таких масштабных проектах, как «Гонка Героев», «ЗаБег», краевые и региональные бизнес - спартакиады и многое другое. Поддерживая желание коллектива вести здоровый образ жизни, на протяжении нескольких лет «Монастырев.рф» предоставлял персоналу абонементы в крупную сеть фитнес-центров. В настоящее время весьма результативно работает Благотворительный фонд Александра Монастырева, основанный в 2014 году.

Лауреатами Премии в этой номинации также стали:

«ААК «Прогресс» им. Н.И. Сазыкина», ПАО - одно из ведущих российских промышленных предприятий, сотрудники которого получают всестороннюю социальную поддержку. Так, в рамках Жилищной программы АО «Вертолеты России», действующей в ААК «Прогресс», работники могут получить субсидии на оплату первоначального взноса по ипотечному кредиту или компенсацию по выплаченным процентам. Заботятся на предприятии и о будущих кадрах: студентам, обучающимся по целевому набору с хорошей успеваемостью, выплачивается ежемесячная стипендия.

Группа компаний «Славда» организует и поддерживает спортивные и культурные мероприятия федерального и регионального масштаба, работает с профессиональными клубами и приморскими спортсменами, активно взаимодействует с детскими образовательными учреждениями, продвигает собственные проекты, в числе которых - популярный молодежный Slenergy.

Торговая сеть «Реми» первой в Приморском крае поддержала во всех своих магазинах акцию «Город для людей», целью которой стало предложение товаров со значительной ценовой выгодой. Сеть известна и своей поддержкой благотворительных фондов, которые занимаются помощью животным. «Реми» также стала инициатором собственного проекта «Благое дело», цель которого - поддержка, реабилитация и социальная адаптация детей-инвалидов, сирот и детей с особенностями развития.

Новая волна бизнеса

Номинация «Развивающийся бизнес Приморского края-2018» выделяет игроков, которые выбрали успешную стратегию и стали активно развиваться, формируя новое бизнес-лицо края. В номинации есть не только молодые компании, но и предприятия с богатой историей, которые обрели второе дыхание и новую рыночную профессию.

«Отдельно хочется поблагодарить издательскую компанию «Золотой Рог», которая уже 15 лет на площадке Бизнес-Премии объединяет представителей власти, бизнеса и СМИ. Особенно приятно награждать лауреатов и победителя номинации «Развивающийся бизнес», поскольку любой бизнес - это, прежде всего, история роста и борьбы. В свое время наша компания «Фридом Финанс» из нескольких человек и небольшого офиса на окраине Москвы разрослась в международный холдинг с филиалами по всей России, в США, Германии и странах СНГ. И мы уверены, что компании Приморского края находятся на траектории устойчивого роста, и мы еще услышим громкие истории их побед», - сказал в ходе церемонии награждения представитель генерального спонсора Бизнес-Премии - директор международной инвестиционной компании «Фридом финанс» в городе Владивостоке Игорь РУМЯНЦЕВ.

Победителем в номинации «Развивающийся бизнес Приморского края» было признано ООО «Судостроительный комплекс «Звезда» - предприятие, знаменующее новую веху в истории российского судостроения. На сегодняшний день портфель заказов уникальной для России верфи насчитывает 38 судов. Здесь будут производить суда любой сложности, характеристик и назначений, в том числе ранее не выпускавшиеся в России.





«Спасибо за эту Бизнес-Премию, - поблагодарил генеральный директор ООО «Судостроительный комплекс «Звезда» Сергей ЦЕЛУЙКО. - Мы - молодое развивающееся предприятие, но численность сотрудников уже составляет 2300 человек. Свою производственную деятельность мы начали в 2017 году. Сегодня у нас большая загрузка - до 2035 года. ССК «Звезда» - развивающееся предприятие, и врученную награду мы оправдаем. Но мы также надеемся участвовать в других номинациях, ведь помимо строительства цехов и пароходов, мы участвуем и в социальных программах».

Знаки Лауреата Бизнес-Премии по итогам прошлого года получили:

«Авиакомпания «Аврора», которая является крупнейшим и динамично развивающимся авиаперевозчиком на Дальнем Востоке.

«Винлаб», АО - на данный момент только на Дальнем Востоке открыто 287 магазинов сети «Винлаб», а всего на территории страны работает свыше 500 супермаркетов в 11 субъектах.

«Консервный завод «Спасский», ООО - старейшее предприятие в Приморском крае, которое сегодня остается единственным крупным производителем консервированной плодоовощной продукции в Приморье.

После награждения победителей в номинации «Развивающийся бизнес» инвестиционная компания «Фридом Финанс» приготовила гостям Бизнес-Премии сюрприз.





Генеральный спонсор конкурса разыграл три сертификата на акции ведущих мировых компаний. Визитки трех счастливчиков были вытянуты из лототрона. В итоге, акционером Intel стал исполняющий обязанности Председателя Законодательного собрания Приморского края. Акции Coca-Cola достались генеральному директору медиахолдинга PrimaMedia, а заместитель председателя группы «Саммит Моторс» получил акции Harley-Davidson.





Ключевые фигуры приморского предпринимательства

Номинация Краевой Премии «Менеджер года Приморского края» - это публичное признание личных заслуг руководителя. От позиции первого лица компании зависит не только стратегия предприятия, но и активность в общественно-социальной жизни края. Как отмечает оргкомитет Бизнес-Премии, признание лучшего менеджера - всегда трудный выбор для экспертов. «С именами людей, номинированных на звание «Менеджер года», связаны многие знаковые для Приморья события, которые происходили и происходят в регионе. Роль лидера в бизнесе сложно переоценить потому, что именно он берет на себя ответственность и принимает решения, которые позволяют компании твердо стоять на ногах и уверенно смотреть в будущее. Любой из четырех номинантов Бизнес-Премии был достоен занять место победителя в этом году», - уверен исполняющий обязанности Председателя Законодательного собрания Приморского края Сергей КУЗЬМЕНКО.





В этом году Менеджером года Приморского края стал Михаил КУЗНЕЦОВ, который руководит группой компаний «Саммит Моторс» уже 27 лет. За это время компания выросла из станции технического обслуживания автомобилей в одном городе в Группу компаний, представляющих официальные дилерские центры «Тойота» и «Лексус» на Дальнем Востоке России. «Большая честь встать в один ряд с теми, кто стоял на этой сцене сегодня, и теми, кто получал награды Бизнес-Премии ранее: например, с Дмитрием АЛЕКСЕЕВЫМ, который был признан менеджером года в прошлом году и является действительно выдающимся по всем параметрам предпринимателем Приморья. Несмотря на все остальные проекты, которые я реализовывал, всем, чего я добился в этой жизни, и даже тем, что стою на этой сцене, я обязан «Саммит моторс», - сказал Михаил Кузнецов в ходе награждения.

Лауреатами конкурса в этой номинации признаны:

Сергей ДАРЬКИН, президент ПАО «Тихоокеанская инвестиционная группа».

Руслан КОНДРАТОВ, генеральный директор ОАО «Терминал Астафьева.

Виктор СУХАНОВ, руководитель медиахолдинга PrimaMedia.





Компания «Фридом Финанс» подготовила отдельный подарок для победителя номинации «Менеджер Года»: картину Стива ДЖОБСА, основателя компании Apple. «Мы очень хотели выделить и отдельно поздравить лучшего менеджера, поскольку такие люди, как заслуженный победитель этого года, меняют к лучшему этот мир. Бизнес невозможен без конкретной фигуры, без человека с определенным видением, бешеной энергией и увлеченностью. Который не только сам верит в то, что он делает, но и может передать эту веру своей команде. Мы хотим таким образом поблагодарить победителя за вклад в развитие экономики и бизнеса Приморья», - отметил при вручении подарка начальник отдела персонального обслуживания «Фридом Финанс» Антон ХАБАЗИН.

Помня об истоках

Третий год подряд проводится награждение в номинации «Почетный менеджер Приморского края». Ввести эту номинацию предложил Партнер Краевой Бизнес-Премии - Приморское отделение Российского союза промышленников и предпринимателей. Оргкомитет не выносит эту номинацию на голосование и в этом году единогласно сошелся на одной кандидатуре.

Право поздравить почетного менеджера Приморья предоставили главе Думы города Владивостока Андрею БРИКУ, который обратился к присутствующим с приветственным словом: «Сегодня мы подводим итоги и радуемся не только своим успехам, но и успехам друзей. Для нас очень важно поддерживать во Владивостоке атмосферу делового климата, которая позволяет чувствовать себя уверенно его жителям, а бизнесу и власти - работать на одно дело: на благо города и края. Глядя на бизнес во Владивостоке, мы видим не только горизонты будущего, но и тех людей, которые стояли у истоков. А когда мы говорим о столице Приморья, она ассоциируется с заводами: «Дальприбор», «Изумруд», «Варяг», «Эра», «Восточная верфь».

Именно так Андрей Брик представил «Почетного менеджера Приморского края-2018» Владимира ТИТКОВА, который руководил 38 лет заводом «Дальприбор».





Послужной список Владимира Федоровича солидный: он прошел все карьерные ступени - от мастера до генерального директора завода.

«Мы потеряли след тех, кто стоял у истоков смены СССР на Россию. В то непростое время мы считали, что главная задача больших заводов и фабрик (не только оборонно-промышленного комплекса) - это завоевать право на жизнь промышленности. И это нам удалось - сегодня и вы это отметили. Но должного развития промышленность не получила. На текущий момент Приморский край сменил шесть губернаторов, пять из которых точно не выговаривали слово «промышленность». А именно она - движитель экономики и прогресса. И если сегодня молодые, в том числе и здесь сидящие, попробуют привлечь к промышленности шестого губернатора, который еще не исчерпал свой кредит доверия, то все у них получится. Как говорят в народе: молодым у нас дорога, а старикам - почет», - обратился к участникам церемонии почетный менеджер Приморья Владимир Титков.





Компания года

Кульминацией Церемонии по традиции стала номинация «Компания года Приморского края». Неофициально это звание стало самым почетным в Бизнес-Премии. Вспоминая ТОП-25 претендентов этой номинации, можно отметить, что каждая из компаний была достойна попасть в финал. Однако по условиям конкурса лауреатов может быть только три, а победитель - только один. В итоге, в финальную четверку вышли настоящие бренды приморской экономики.





«Быть официальным партнером Бизнес-Премии - это почётно. 15 лет для такого конкурса - это внушительный срок. Мы рады видеть знакомые лица: настоящих и, возможно, будущих клиентов. В этом году банк «Приморье» отмечает юбилей: 25 лет. И мы надеемся, что в будущих Премиях мы будем участвовать не только как партнеры, но и как номинанты. Мы тоже неотъемлемая часть экономики Приморья, и стараемся ее поддерживать. Считаю, что предприятия, которые успешно работают и создают новые рабочие места в Приморье, которые платят налоги - это наше будущее. А их руководители - это золотой фонд не только края, но и всей страны. Хочется выразить благодарность организаторам конкурса за общественное признание этих компаний и людей», - отметил представитель официального партнёра Бизнес-Премии - председатель правления банка «Приморье» Сергей БЕЛАВИН.

«Компанией года Приморского края-2018» стало ООО «ДНС Ритейл» (ДНС Групп).





Компания, начавшая работу более 20 лет назад с розничной торговли компьютерной техникой и обслуживания корпоративных клиентов, сегодня стала высокотехнологичным многопрофильным предприятием. Несмотря на наличие более тысячи магазинов по стране, головной офис DNS по-прежнему находится во Владивостоке. Теперь подразделения компании занимаются не только ритейлом, но и строительством, сопутствующим производством, а также воплощают в жизнь уникальные для Дальнего Востока проекты.

Лауреатами конкурса в этой номинации признаны:

ОАО «Владморрыбпорт» - единственный порт Дальнего Востока, способный принимать рефрижераторные суда с допустимой осадкой до 9,5 метров. 2018 год стал одним из самых успешных в новейшей истории «Владивостокского морского рыбного порта».

ООО «Приморскуголь», созданное в 1943 году по приказу Наркомугля, являлось одним из флагманов угледобывающей отрасли на востоке страны. С 2003 года ООО «Приморскуголь» работает в составе АО «Сибирская угольная энергетическая компания» - одного из крупнейших угледобытчиков мира.





АО «Южморрыбфлот» - крупнейший консервный производитель Приморского края. Благодаря налаженной системе сбыта, консервную продукцию «Южморрыб-

флота» можно увидеть в 70% торговых точек России во всех регионах страны.

XV Бизнес-Премию Приморского края в этом году поддержали Банк «Приморье» и Приморское региональное объединение работодателей «Конгресс промышленников и предпринимателей «Приморье», генеральными спонсорами стали управляющая компания «Экватор» и инвестиционная компания «Фридом Финанс». Информационное сопровождение обеспечивали флагманы медиаструктуры региона. Благодаря их поддержке победители Бизнес-Премии избраны объективно.

ЦИТАТА

«Мы выполняем важную функцию: меняем восприятие бизнеса обществом»

С приветственным словом к гостям и участникам торжественной церемонии обратился председатель Оргкомитета XV Краевой Бизнес-Премии, вице-губернатор Приморского края Константин БОГДАНЕНКО:





«На Бизнес-Премии я присутствую уже пятый раз, и пытаясь оценить конкурс, понимаю: то, что премия проходит уже 15 раз - достойно восхищения. Я точно знаю, что результаты, которые сегодня озвучены - абсолютно честные: нет никаких тонкостей в определении победителей. Поэтому я поздравляю всех присутствующих с тем, что мы выполняем важную функцию: меняем восприятие бизнеса обществом. Потому что именно это - самая главная задача, которую решает Бизнес-Премия», - отметил вице-губернатор Приморья.

Авторы фото - Евгения ПРИЙМАК, Марина БОЖКО, Primamedia.ru

Наталья КОМИССАРОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.