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Свободный порт Владивосток станет больше
Лазовский район могут включить в Свободный порт Владивосток. Такое заявление губернатор Приморья Владимир Миклушевский сделал в ходе встречи с ветеранами рыбодобывающей отрасли в поселке Преображение в рамках рабочей поездки по Лазовскому району, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
С просьбой рассмотреть возможность включения территории Лазовского района в состав Свободного порта Владивосток к главе региона обратились жители поселка Преображение.
«Это решит ряд экономических и социальных проблем. У нас ведь причальные мощности есть, да и “Преображенская база тралового флота” – крупнейшее рыбодобывающее предприятие на Дальнем Востоке», – отметил ветеран отрасли Анатолий Ворожбит.
«Да, я поддерживаю Ваше предложение. Лазовский район незаслуженно выпал из закона о Свободном порте Владивосток. Я уже обсудил вопрос о включении района с Юрием Петровичем Трутневым, он согласен с нашей позицией. Есть поручение включить муниципалитет в состав территории Свободного порта Владивосток», – подчеркнул Владимир Миклушевский.
В ходе встречи участники также обсудили наиболее волнующие жителей вопросы.
Жители поселка Преображение поблагодарили Владимира Миклушевского за принятое решение по строительству взлетно-посадочной полосы и аэровокзала.
«У нас в деревне все чиновников ругают, но Вас хотели поблагодарить. Вы приезжали к нам в 2014 году, мы просили восстановить аэропорт и свое слово сдержали», – сказал Анатолий Ворожбит.
Местных жителей также волновали вопросы строительства новых мостов и дорог, строительства краевого онкологического диспансера и меры соцподдержки.
Губернатор Приморья поручил взять на контроль ряд вопросов своему Общественному советнику Виктории Николаевой. Парламентарий курирует работу Общественных приемных Губернатора. Новый формат приема граждан, по мнению главы Приморья, позволит наладить с жителями более эффективный и плодотворный контакт.
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